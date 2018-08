Atlétikai Eb: Gyurátz döntős, Orbán kiesett kalapácsvetésben

Gyurátz Réka bejutott a döntőbe, Orbán Éva kiesett a kalapácsvetés selejtezőjében a berlini atlétikai Európa-bajnokságon.

Szemben az elmúlt napok hőségével, pénteken hűvös, borús időben kezdték meg versenyüket a kalapácsvetők az Olimpiai Stadionban. A döntőhöz szükséges szintet 70 méterben határozták meg, vagy a legjobb 12 került a vasárnapi fináléba.

Az első csoportban Orbán Éva szerepelt a két magyar közül, a veszprémi dobó 2013-ban világbajnoki hetedik volt, idén azonban csak 68,14 méterig jutott. A 33 éves atléta két érvénytelen kísérlet után harmadikra 59,16 métert ért el, s az utolsó, 28. helyen végzett.