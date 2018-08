Rasovszky: Mindenem fájt, legszívesebben kiszálltam volna

A táv felénél már mindene fájt Rasovszky Kristófnak, de szinte végig vezetve győzött 25 kilométeren a nyílt vízi úszók Glasgow-ban rendezett Európa-bajnokságának vasárnapi zárónapján.

„Tizenkét és fél kilométernél már minden bajom volt, fájt a tenyerem, a térdem, a vállam. Legszívesebben kiszálltam volna, de mégis azt éreztem, hogy ameddig bírom, úszni fogok” – nyilatkozta az MTI-nek a 21 éves magyar versenyző, aki szerdán 5 kilométeren arany-, csütörtökön 10 kilométeren pedig célfotóval végül ezüstérmes volt.

Rasovszky néhány megszakítással végig vezette a mezőnyt, majd nagyjából egy kilométerrel a cél előtt indította meg hajráját, amelynek köszönhetően előnye kitartott a benyúlásig is. „Fogalmam sem volt, mi lesz, gondoltam, most vagy soha. Kicsit elegem volt már ebből a huszonöt kilométerből, és amikor már csak öten voltunk, úgy gondoltam, ez is egy jó eredmény. Elindultam, és bíztam benne, hogy kettőnél többen azért nem érnek utol” – kommentálta a hajrát a fiatal versenyző.

Rasovszky a győzelmek tekintetében könnyen triplázhatott volna, de 10 kilométeren végül az olimpiai bajnok holland Ferry Weertman négy századdal(!) előbb nyúlt be, és célfotóval nyert. „Sikerült túllépnem ezen, hiszen igazából elégedett voltam azzal az eredménnyel, és minden erőmmel a huszonöt kilométerre koncentráltam. Bár nem volt egyszerű, a verseny közben sok problémám volt magammal, leginkább az, hogy miért voltam ilyen idióta, hogy ezt bevállaltam. Végül két körrel a vége előtt, amikor már csak öten voltunk, akkor éreztem, hogy beúszom bármi áron.”

Rasovszky történelmi sikert ért el, ugyanis ő az első nyílt vízi úszó, aki Európa-bajnokságon mindhárom távon a dobogóra állhatott. Világbajnokságon a németek legendájának, Thomas Lurznak már összejött ez a bravúr.

Második Eb-aranyát szerezte az úszó, Rasovszky Kristóf Harmadik Európa-bajnoki érmét nyerte Rasovszky Kristóf. A nyílt vízi úszó az 5 kilométer aranya után 10 kilométeren rossz benyúlással lett második, ezúttal 25 kilométeren már nem jött közbe semmi, megnyerte a leghosszabb távot. A nőknél Olasz Anna a hatodik lett. A 21 éves versenyző fantasztikus hajrával, 4:57:53.5 órás idővel csapott célba, Székelyi Dániel 5:03:34.6 órával a 14.

Rasovszky Kristóf edzője, Szokolai László tanítványa küzdeni tudását emelte ki: „Tervezni terveztük, hogy az élvonalban végzünk, végig tudta kontrollálni a pályát, az ellenfeleket és a fájdalmat. Itt sokszor nem az úszótudás dönt, persze ezt kétszer is idézőjelbe téve, hanem az, hogy ki miképpen tolerálja a fájdalmakat, a felmerülő problémákat” – mondta a szakember, aki hozzátette, egy edző ilyenkor átéli tanítványával a versenyt, így most ő is rendkívül elfáradt.