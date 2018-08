Akinek semmi sem lehetetlen: Hosszú Katinka útja a botránytól a diadalig

Hosszú Katinka szenzációs győzelme a 200 méteres női vegyesúszásban fontos üzenet a világ és önmaga számára. Ebben az üzenetben az áll, hogy a háromszoros olimpiai bajnokot nem törték meg az elmúlt kilenc hónap eseményei, a jelenkor legnagyobb magyar sportcsillaga készen áll arra, hogy 2020-ban Tokióban újabb aranyérmet szerezzen. Egyszersmind kiderült az is, hogy Shane Tusup nélkül is van élet a medencében, mert ehhez a diadalhoz Katinka volt edzőjének és férjének tényleg semmi köze nem volt már.

A konklúziót már most, alig néhány órával a 200 méteres vegyesúszás megnyerése után levonhatjuk: ez volt az a verseny, amelyen Hosszú Katinkának egész pályafutása során a legnagyobbat kellett küzdenie. Nemcsak az ellenfeleket, hanem önmagát is le kellett győznie, miközben tudta, hogy olyan 9 hónap van mögötte, amely egy normál, vagyis nem élsportoló embert is megroppantott volna. A glasgow-i győzelemmel Hosszú Katinka azt is üzente mindenkinek, hogy őt nem lehet csak úgy, egyszerűen megverni. Ez pedig roppant fontos üzenet két évvel a 2020-as tokiói olimpia előtt.

Most pedig nézzük, hogyan jutottunk el idáig az elmúlt kilenc hónapban.

Miután a Hosszú-Tusup házaspár korábban közös életük mindennapjait (perceit) megosztotta a háromszoros olimpiai bajnok félmilliósra duzzadt rajongótáborával, szinte törvényszerű volt, hogy a kibontakozó családi dráma és a válás újabb és újabb részei is a közösségi oldalakon jelennek meg először. Ez így is történt, a szurkolók és a Katinkáért szorítók 2017 karácsonya óta figyelhették a fejleményeket. Bár az igazi bomba akkor robbant, az éles szeműek már 2017 december elején észrevehették, hogy nincs minden rendben. A koppenhágai rövidpályás úszó-Eb-re akkori edzője és férje, Shane Tusup nélkül utazott el Hosszú. Akkor még azt mondták, hogy Tusupnak erős migrénje van, ezért nem mehet a dán városba.

Utólag persze minden történés logikusnak tűnt, csak nem volt olyan ember, aki Hosszú és Tusup Facebook-bejegyzéseit követve korábban felvette volna a fonalat.

Válságban Hosszú Katinka és Shane Tusup házassága? Lapinformációk szerint válságba jutott Hosszú Katinka és Shane Tusup házassága. A Bors Online úgy tudja, a magánéletben már nem alkot egy párt az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok úszónő, valamint férje, aki egyben a sportoló edzője is. Több lap is megjegyezte, hogy a karácsonyt is külön töltötték, ami különösen szokatlan tőlük úgy, hogy korábban elválaszthatatlanok voltak.

Mindez 2017. december 28-án, csütörtökön történt. Az események innentől kezdve gyorsultak fel. Ezen a napon sem Hosszú, sem Tusup nem reagált, az amerikai edző csupán egy olyan bejegyzést tett közzé a Facebookon, amelyből kiderült, hogy gyerekeknek tartott edzést.

Várható volt, hogy a történet itt nem áll meg. December 29-én a bulvárlapok már arról cikkeztek, hogy Shane Tusup dührohamot kapott és saját otthonukban tört-zúzott. Igazi dráma volt kibontakozóban.

Shane Tusup otthonukban őrjöngött, Hosszú Katinka elköltözött? Továbbra is sok találgatás és kérdés övezi, hogy mi történhetett a Hosszú Katinka, Shane Tusup házaspár életében. A Bors péntek reggel arról írt, hogy a háromszoros olimpiai bajnoknő férje saját otthonukban olyan dührohamot kapott, hogy őrjöngeni kezdett, és tört-zúzott. Az eddigi találgatásokkal ellentétben mégsem egy harmadik fél miatt futhatott zátonyra Hosszú Katinka és férje, Shane Tusup kapcsolata - írta a lap.

