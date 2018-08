Misztikus út: a magyar vitorlázás meghódítja a tengereket

Július 30. és augusztus 12. között rendezték a világ második legnagyobb vitorlás versenyét, a Hempel Sailing World Championships olimpiai kvalifikációs világbajnokságot, amelyen Berecz Zsombor sporttörténelmet írt: aktív olimpiai hajóosztályban megszerezte Magyarország első világbajnoki aranyérmét. Az egy aranyérem és a két olimpiai kvóta több, mint amit remélhettünk.

A versenyzők szeme előtt a világbajnoki érem és a tokiói indulás joga lebegett, így magától értetődő volt, hogy minden esélyes ezt a versenyt tartotta az év csúcseseményének. Szó szerint mindenki ott volt, aki számít. Közel 100 ország 1.500 versenyzője szállt vízre a világbajnoki érmekért és az olimpiai indulás jogáért. A világbajnokság a tíz olimpiai hajóosztály összes tokiói indulási jogának 40 százalékát kínálta fel, vagyis aki itt jól ment, már 2 évvel az olimpia előtt biztosíthatta helyét a világ legnagyobb sporteseményén.

Néhány szó a versenyről, a helyszínről - A Sailing World világbajnokság a világ egyik legnagyobb vitorlás eseménye

- Magát a versenyt 2003 óta rendezik meg. A koncepció az volt, hogy az évi „rendes" világbajnokságok mellett legyen egy összevont globális regatta is. Ezt csak négyévente rendezik meg az olimpiai versenyekkel teljesen azonos feltételek mellett, emiatt ez az összevont vébé az olimpia legfontosabb kvalifikációs eseménye.

- Az Aarhausban megrendezett vébé az első volt a vitorlásversenyek sorában, ahol az olimpiai kvalifikációt meg lehetett szerezni. A mezőny nagysága és ereje miatt szó szerint mini olimpia zajlott az aarhausi vizeken.

- 10 olimpiai hajóosztály, 1.100 hajó, 1.500 versenyző közel 100 országból

- 400.000 helyszíni néző és milliós nézettség az élő közvetítések során

- Aarhaus a verseny helyszíne Dánia második legnagyobb városa. Egyszerre vitorlás-, és egyetemi központ illetve a régió egyik legfontosabb kikötőhelye.

- Az öböl és a kikötő, ahol a verseny zajlott pontosan az a helyszín, ahol a vikingek megalapították a várost a 8 században. Különlegesség, hogy a várost először Brémai Ádám, a viking történelem egyik legfontosabb történetírója említi először.

- Aarhaus, a város neve szó szerint azt jelenti, hogy a „folyó szája".

- 2017-ben Aarhaus volt Európa kulturális fővárosa, melyet többek között a kiemelkedően intenzív zenei életnek köszönhet.

- A város annyira komolyan vette a vitorlás világbajnokságra való felkészülést, hogy az egész kikötőt felújították, a vébé előtt pedig egy tesztversenyt is tartottak. - A Sailing World világbajnokság a világ egyik legnagyobb vitorlás eseménye- Magát a versenyt 2003 óta rendezik meg. A koncepció az volt, hogy az évi „rendes" világbajnokságok mellett legyen egy összevont globális regatta is. Ezt csak négyévente rendezik meg az olimpiai versenyekkel teljesen azonos feltételek mellett, emiatt ez az összevont vébé az olimpia legfontosabb kvalifikációs eseménye.- Az Aarhausban megrendezett vébé az első volt a vitorlásversenyek sorában, ahol az olimpiai kvalifikációt meg lehetett szerezni. A mezőny nagysága és ereje miatt szó szerint mini olimpia zajlott az aarhausi vizeken.- 10 olimpiai hajóosztály, 1.100 hajó, 1.500 versenyző közel 100 országból- 400.000 helyszíni néző és milliós nézettség az élő közvetítések során- Aarhaus a verseny helyszíne Dánia második legnagyobb városa. Egyszerre vitorlás-, és egyetemi központ illetve a régió egyik legfontosabb kikötőhelye.- Az öböl és a kikötő, ahol a verseny zajlott pontosan az a helyszín, ahol a vikingek megalapították a várost a 8 században. Különlegesség, hogy a várost először Brémai Ádám, a viking történelem egyik legfontosabb történetírója említi először.- Aarhaus, a város neve szó szerint azt jelenti, hogy a „folyó szája".- 2017-ben Aarhaus volt Európa kulturális fővárosa, melyet többek között a kiemelkedően intenzív zenei életnek köszönhet.- A város annyira komolyan vette a vitorlás világbajnokságra való felkészülést, hogy az egész kikötőt felújították, a vébé előtt pedig egy tesztversenyt is tartottak. - A mini olimpiának is vehető világbajnokságon kiemelkedően szerepeltek a magyar versenyzők. 6 hajóosztályban 10 versenyzőnk indult a kiemelkedően erős mezőnyben.

