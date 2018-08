Hosszú Katinka nagyszüleit nem érdekli Shane Tusup

Szerdán este Hosszú Katinka megszerezte 14. Európa-bajnoki aranyérmét a glasgow-i kontinens viadalon. A háromszoros olimpiai bajnok a díjátadó ceremónia után nyilatkozott az Origónak, míg a Bors megkereste a nagyszüleit, akik elmondták, hogy a fontos versenyek alatt sosem hívogatják Katinkát, míg Shane Tusuppal egyáltalán nem foglalkoznak.

Függetlenül attól, hogy milyen eredményeket ér el Hosszú Katinka, a nagyszülei büszkék rá, és ott ülnek a tévé előtt, hogy a Glasgow-ban úszó unokájuk sikeréért drukkoljanak.

„Ő is csak ember, nem sikerülhet minden. A lényeg, hogy úgy csinálja, ahogy neki jólesik – nyilatkozta a Borsnak Hosszú Katinka Baján élő nagymamája. - Azok után, amin keresztülment lelkileg, annak is örülök, hogy ott van a legjobbak között. Nem számítanak az eredmények, sosem az érdekelt bennünket. Szeretjük, és én most attól vagyok a legboldogabb, hogy úgy látom, kezd jobban lenni. A gyereknek a jóléte és az egészsége a fontos. Most helyre kell rázódnia. Reméljük, összeszedi magát, és túl lesz a gondokon."

Attól, hogy nekik nem az eredmény a fontos, természetesen nyomon követik Katinka mindennapjait az Európa-bajnokságon.

"Minden versenyt megnézünk. Mindig a tv előtt vagyunk, ha a medencébe ugrik. Én a világversenyek alatt sosem szoktam őt hívogatni, mindig rábízom, mikor jelentkezik. Viszont amikor csak tud, felhív, elmeséli a napját, és érdeklődik felőlünk."

Arra pedig, hogy Shane Tusuppal mi a helyzet, a nagyszülők nem tudtak választ adni.

„Minket ő nem érdekel. Nekünk Katinka az unokánk. Ha nem működött a kapcsolatuk, akkor jobb így, ahogy most van"

Hosszú Katinka számára a következő jelentős verseny az október eleji budapesti rövidpályás Világkupa lehet a Duna Arénában. Ott már nemcsak az európai, hanem a világ legjobb versenyzői várják majd őt.