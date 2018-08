Hosszú Katinka és Cseh László is elődöntős Glasgow-ban

Hétfőn délelőtt a magyar nagyágyúk közül többen is medencébe ugrottak Glasgow-ban az úszó Európa-bajnokságon, többek között Hosszú Katinka, Cseh László, valamint az újdonsült Eb-győztes Milák Kristóf és ezüstérmes Késely Ajna is érdekelt volt az előfutamokban.

200 férfi gyorssal indult a program, ahol Biczó Bence a hét futam másodikjába kapott besorolást és mindössze négy századdal maradt el egyéni csúcsától. "53-ként érkeztem a mezőnybe, úgyhogy abszolút a legjobb időm megdöntése volt a cél. Ez kishíján sikerült, úgyhogy elégedett vagyok. Számomra ez egy kiegészítő versenyszám, a 200 pillangó volt a fő, arra készültem igazán."

Biczó pechjére 200 pillangón nagyon kevesen voltak nála jobbak a mezőnyben, ketten azonban éppen honfitársai, Milák és Kenderesi, így a legjobb 16 közé sem juthatott be. Pedig az előfutamos idejével a fináléban bronzémes lett volna. "A középdöntőben a dán Bromer jobbat úszott nálam, úgyhogy összesítésben a negyedik legjobb idő volt az enyém, de a döntőben valóban harmadik lettem volna azzal, amit úsztam. Nyilván nagyon rossz érzés, de mivel ott az a volna és a szabály az szabály, nem nagyon tudok mit csinálni."

Kozma Dominik bár nevezve volt, nem állt rajtkőre, Németh Nándor pedig összetettben a 19. helyen zárt, amivel a 18 éves sportoló nem volt maradéktalanul elégedett.

"Ezen az úszáson nagyon meglátszott, hogy minden nap versenyeztem. Az eleje könnyedén ment, az utolsó 50-et viszont ha akartam se tudtam volna összetenni. Mindenem fájt, a lábaim, a karjaim, csak az volt a cél, hogy valahogy beérjek. Csalódott vagyok, mert minimum a középdöntőbe be szerettem volna kerülni, titkon még a fináléban is gondolkoztam."

Utólag tartalékként visszalépések miatt szétúszásban egy svéd versenyző ellen mégis lehetősége nyílt a továbbjutásra és élt is vele, így újra medencébe ugorhat délután. Így azért kicsit jobb a szám íze, ez az úszás időben hasonló volt, érzésre viszont sokkal jobb. Örülök, hogy végül továbbjutottam."

Női 200 mellen nem voltunk érdekeltek, 50 férfi pillangón azonban annál inkább, ahol Cseh László és Milák Kristóf próbált középdöntőbe jutni. Ez végül a rutinosabb magyarnak sikerült, Cseh 23:53-as ideje a hetedik helyre volt elég összetettben.

"Ezt most nagyjából jónak éreztem, remélem délután még egy kicsit tudok faragni ebből az időből is és sikerül a döntőbe kerülés. Az utolsó negyedben mintha rövidültek volna egy kicsit a tempóim, arra kell majd jobban odafigyelni" - értékelte úszását Cseh.

Milák Kristófban még benne maradt a vasárnap esti finálé: "Mindent megtettem, ami bennem volt azt kiúsztam. Már a bemelegítésnél is éreztem, hogy még bennem van a 200 pillangó, de a 100-as táv még hátra van, ott lehet még nagyot alkotni."

Az Eb-n 100 női háton első ízben ugrott medencébe egyéniben Hosszú Katinka, aki összesítésben a hetedik idővel jutott a délutáni elődöntőbe, amelyben Burián Kata nyolcadikként szintén érdekelt lesz.

Furcsa volt, hogy már negyedik napja megy az Eb, én pedig most versenyeztem egyéniben először. Természetesen itt is megvannak a céljaim, de ahogyan azt a verseny előtt is nyilatkoztam, ez nem egy olyan év volt, ahol minden tökéletesen sikerült. De ebből a helyzetből is próbálom majd kihozni a maximumot" - nyilatkozta Hosszú.

Burián Kata elégedetten értékelt: "Talán még jobban is sikerült ez az úszás, mint ahogyan terveztem, reggel nem szoktam ilyen jól menni. Elsősorban továbbra is a 200-ra koncentrálok, de ha ott jó eredményt akarok, arra nem elég a jó befejezés, megfelelő kezdés is kell hozzá, ez a szám pedig tökéletesen felkészít rá."

A Balog Gábor, Sztankovics Anna, Verrasztó Evelin, Kozma Dominik összeállítású mix 4x100-as vegyes váltó 12. lett, ráadásul utólag rossz váltás miatt ki is zárták a magyar csapatot.

Késely Ajna 16:19.14-es idővel harmadikként jutott az 1500 gyors döntőjébe. "Nehéz volt, főleg a vége. Az elejét talán túlságosan is megnyomtam, nagyon menni akartam az olasz lánnyal, ezt a taktikát is beszéltük meg, de a holnapi döntőre más kell, különben meghalok." - mondta nevetve 1,5 kilométer megtétele után a 16 éves tehetség.

Magyar idő szerint 17.00 órától jön a folytatás.