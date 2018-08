Dévai: Nem mehettem haza az aranyérem nélkül!

Dévai Boglárka aranyérmet nyert ugrásban a glasgow-i tornász Európa-bajnokságon vasárnap délután. A magyar tornasportnak 20 évet kellett várnia, hogy Varga Adrienn Szentpétervárott, szintén ugrásban aratott győzelme után újra a legfényesebb medália kerüljön egy magyar sportoló nyakába. Dévai Boglárka akkor még nem is élt, most viszont történelmet írt. Határtalan boldogság és örömittas nyialtkozat a vegyes zónából.

"Azt hittem kihullik a hajam, ezt még most sem tudom felfogni" - kezdte őszintén az értékelést az újdonsült Európa-bajnok. "Nem viccelek, nagyon rossz állapotban voltam az egész verseny alatt, remegtem és az ájulás kerülgetett. Amikor végeztem a két ugrásommal, biztos voltam benne, hogy még a dobogóra sem fogok odaérni, mert mindkéttőnél rontottam. Az utolsó három lány ugrásánál már a francia versenyző nyugtatott és fogta a kezem, végig azt mondogatta, hogy nyugi, győzni fogsz. Szerencsére igaza lett.

Kíváncsiak voltunk, hogy egy 18 éves sportoló hogyan készült élete eddigi talán legfontosabb napjára.

"Tegnap a csapatverseny után teljesen kétségbe voltam esve, rendíkvül izgultam. Persze a többiekkel próbáltam este egy kicsit kiengedni, de nem igazán ment, nem tudtam másra gondolni, csak a döntőre. Az alvás is nehezen ment, két óránál többet egyszerre nem tudtam pihenni, összesen pedig maximum hatot aludtam. A délelőttöt egyedül töltöttem, néztem a juniorokat a tv-ben, és próbáltam hangolódni."

Dévai Boglárka azt is elmondta, tisztában volt vele, hogy 20 év után nyerhet újra aranyérmet az országnak.

"Ez is rendkívül motivált, dacból, "csakazértis" győzni akartam. A 20 egyébként is egy szép kerek szám, itt volt az idő, hogy véget vessünk ennek a hosszú várakozásnak. Egy barátom egyébként reggel azt írta üzenetben, hogy nem mehetek vissza Magyarországra az aranyérem nélkül. Én pedig szeretnék hazamenni, úgyhogy már csak ezért is győznöm kellett!"