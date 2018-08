Cseh László úgy érzi, még sok van benne

A rövidpályás kontinensversenyeket is beszámítva 16 év után idén először zárt érem nélküli Európa-bajnokságot Cseh László, a magyar úszósport 32 esztendős legendája. Az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó versenyző sem bosszúsnak, sem lelombozottnak, de még dacosnak sem érzi magát, úgy gondolja, hogy két évtizedes ragyogó mérlegű sportolói pályafutásába egy ilyen fiaskó még bőven belefér. De csak egy.

Hazai pálya - szárnyalás

„Örülök annak, hogy vége a glasgow-i mélyrepülésnek, amire azért nehéz hamarjában magyarázatot találnom, mert a felkészülésem sokkal jobbat sejtetett a most elért eredményeimnél. Jobbnak éreztem magamat, mint a tavalyi budapesti vizes vb előtt, és ehhez azonnal hozzá kell tennem, hogy talán éppen annak a csodálatos versenynek az atmoszférája hiányzott a lelki mozgatórugóim közül. Még az is meglehet, hogy a tavaly ilyenkor a 200 pillangón kiharcolt ezüstérmes helyezésem után úgy gondoltam, hogy ha akkor helyt álltam, akkor a tapasztalat és az erények hajtóereje egy évvel később is a dobogóra fognak juttatni – ismerte el a nagy bajnok, aki most háromhetes szabadságára készül.

Cseh László egészen biztos abban, hogy többet és a mostaninál erőteljesebben aligha tudna edzeni, de meglátása szerint nem is a megnövelt terhelés lehet a megoldás kulcsa.

Önvizsgálat és rendcsinálás a fejben

„Ilyen verseny után önvizsgálatnak kell következnie. Először is a fejemben kell rendet teremtenem. Nem most azonnal, hanem majd az után, hogy Plagányi Zsolttal, az edzőmmel megbeszéltük az Európa-bajnokságon tapasztaltakat, amiből megint tanultam valamit. Könnyebb lenne a számvetés, ha most leharcoltnak és kimerültnek érezném magamat, ennek viszont éppen az ellenkezője igaz. Egyetlen futamban sem úsztam ki magamat, egyszer sem „haltam meg", ezért kell most jól utánanézni a történtek okának. A magyar válogatott rangidőse az Eb rajtja előtt nem állított maga elé olyan mércét, hogy ha érem nélkül marad, azonnal „leadja a szerelését". Legalább egy számban éremszerzésre számított.

Visszatér a Duna Arénába

„Ha az elmúlt hét eseményeit feketén-fehéren és erősen önkritikusan kudarcnak nevezem, akkor ugyanolyan egyértelmű a számomra, hogy még sok van bennem, és abból a jövőben ki lehet hozni valami szépet és maradandót is. A pihenés hetei után újra neki fogok gyürkőzni, tervezem az indulásomat az eindhoveni, és persze az októberi budapesti világkupa versenyen. Utóbbin azért is, hogy újra élvezhessem a magyar szurkolók biztatását. Csak aztán döntök arról, hogy érdemes-e nekirugaszkodnom az év végi rövidpályás vb-nek. Módjával akarok bánni a versenyzéssel, nem amortizálni, hanem felépíteni akarom magamat" – mondta befejezésül Cseh László.