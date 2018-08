Hosszú Katinkának óriási motivációt jelent a negyedik hely

Hosszú Katinka három századdal csúszott le a dobogóról a glasgow-i úszó-Európa-bajnokság női 100 hát döntőjében, nem sokkal később viszont 200 vegyesen a második legjobb idővel kvalifikálta magát a szám szerda délutáni fináléjába. A háromszoros olimpiai bajnok felemás érzésekkel értékelt a vegyes zónában.

"Negyediknek lenni mindig rossz, három századdal lemaradni a dobogóról pedig még rosszabb. Ha összejött volna a bronz, akkor most nagyon boldog lennék. De lehet, hogy ez a kis pofon most kellett: ha nem úgy készültél, ahogy kellett, akkor ez jár. Valamilyen szinten éppen ezért ez jó is, mert nincs kérdés, dolgozni kell. Nem akarom temetni a holnapot, de az idők nem olyanok, mint eddig, és valahol ez tényleg jó, mert csak azt bizonyítja a számomra, hogy ez nem úgy működik, hogy eljutsz egy szintre és onnantól adják az érmeket, mindig, mindenhol meg kell küzdeni értük."

Az úszás számomra mindig kapaszkodót jelent, a legnehezebb pillanatokban is. Rendkívüli motivációt adott ez a nap a jövőre nézve, mindenki biztos lehet abban, hogy ha hazamegyek, hétfőn reggel már kezdem a felkészülést a következő versenyekre. Egyébként annyira azért nem vagyok rossz formában, mert a délutáni két idő nem volt tragikus, de az én fejemmel persze nehéz így nézni a dolgokat. Sokszor meg kell állnom átgondolni, hogy mit csináltam idén, az is nagy kérdőjel volt bennem, hogy egyáltalán eljövök-e Glasgowba."

200 vegyesen a szám olimpiai bajnokaként és világcsúcstartójaként Hosszú egyértelműen éremesélyes.

"Jó csata lesz délután, biztosan nagy harc folyik majd a dobogóért. Talán némi szerencsére, de úgy érzem, hogy a mezőny is lassabb egy picit a megszokottnál, főleg az én számaimban, úgyhogy bizakodom a döntő előtt. Pláne, hogy most a 100 hát fináléja után úsztam ezt az időt, a brit lány pedig frissen, kipihenten előzött meg."

És hogy az előzetesen egyéniben még betervezett 200 hát szerda reggeli futamában elindul-e Hosszú Katinka?

"Erre most hadd ne válaszoljak" - zárta értékelését a háromszoros olimpiai bajnok.