A következő fontos esemény 2018. január 11-én este a Nemzeti Színházban az Év Sportolója díjátadáson következett be. A magyar sportújságírók ekkor Hosszú Katinkát a 2017-es év legjobb sportolójának, Shane Tusupot pedig az év edzőjének választották. Tusup a kamerák kereszttüzében, tört magyarsággal olvasott fel egy bocsánatkérő levelet. Hosszú Katinkát azonban mindez nem hatotta meg.

Tusup magyarul beszélt és sírt, Hosszú Katinka nagy döntés előtt áll Shane Tusup drámai hangvételű, könnyek között, magyarul elmondott beszéde elvitte a show-t az Év sportolója díjátadó gálán csütörtökön este a Nemzeti Színházban. Hosszú Katinka férje és edzője szinte mindenkitől bocsánatot kért. Kérdés, hogy a szép szavak utat találnak-e Hosszú Katinkához, mert a háromszoros olimpiai bajnoknő rezzenéstelen arccal tapsolta meg Tusupot, amikor az átvette az év edzőjének járó elismerést.

Ezt követően a magyar sajtó azt próbálta kitalálni, mi lesz ennek a történetnek a folytatása. Úgy tűnt, hogy Hosszú Katinkától nem áll távol a békülés, hiszen az akkor már megkezdett válópert hirtelen szüneteltették.

2018. május 24-én jutottunk el a döntő fordulatig az ügyben. Másfél hónappal korábban, 2018 márciusának végén még úgy tűnt, hogy szent a béke a házaspár között, Tusup születésnapját például együtt ünnepelték Japánban. Aztán minden megváltozott. Tusup úgy gondolta, ő viszi be a végzetes ütést, amikor nyílt levélben teregette ki, hogy Hosszú Katinka megcsalta őt. Mégpedig egy fiatal magyar úszóval, Dudás Dániellel.

Shane Tusup: Katinka megcsalt, soha nem szeretett igazán Nyílt levélben teregette ki a szennyest Shane Tusup megromlott házasságáról.

Csakhogy az események innentől Tusup számára váratlan fordulatot vettek. Az amerikai azt nem vette figyelembe, hogy Magyarország jelenkori legnagyobb és legnépszerűbb sportolójának, egy háromszoros olimpiai bajnoknak támad neki, és ebből nem jöhetett ki jól.

Tusup azt is kijelentette, hogy a megcsalást még 2017 novemberében sem vette észre. Miközben az elmúlt hónapokban ő azon dolgozott, hogy megmentse a házasságát, addig a felesége újra félrelépett Dudással. Tusup vagdalkozott: azt állította, hogy a felesége csak érdekből volt vele, és sosem szerette őt igazán.

Majd fogta magát, és törölte Hosszú Katinka Facebook-oldalát.

Hosszú szerint ez úgy történhetett meg, hogy az oldalon Tusup adminisztrátori (admin) jogkörrel rendelkezett. Ez a lépés - ma már tudjuk - Tusup szempontjából végzetesnek bizonyult. A közvélemény innentől kezdve egy percig sem hitt neki és mindenki Katinka mellé állt.

Ezek után az volt a kérdés, ki lehet Hosszú Katinka új edzője. Hiszen azt mindenki tudta, hogy komoly tréner nélkül Katinka nem tud felkészülni, legyen bármekkora bajnok is.

Kezdetben arról lehetett hallani, hogy Bodrogi Viktor lesz a trénere. Ebből sem lett semmi. Korábban a lehetséges edzőjelöltek között volt a német Dirk Lange és a francia Fred Vergnoux is. Ám ezek a pletykák is alaptalannak bizonyultak. Óriási meglepetéssel fogadta mindenki a hírt, hogy Hosszú Katinka kaliforniában azzal a Dave Salóval készült, akivel a 2012-es londoni olimpia után romlott meg a viszonya.

