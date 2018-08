Késely Ajna révén megvan a magyar küldöttség első érme az úszó-Eb-n

Megszületett az első magyar érem a glasgow-i úszó-Európa-bajnokságon, miután a 16 éves Késely Ajna a női 800 méteres gyorsúszásban a második helyen végzett, méghozzá fantasztikus idővel. Milák Kristóf és Kenderesi Tamás is futamgyőztesként jutott döntőbe 200 méter pillangón, míg Németh Nándor holtversenyben a 3. legjobb eredménnyel kvalifikálta magát a fináléba 100 méter gyorson.

A délután első döntőjében rögtön érdekeltek voltunk, ugyanis a női 800 méteres gyorsúszás fináléjában Kapás Boglárka és Késely Ajna is rajtkőre állt. Utóbbi kezdett erősebben, folyamatosan az dobogós helyen haladt a táv első felében, de Kapás is tartotta a lépést a 4-5. helyen. 500 méternél az olasz Quadarella mögött a két magyar lány fordult, de ekkor már igencsak hézagos volt a mezőny. Késely végig tartotta a tempót az olasszal, végül bődületes egyéni csúccsal ért be a második helyen, Kapás pedig az 5. helyen csapott a célba. A 16 éves Késely egyéni csúcsot és junior Európa-csúcsot ért el a 8.21.91-es idejével.

Kapás Boglárka ideje 8:26.32, ez ugyan négy másodperccel jobb, mint az előfutamban úszott eredménye, de az éremhez kevés volt.

Kapás így értékelt a vegyes zónában: Legalább egy magyar ott van a dobogón, ezúton is gratulálok Ajnának. Nehéz mit mondani, sajnos akkora takarásban voltam a mellettem úszó orosz lánytól, hogy nem láttam, merre vannak a többiek. Néha próbáltam figyelni, de közben tudtam, hogy magamra kellene koncentrálnom, de 400-nál már éreztem, hogy ez nagyon kaotikus, és nem lesz jó."

A délután második számában az angol Adam Peaty ellenfele 100 méter mellen csak a világcsúcs volt, amelyet végül sikeresen megdöntött, 57.00-s ideje az új világrekord.

100 méteres női pillangóban a svéd Sarah Sjöström hasonlóan egyeduralkodónak számít és érvényesítette is a papírformát.

Jöhetett a 100 méteres gyorsúszás két elődöntője, az elsőben Németh Nándorért szoríthattunk. A 18 éves úszó fantasztikus teljesítménnyel, 48.48-as idővel a futam 3. helyén végzett, következett Kozma Dominik a második elődöntőben. Ő végül nagy hajrával, 49.05-tel a 6. helyen ért célba, így sajnos nem jutott döntőbe. Ez az eredmény összesítésben a 13. helyre volt elég, Németh viszont holtversenyben a harmadik legjobb idővel ott lesz a döntőben!

Németh Nándor így értékelt: Jó volt, jól esett, de talán még ennél is többet tudok. A holnapi döntőben szeretnék országos csúcsot úszni, azt céloztam meg. Az edzőmmel azt beszéltük, hogy 48 eleje kell a fináléhoz, az meglep egy picit, hogy a 48.48-cal harmadik helyre jó voltam. De ezt az eredményt és sorrendet azonnal aláírnám a holnapi döntőre.

A folytatásban a női 100 méteres mellúszás két elődöntője következett, a 2. futamban Sztankovics Anna is medencébe ugrott. A magyar lány 50 méternél elsőként fordult, a második hosszra viszont rettenetesen elfáradt, az 1.08.49. a 7. helyre lett elég, összesítésben pedig a 15.-re, amivel nem jutott tovább.

Jöhetett a férfi 200 méteres pillangóúszás, ahol délelőtt az öt legjobb időből négyet magyar úszó ért el, de a szabály miatt Cseh László és Biczó Bence nem juthatott tovább. Kenderesi Tamás és Milák Kristóf viszont igen, előbbi az első futamban állt rajthoz. Viszonylag lazán kezdett, 150-nél még csak az 5. volt, a hajrája viszont valami elképesztően jól sikerült és több mint egy testhossznyi hátrányt ledolgozva megnyerte a futamot, az ideje 1.55.16.

A második futam magyar szempontból teljesen másképp alakult, Milák Kristóf gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott, ideje 1.55.38., így mindkét magyar futamgyőztesként jutott be a döntőbe.

"Tekintettel arra, hogy nem kellett annyira figyelnem a többiekre, direkt visszavettem egy kicsit. Szerencsére jobban vagyok a délelőtthöz képest, jobban kaptam levegőt, remélhetőleg a holnapi döntőre még jobb lesz a helyzet. Ezt a délutáni úszást viszont még meg kell szoknom, más a környezet, mint általában, a reflektorok kiégetik a szememet. Cél a döntőre? Időben nincs, eredményben megnyerni! - értékelt a 200 pillangón második helyen a döntőbe jutó Milák Kristóf.

Jól esett, pont így terveztem ezt az úszást. Végig kontrollálni a mezőnyt, aztán az utolsó 50 méteren odafacsarni egyet. Sikerült, a 28,5-ös hajrámnak nagyon örülök, a többi résztávot kell hozzátenni. A döntőben Kristófot biztosan nem engedhetem el majd ennyire, ha lőtávon belül tudok maradni, akkor lehet esélyem. Nagyon nehéz lesz, mert szerintem most jobb mint én, de mindent megteszek. Ha végül ezüst sikerül, akkor sem leszek csalódott" - mondta Kenderesi Tamás, aki a legjobb idővel (1:55.16) jutott a holnap délutáni 200 pillangó fináléjába.

A férfiak 50 méteres hátúszásában is világcsúcsnak örvendhetett a glasgow-i közönség, a 18 éves orosz Kliment Kolesznyikov 24.00-s idejénél soha senki nem úszott jobbat.