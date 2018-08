Hosszú Katinkának az elmúlt öt év után aligha kell bármit is bizonyítania a világnak. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő szerda délután Glasgow-ban 200 vegyesen mégis bebizonyította, hogy nála nagyobb küzdőt és bajnokot talán még soha nem hordott hátán a föld. Történelmi győzelem volt, az Eb-k történetében ő az első női úszó, aki ugyanabban a számban sorozatban ötször győzedelmeskedett. A díjátadó ceremónia után, nyakában az aranyéremmel nyilatkozott az Origónak.

Megszámlálhatatlan aranyérme van már versenyekről, „csak" Európa-bajnoki címből ez már a tizennegyedik, de van egy olyan érzésem, hogy ez az első hely most nagyon különleges helyen szerepel a rangsorban.

Igen, ez most teljesen mást jelent. Rengeteget tanultam ebből az évből, úgy álltam fel a rajtkőre, ahogy, de bebizonyítottam, hogy ugyanúgy tudok küzdeni, nem veszett el a tűz, ott ég bennem. Kaptam olyan kérdéseket idén, hogy mindent elértem már, van-e még bennem elég erő, ezzel talán választ adtam. Legközelebb viszont biztosan rendesen felkészülök, mert mégegyszer nem akarom úgy érezni magam, mint az utolsó 10 méteren, ott gyakorlatilag meghaltam. Nagyon örülök ennek az aranynak, rengeteget jelent nekem, ez nem csak egy Európa-bajnoki cím.

Célba érés után mintha tovább maradt volna a vízben. Milyen gondolatok futottak át a fejében a kötélen feküdve?

Ez a győzelem nagyjából jelképezte az idei év küzdelmeit és nehézségeit is. Nem volt egyszerű eljönni ide, nem volt egyszerű itt lenni sem és az elkövetkezendő évek is nehéznek ígérkeznek, sok minden van, amit nem tudtam megemészteni, de próbáltam a jelenre koncentrálni, hiszen az úszás szempontjából ilyesmire igazán nincs idő. De örülök, hogy szembenéztem ezzel a szituációval ahelyett, hogy például kihagytam volna a kontinensviadalt.

Sós Csaba szövetségi kapitány szerint már a last call roomban elkezdődik a verseny és Hosszú Katinka sokszor már ott meg is nyeri. Mit művel ott az ellenfelekkel?

Hihetetlen, hogy már mindenki erről beszél. Mondhatnék olyanokat, ami nagyon érdekes lenne és ijesztő, de úgy gondolom, nekem már nem kell mit mondanom és csinálnom, az elmúlt öt év beszél helyettem. Az, hogy tudok 2:06:12-t, az hogy le tudok úszni több számot egy délután, és az, hogy folyamatosan tudok teljesíteni. Szerencsére most ehhez még hozzátettem egy kicsit ezzel a győzelemmel. Erre persze jó rájátszani, általában csak hátul állok és nézem a többieket, ha valaki rám néz, és mondjuk azt mondja, good luck, akkor csak rezzenéstelen arccal rábámulok. Elég ijesztő lehet.

Lehet azt mondani, hogy ez a győzelem igazi visszatérés volt?

Nem mentem sehova! De a viccet félretéve inkább azt mondanám, hogy egy új út kezdete.

Már korábban említette, hogy hétfőtől kőkeményen beleveti magát a munkába. Mekkora lesz a változás az edzéseken?

Lesznek, de inkább csak a részletekben, mert szerencsére nekem sok minden működött. Nem akarok és nem is kell teljesen új utat járnom, mert rengeteg minden működött. Megpróbálunk egy nagyon jó egyensúlyt találni a terhelés és a regeneráció között, ott még lehet játszadozni, mert volt, hogy túltoltam a dolgokat, én is éreztem. Most már tapasztaltabb vagyok, azon leszünk, hogy ezt összerakjuk. De a váz az hasonló lesz, mint eddig.

Hogyan tovább?

A rövidpályás vb tervben van, ahogyan a világkupák is.

Az egyik éppenséggel Budapesten lesz.

Nem kérdés, hogy azon ott leszek!