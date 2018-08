Verrasztó Dávid és Késely Ajna is legjobb idővel döntős Glasgow-ban

Utolsó napjához érkezett a glasgow-i úszó-Európa-bajnokság. A csütörtök délelőtti előfutamok mindegyikében volt magyar érdekelt, ráadásul több biztató eredményt is elértek: Verrasztó Dávid 400 vegyesen legjobb idővel jutott döntőbe, Késely Ajna ugyanezt tette 400 gyorson, és két váltónk is döntőben szerepelhet majd.

A szokásoknak megfelelően a zárónapon voltak érdekeltek a férfiak 400 méteres vegyesúszásban. Első magyarként Gyurta Gergely ugrott vízbe, ő 4:18.64-es idejével összetettben tizedik lett, Verrasztó Dávid viszont nagyon magabiztosan, 4:14,18-al nyerte saját futamát, amelynél senki nem tudott jobbat, így elsőként kvalifikálta magát a délutáni fináléba.

"Kicsit meglepődtem, az időmön is, és azon is, hogy senki nem jött velem. Délután szeretnék az idei legjobbamnál egy másodperccel jobbat úszni, ez egy 4:10 körüli időt jelentene. Az angol srác jó erőben van, gyorsabbnak érzem magamnál, úgyhogy nagyot csatázunk majd, természetesen megpróbálom megverni. Mellen és háton kell kitalálnom valami okosat, de most megnyugodtam egy kicsit, mert úgy érzem, a szívem még mindig a helyén van."

Női 400 gyorson két glasgow-i érmesünk, Kapás Boglárka és Késely Ajna is indult, ráadásul ugyanabban a futamban. Előbbi nem jutott döntőbe, utóbbi viszont igen, ráadásul a legjobb idővel.

"Nagyjából ezt az időt terveztük be Gyuri bácsival. Nem volt könnyű, de több mint négy másodperccel jobbat úsztam, mint Helsinkiben a junior Európa-bajnokságon délelőtt, ez pedig nagyon bíztató a döntő előtt. Ez az utolsó nap, próbálok úgy hozzáállni, hogy ez egy örömúszás legyen" - mondta Késely.

Kapás Boglárka a kiesés ellenére sem volt szomorú. "Egyenletes úszás volt, nem stresszeltem túl. Próbáltam élvezni, mert a gyorsúszást mostanában annyira nem tudtam. Nem vagyok szomorú, sőt, jobb is így, hiszen nem egy csalódással hagyom itt az Európa-bajnokságot, hogy mondjuk ötödik vagy hatodik vagyok a döntőben."

A férfi 4x100-as vegyesváltó első előfutamában állt rajthoz a Balog Gábor, Horváth Dávid, Cseh László, Kozma Dominik összeállítású magyar csapat, amely 3:35.50-es idővel, második helyen jutott döntőbe, ami a mezőnyt ismerve hatalmas bravúrnak számít. Balog és Kozma röviden így értékelt:

"A végére fájt már mindenünk, beleadtunk apait anyait. Nagyjából ilyen idővel számoltunk, nagyon örülünk, hogy ott vagyunk a döntőben, délután is szeretnénk meglepetést okozni."

A Hosszú Katinka, Sztankovics Anna, Szilágyi Liliána, Verrasztó Evelyn 4x100-as vegyesváltó a nyolcadik idővel szintén elcsípte a finálét.

Délután tehát jönnek a döntők, remélhetőleg több magyar éremmel!