Selmeci Attila, Milák Kristóf edzője szerint tanítványa képes lehet 200 pillangón az amerikai Michael Phelps 2009-ben felállított 1:51.51 perces világcsúcsának megdöntésére.

„Idén is történhet csoda, de Michael Phelps embertelen rekordjának megjavítását inkább jövőre, a következő világbajnokságon kísérelheti meg Kristóf. Minden adottsága megvan ehhez, a tehetsége, az alkata, a szorgalma és a technikája mellett még az elképesztő regenerációs képessége is. A vasárnap esti Európa-bajnoki győzelme után a tejsav mérése is ezt bizonyította, amely a levezető 1000 méteres laza úszást követően még jobb értéket mutatott. Olyat, amit más úszóknál 2-3 órával a döntő után szoktak rögzíteni" – nyilatkozta Selmeci Attila az SzPress Hírszolgálatnak.

Selmeci nem titkolja, hogy Milák első 50 méteres repesztése után egy kicsit megijedt, és attól tartott, hogy a nagy nekiiramodás az utolsó hosszon visszaüthet.

„Alig kaptam levegőt, amikor féltávnál világcsúcsjavításra állt, attól kezdve viszont már az volt az izgalmas kérdés, hogy tud-e most is olyan 30 másodpercnél jobb utolsó hosszt, mint a debreceni országos bajnokságon. Minden összejött, csak ez nem. Akkor 1:52.71 volt a győztes ideje, most 1:52.79, erre aztán már senki sem mondhatja azt, hogy egyszer nagyon kijött a lépés a fiúnak."

A sikerkovács szerint a jövőben keresni kell azokat a lehetőségeket, amikor az újdonsült Európa-bajnok a legjobb amerikai és japán riválisaival is mind gyakrabban összemérheti az erejét, mert ez a fejlődés és a rutinszerzés útja.

„Ilyenkor lehet jól felépíteni a tökéletes erőbeosztást, megtapasztalni, hogy az olimpiai éremszerzést tervező ellenfelek mit tudnak bedobni az éles helyzetekben. Optimista vagyok, de nem elbizakodott, megnyugtat viszont, hogy Glasgow-ban úgy sikerült 200-on rajt-cél győzelmet aratnia Kristófnak, hogy a felkészülése több ok miatt távolról sem volt zavartalan."

A tavalyi budapesti világbajnokságon a 100 méteres pillangóúszásban 17 évesen megszerzett ezüstérmével Milák már a világ élvonalában érezhette magát. Alig néhány napja visszatért a juniorok közé és négy első helyével elképesztő sorozatot mutatott be a korosztályos Európa-bajnokságon. Vasárnap először ünnepelhetett győzelmet egy felnőtt világversenyen. Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány már hónapokkal ezelőtt „megelőlegezte" neki a világcsúcsjavítást, amit most csak megerősíteni tudott.

„Van még Glasgow-ban két száma Kristófnak, hétfőn az 50 pillangón elvárások nélkül a kedvére versenyezhet, a hét végén, a 100 méteren viszont egy újabb érem megszerzése lehet a cél" – hangsúlyozta Selmeci Attila, aki hálás a sorsnak, hogy ilyen remek versenyzője van, aki az első felnőtt Európa-bajnoka lett.

Ehhez csak annyit, hogy a 18 esztendős érdi versenyző, akit nem túlzás a 2020-as tokiói ötkarikás játékok egyik favoritjának nevezni, már idén olimpiai bajnok lehet, egyelőre az ifjúságiak nagy versenyén, amelynek október 6 és 18 között Buenos Aires ad otthont. Ebből arra is lehet következtetni, hogy a mostani Eb után Milák legfeljebb 8-10 napot lazíthat.