Hosszú Katinka visszatért: szenzációs győzelem!

Szerdán este a glasgow-i úszó-Európa-bajnokságon Hosszú Katinka 2:10.17 perces idővel Európa-bajnok lett 200 méter vegyesen! Burián Kata az olasz Margherita Panziera mögött a második idővel - egyéni rekorddal - jutott be a csütörtöki döntőbe 200 méter háton, a férfi 100 méter pillangó középdöntőjében Cseh László (51.65) és Milák Kristóf (51.76 mp) is vette az akadályt - előbbi a legjobb idővel - így ott lesz a fináléban.

A glasgow-i úszó-Európa-bajnokság szerda esti programjában hat magyar versenyzőért szoríthattunk egyéniben, illetve a mix 4x100 méter gyorsváltónak.

Hosszú Katinka aranyérmes!

A női 200 méter vegyes döntőjében két magyarnak is szoríthattunk. Jakabos Zsuzsanna 2:12.96-os idővel harcolta ki a szereplést a fináléban, míg a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka 2:10.49-es idővel – ami a második legjobb - jutott a fináléba.

A pillangó után Hosszú Katinka a második helyen állt, egy század volt a hátránya O'Connor mögött, míg Jakabos Zsuzsanna nyolcadik volt. Féltávnál már vezetett az Iron Lady, Ugolkova és O'Connor követte. A hajrára négyen fordultak, Hosszú a negyedik volt, de az utolsó 50 méteren, gyorson hatalmas úszással mindenkit megelőzött, és 2:10.25 perces ereménnyel aranyérmes lett, nyolc századdal verte meg az ezüstérmes olasz Cusinatót.

Európában nincs ellenfele Hosszú Katinkának, sorozatban az ötödik kontinensversenyt nyerte meg ezen a távon az Iron Lady.

"A szívem húzott az utolsó öt méteren, nagyon örülök a győzelemnek. A testem nem állt készen a mai döntőre, de sikerült nyerni, ez pedig sokat jelent a jövőre nézve. Tanultam az elmúlt időszakból, és már tudom, hogy küzdéssel fel tudok állni bármilyen helyzetből" - mondta Hosszú Katinka.

A döntő nem igazán jött össze Jakabos számára, aki 2:13.37-tel csak a nyolcadik lett.

Burián egyéni rekorddal döntős

Elsőként Burián Kata érkezett a női 200 méter hát középdöntőjében, amelyben nem indult Hosszú Katinka, mivel az Iron Lady már korábban visszalépett ettől a számtól. Azonban így is lesz a döntőben magyar éremesélyes.

Burián Kata és az olasz Panziera kezdettől fogva vezetett, és végül nagyon simán jutottak ők ketten a döntőbe, a magyar úszó a riválisa mögött a második helyen ért be az első futamból. Burián ráadásul 2:07.65-tel egyéni rekordot úszott, (a régi 2:07.65 volt).

A második futmamban nem volt olyan erős a tempó, így a magyar sportoló a második legjobb idővel került a fináléba.

„Nem hittem a szememnek, amikor beértem és megláttam az időmet, mert úgy sikerült ez a hatalmas egyéni csúcs, hogy végig tartalékoltam. Az első százon abszolút nem úsztam erősen és a másodikon is inkább csak utaztam a mellettem lévő olasz lánnyal. A fordulókat sem csináltam meg rendesen, ott is visszavettem, nem rúgtam el magam teljesen, inkább pihentettem a lábaimat. Nagyon boldog vagyok, rendkívül bízom a felkészülésemben, gyakorlatilag repülök a víz tetején, erősnek érzem magam. Ha érem nélkül mennék haza, emiatt az idő miatt már akkor is örülni fogok, de természetesen az a célom holnap, hogy ott legyek a dobogón" - mondta az Origónak Burián Kata.

