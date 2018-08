Atlétikai Eb: egyik magyar sem jutott döntőbe női gátfutásban

Kerekes Gréta és Kozák Luca sem jutott döntőbe 100 m gáton a berlini atlétikai Európa-bajnokság csütörtöki napján.

A három elődöntőből az első két helyezettek mellett a további két leggyorsabb jutott be a 21.50-kor kezdődő fináléba. Kerekes Gréta, aki szerdán harmadikként jutott tovább előfutamából, 13.23 mp-cel hetedikként ért célba.

"Lehetett volna jobb, sajnos a 2. és 3. gát között csaknem összeakadt a lábam" - nyilatkozott a 12.95-ös egyéni csúccsal rendelkező futó. - "Bevallom, vannak mentális dolgok, amelyek némileg elterelték a figyelmem, de örülök, hogy jobb eredményt értem el, mint két éve, Amszterdamban. Ezt tanulópénznek veszem, s erősebben megyek haza."

Kozák Luca most mutatkozott be az Eb-n, mivel 12.86 mp-es idei egyéni csúcsával nyolcadik kiemeltként rögtön az elődöntőbe került. Remekül rajtolt és jól is tartotta magát, de az utolsó előtti gátnál hibázott. Ezzel együtt 12.96 mp-cel az ötödik helyen ért célba, s alig maradt le a továbbjutó helyről.

"Az emelő lában nem elég gyors, ilyen az egész szezonom, végig rugdosom a gátakat" - mondta a debreceni atléta. De így is jó időt értem el, itt vagyok 22 évesen, akik az élmezőnyben vannak, tapasztaltabbak nálam. Kozák hozzátette, nehéz volt, hogy kiemeltként az elődöntőben volt az első futása.

A két debreceni gátas számára nem ért véget az Eb, vasárnap a 4x100-as váltóban érdekeltek.

Mindkét magyar hétpróbázó előrelépett a súlylökés után a berlini atlétikai Európa-bajnokság csütörtöki napján. Krizsán Xénia 13,99 méterrel 793 pontot gyűjtött, Zsivoczky-Farkas Györgyi 13,96 métert ért el, ami 791 pontot ért.

Három szám után átvette a vezetést az olimpiai bajnok belga Thiam (3026), Krizsán feljött a hetedik helyre (2789), Zsivoczky-Farkas pedig a 11. (2710) helyen áll.

A hétpróbázóknak 20.30-tól a 200 méter következik. Pénteken pedig a távolugrás, a gerelyhajítás, majd a 800 méter vár rájuk.