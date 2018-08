A Glasgow-ban zajló úszó-Európa-bajokság első napján Jakabos Zsuzsanna a 400 méteres vegyesúszás döntőjében idei legjobbját úszta, mégsem sikerült érmet nyernie. Szilágyi Liliána a 11. helyen végzett a 100 méteres pillangóúszás középdöntőjében, így nem jutott be a fináléba. A férfi 4x100-as gyorsváltó pedig három tizedmásodperccel maradt le az éremszerzésről.

Hosszú Katinka, a női 400 vegyesúszás olimpiai és világbajnoka, illetve világcsúcstartója nem vállalta be a versenyszámot, de így is volt magyar szereplője a finálénak. A délelőtti előfutamban Jakabos Zsuzsanna 4:39.26 perces eredménnyel a második helyen csapott célba, az ideje pedig összetettben a negyedik helyre volt elég, így készülhetett az esti döntőre.

Az esti fináléban Jakabos a 6-os pályáról rajtolt, és viszonylag lazán kezdett pillangózni, száz méter után viszont feljött a második helyre. Ezt követően jött a hátúszás, amelyben visszacsúszott a harmadik helyre. A mellúszás volt kritikus, hiszen itt kellett volna az élmezőnyhöz tapadnia, azonban a hetedik helyre szorult vissza, így jókora hátrányból kezdte az utolsó százméteres gyorsúszást. Egy kőkemény hajrával végül 4:38.48-as idővel az ötödik helyen végzett. Az aranyérmet a francia Fantine Lesaffre nyerte, az ezüstöt az olasz Ilaria Cusinato, míg a bronzot a brit Hannah Miley.

Két éve ezzel az idővel lettem érmes, idén pedig ez volt a legjobb, amit úsztam, úgyhogy nem lehetek elégedetlen. Ezúttal nem volt benne több, sajnos a hát most nem jött össze, sokkal könnyebbnek szoktam érezni. A mellet viszont már reggel és most is jónak éreztem - természetesen magamhoz képest. Aminek viszont nagyon örülök, az a gyors, sajnos ott sokszor elfogy az erőm, most pedig a végéig kitartott, emiatt is tudtam a végén bejönni ötödiknek" – nyilatkozta az Origónak Jakabos Zsuzsanna.

Női 100 méteres pillangón három magyar próbált a középdöntőbe kerülni. A Sebestyén Dalma-Szilágyi Liliána-Verrasztó Evelyn trióból végül ez csak Szilágyinak sikerült, aki összetettben a 12. lett.

A középdöntőben Szilágyi Liliána a 7-es pályán rajtolt, a féltávnál ötödik helyen fordult, ráadásul egy tizeddel jobb volt a részeredménye, mint a délelőtti előfutamban. A második ötven méteren azonban nem tudott feljebb jönni, végül 58.53-as idővel – egy másodperccel elmaradva saját legjobbjától - az ötödik helyen ért célba a francia Marie Wattel mögött. Összesítésben a 11. lett, így nem jutott döntőbe.

"Nagyon kétszázas ritmusban vagyok, lassúnak is éreztem ezt a száz métert, nem is igazán fáradtam el. A kétszázra is készültünk, így nagyjából azt kaptam ettől a számtól, amire számítottam. Megbeszéltem az edzőmmel, hogy nem ez lesz a prioritás, új edzésmetodikát követek, ez pedig még új a testemnek, hogy stabil és jó munka van mögötte" - értékelt Szilágyi Liliána, aki a hosszabbik távon két éve Londonban ezüstérmet nyert.

A vb-bronzérmes Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus Richárd összetételű 4x100-as gyorsváltó a saját futamában a második helyen végzett, összetettben pedig a harmadik lett, így készülhetett az esti fináléra.

Németh Nándor kezdett a hármas pályán, remek rajt után az első helyet szerezte meg, amikor a második száz méterre Kozma Dominik érkezett, aki ugyan két helyet visszacsúszott, de négy tizeddel lemaradva így is harmadik helyen voltak a mieink. Harmadiknak Holoda Péter ugrott vízbe, ő szintén tartani tudta a harmadik helyet, végül Bohus Richárdnak kellett hajráznia, de nem tudta véghezvinni a lehetetlent, így a mieink 3:14.51-es idővel a negyedik helyen végeztek, pedig egy másodperccel jobb időt úsztak, mint délelőtt. Az aranyérmet az oroszok, az ezüstöt az olaszok, a bronzérmet pedig a lengyelek nyerték, háromtized másodperccel megelőzve a mieinket.

Németh Nándor kezdte az értékelést: "Őszintén megmondom, jobbra számítottam. Az volt a terv, hogy az olasszal megyek, ami rendben is volt, de az időnk sokkal gyengébb lett a vártnál."

Feltettük a kérdést a fiúknak, vajon mi hiányzott az éremhez? Bohus Richárd szerint egy másodperc, Kozma Dominik viszont hozta a formáját:

"Nándi után három másik ember. A viccet félretéve nagyon csalódott vagyok, amiatt is, ahogy úsztam, és a formám miatt is. Nem vagyok ott fejben annyira, mint egy éve a világbajnokságon, elfáradtam, kell a pihenő."

Bohus szerint viszont még időben jött a pofon.

"Ha a vb után most is elcsíptünk volna egy érmet, akkor lehet, hogy nem lenne bennünk akkora motiváció. Hosszú távon kellett ez a pofon, így biztosan lesz miért küzdenünk a jövőben is."

Holoda Péter szerint is afféle ébresztő volt ez az eredmény, és ígéretet tett, hogy jövőre visszatérnek.

A magyar csapat tehát érem nélkül zárta a glasgow-i úszó-Európa-bajnokság első napját.