Cseh és Milák is döntős

A férfi 200 méteres pillangóúszásban az újdonsült Eb-győztes Milák Kristóf a férfi 100 méter pillangó középdöntőjében volt érdekelt egy másik magyarral, Cseh Lászlóval.Milák ebben a számban lett vb-ezüstérmes Budapesten, és ő tartja a junior világcsúcsot, így joggal reménykedhettünk egy újabb jó szereplésben.

Az első középfutamban Cseh László volt érdekelt, aki a második legrosszabb reakcióidővel csobbant a vízbe, de végül fantasztikusat úszott. Cseh féltávnál a középmezőnyben fordult, a második ötvenet és különösen az utolsó 15 métert iszonyatosan megnyomta, és 51.65 másodperces - legjobb idővel -megnyerte a futamot és, bejutott a holnapi döntőbe.

"Ez sem volt annyira jó úszás, persze jobb volt, mint előtte eddig bármi, de az első 50 még nem állt össze. Sokkal lazábbnak és könnyedebbnek kell lennem, mert picit feszült a tempóm. Valamiért nem tudok eléggé ellazulni fejben, egyértelmű, hogy ezen múlik, mert annál többet edzeni, mint amennyit én a magyar bajnokság óta készültem, egyszerűen lehetetlen. Ezt a feszültséget kell jobbá tenni az elkövetkezendő években, ami megtör. Persze örülök a döntőnek, remélem, hogy honlapra javítani tudom a hibákat" - árulta el Cseh László az Origónak.

Milák Kristóf is kiválóan úszott, 51.76 mp-ces idővel harmadik lett a futamában, és a negyedik legjobb idővel jutott be a férfi 100 pillangó döntőjébe. A legjobb idő tehát Cseh Lászlóé, de a döntő első öt között 13 századmásoderc van csupán, de a nyolcadik helyen bejutó Kodia is csak 37 századra van az első magyartól.

"Elég komoly futam volt, erős ellenfelekkel, de sokkal jobb volt, mint délelőtt. jobban éreztem, direkt odafigyeltem a bemelegítésnél is, hogy azokat a technikai elemeket, amik nem annyira mennek, begyakoroljam. Van még két edzésem a döntőig, ott is próbálok majd a hibákon javítani, úgyhogy bizakodom, bőven jobb lesz ez holnap" - mondta az Origo kérdésére Milák Kristóf.

Elmaradt a Sztankovics-bravúr

A női 50 méteres mellúszás első középdöntőjében Sztankovics Anna 31.34 másodpercet úszott, ötödik lett a futamában, amit Ruta Meilutyte nyert.

A második középdöntőben Európa-csúcshoz közeli idővel nyer Julia Jefimova. Ami ennél is rosszabb hír, hogy háromnál többen úsztak jobbat, mint Sztankovics Anna, így a magyar versenyző nem került a döntőben.

Hatodik a mix 4x100 méteres gyorsváltó

A mix 4x100 méteres gyorsváltó előfutamaiban a magyar csapat Bohus Richárd, Lobanovszkij Maxim, Verrasztó Evelyn, Szilágyi Liliána összeállításban a 4. lett (3:30.80), és a hetedik legjobb idővel bejutott az esti fináléba.

A döntőben magyar csapat az 1-es pályán úszott, amelyet most a Németh Nándor, Kozma Dominik, Verrasztó Evelyn, Jakabos Zsuzsanna négyes képviselte. Németh Nándor 48:82-t úszott, ezúttal Kozma Dominik sem rontotta el a váltást, így a harmadik helyen fordultunk. Kozma a negyedik helyen adta át a stafétát annak a Jakabosnak, aki percekkel a mix előtt még 200 vegyesen döntőzött.

Bár Jakabos megtette, amit tudott, de a világ- és Európa-bajnok gyorsúszókkal teli mezőnyben nem volt benne ennél több, így Verrasztó Evelyn már csak a hatodik helyen ugrott a vízbe. Végül 3:29.30 percet úszott a magyar váltó, másfél másodperccel jobbat, mint délelőtt, azaz javított, de bombasztikus mezőnyben kellett helytállniuk, ami nagyon is sikerült a 6. hellyel.