Ez állhat Hosszú Katinka döntésének hátterében Meglepő döntést hozott a háromszoros magyar olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka, aki az augusztusi glasgow-i Európa-bajnokságig az amerikai Dave Salóval dolgozik együtt. A tréner 2009-2012 között már edzette Hosszút, de munkakapcsolatuknak elég csúnya vége lett, miközben Salo mellett feltűnt az a Shane Tusup, aki papíron ma még a férje, de már nem az edzője Hosszúnak.

Mint később kiderült, Dave Salo csak ideiglenesen vállalta el Katinka felkészítését, mert a Svájcból hazatérő Petrov Árpád lett a háromszoros olimpiai bajnok edzője.

Megvan Hosszú Katinka legújabb edzője Erről a szakemberről eddig keveset hallottunk.

A 35 éves Petrov Árpád vérbeli úszócsalád sarja, édesapja Anatolij Petrov, az ukrán származású legendás szakember, mesteredző, Jakabos Zsuzsanna felfedezője, aki olyan paraúszó klasszisokat segített paralimpiai aranyérmekhez, mint Pásztory Dóra és Sors Tamás. Anatolij Petrov két ikerfia, Árpád és Iván maguk is kiváló úszóedzők, a hat perccel idősebb Árpád, mint említettük, a svájci utánpótlás-válogatott szakvezetői posztját cserélte fel Hosszú szakmai irányításával.

Petrov Árpád egy későbbi nyilatkozatában a következőket mondta:

Katinkával a harmadik telefonbeszélgetés után virtuálisan egymás tenyerébe csaptunk, annyira éreztem, hogy egyformán gondolkozunk. Egyszerűen bele kellett vágnom ebbe a munkába. Aki egy ilyen felkérésre nemet mond, az gyáva vagy felkészületlen!"

2018. augusztus 8-án este kiderült, hogy a rövid munkakapcsolat ellenére Hosszú Katinka máris Európa legjobb versenyzője lett a női 200 méteres vegyesúszásban Glasgow-ban. Az óriási visszatérés és ez az aranyérem egészen biztosan megsokszorozza majd az erejét a 2020-as olimpiáig tartó irgalmatlanul hosszú úton.

Teljesen másképp álltam oda a versenyhez ma, mint az elmúlt öt évben. Majdhogynem robotként versenyeztem korábban, ma csak küzdöttem. A szívem húzott az utolsó öt méteren, nagyon örülök a győzelemnek. Még mindig engem figyelnek a 200 méter vegyes mezőnyében, pedig Siobhan (Siobhan-Marie O'Connor – a szerk.) például a középdöntős idejével nyert volna. Ezt próbáltam kihasználni, háton el akartam menni tőle, mert tudtam, hogy mellen erős, de azt is, hogy verseny csak az utolsó hosszon, gyorson dől el – kezdte Hosszú Katinka az értékelést az aranyérem megszerzése után. „Tényleg csak azt tudom mondani, hogy örülök, pedig a 2:10.49-es idő nem olyan jó. Viszont küzdelemmel, a szívemmel értem el. A testem nem állt készen a mai döntőre, de sikerült nyerni, ez pedig sokat jelent a jövőre nézve. Tanultam az elmúlt időszakból, és már tudom, hogy küzdéssel fel tudok állni bármilyen helyzetből" – tette hozzá az Iron Lady.

Itt tartunk tehát most. Hosszú Katinka számára a következő jelentős verseny az október eleji budapesti rövidpályás Világkupa lehet a Duna Arénában. Ott már nemcsak az európai, hanem a világ legjobb versenyzői várják majd őt. De ahogy Hosszú Katinkát ismerjük, számára innentől fogva tényleg semmi sem lehetetlen.