A sikeres magyar szereplés legfontosabb tényei

Érdi Mária (Laser Radial)

A még csak 20 éves versenyző egy igazi vitorlázó fenomén. 2012-ben, vagyis 14 évesen kezdett el komolyabban foglalkozni a vitorlázással. Amit későn kezdett, azt hamar pótolta. Ma már ötszörös világbajnok és olimpikon. Még mindig junior korú, de már a felnőttek között bizonyít. Aarhausban magabiztos és egyenletes teljesítménnyel jutott az aranyfutamba, ahol a szenzációs második helyével az összetett nyolcadik helyezést érte el. Ezzel ott lesz Tokióban, és ha így fejlődik tovább komoly az esély, hogy általa női vitorlázó érmesünk is lesz az olimpián. Amit eddig elért az is különleges, de még bőven van potenciál a 20 éves versenyzőben.

Gyapjas Balázs - Gyapjas Zsombor (470)

Mindössze három hellyel maradtak le a kvalifikációról. Nagyon meggyőző teljesítmény, futamot is nyertek, végig az élmezőnyben vitorláztak. Összesítésben a 11. helyen végeztek, jövő évben, Japánban újabb lehetőségük lesz a kvótaszerzésre.

Vadnai Benjamin (Laser Standard)

A nemzetek sorrendjében a 24 pozíciót szerezte meg Futamot is nyert sokat volt kvóta közeli helyen, de végül egy kevéssel lemaradt róla.

Vadnai Jonatán (Laser Standard)

Benjamin testvére az ezüstfutamig jutott, ahol az előkelő második helyet szerezte meg, összesítésben azonban ez kevés volt a kvótához.

Litkey Botond – Rácz Levente (470)

A 63. helyen végeztek, de számukra ez még mindig az építkezés időszaka, hiszen a kormányos Litkey Botond igazi aktív időszaka a 90-es évekre tehető, amikor például az atlantai olimpián is szerepelt. Most 51 évesen vette fel ismét a kesztyűt, hogy hónapról-hónapra javítson a ranglista helyezésén.

Haidekker Elemér (Finn Dingi)

Tavaly még juniorban versenyzett, Aarhausban a 75. helyen végzett új korcsoportjában.

Virág Flóra – Molnár Dávid (Nacra 17 Foiling, katamarán)

A vegyes felállású katamarán osztályban versenyeztek. Ezek azok a hajók, amelyek szó szerint repülnek a víz felett. Még csak tanulják a hihetetlenül gyors és veszélyes hajóosztályt, de máris hoztak meggyőző futameredményeket is. A selejtezőben és az ezüstcsoportban is szereztek nyolcadik helyet.

Sánta Bence (RS:X surf)

Összesítésben a 83. helyen végzett. Számára a tapasztalatszerzés volt a cél. Reálisan jövőre száll harcba a kvótáért, ehhez alap lehet, hogy a 22 éves versenyző már szerzett Európa-bajnoki második helyezést.

Berecz Zsombor (Finn Dingi)

Berecz Zsombor teljesítményét nem lehet másképp jellemezni: csodát hajtott végre. Berecz hihetetlen sokat tett ezért a győzelemért, az út pedig nagyon rögös volt. Sokszor ott volt az élmezőnyben, de gyakran egy jött egy baki és borult minden. Volt, hogy fizikálisan, volt, hogy mentálisan nem volt kész a világ legjobb vitorlázói, és a világ egyik legerősebb hajóosztályában a dobogóra jutni. De soha nem adta fel. Mikor azt mondták kicsi a súlya, magára pakolt 10 kg színtiszta izmot. Mikor azt mondták mentálisan kell fejlődnie, pszichológus segítségét is igénybe vette, hogy lelkileg is kész legyen arra, hogy a világ legjobb, a tengeren nevelkedett vitorlázókat is maga mögé utasítsa.

Eljutott a riói olimpiára, ahol egy korai rajt oszlatta el dobogós esélyeit. A tavalyi Európa bajnokságon győztes pozícióban elszakadt a vitorlája. Mindezek után idén egy biciklis baleset miatt (eltört a hüvelykujja) több, mint fél évet ki kellett hagynia a vízi felkészülésből és a versenyekből. De ismét nem adta fel. Amíg az élmezőny az ebén és világkupán versenyzett, addig ő szárazföldi edzéssel kellet, hogy beérje. Ilyen csonka szezonnal, sérülésből felépülve érkezett az év legfontosabb versenyére, a világbajnokságra. Mentális állapotára jellemző, hogy bár futamot nem nyert, végig ott volt az élmezőnyben. A legrosszabb futamhelyezése 15. volt. Erre semelyik élversenyző nem volt képes a riválisai közül. Mivel a vitorlás világbajnokság sok futamból áll, így kifejezetten azok számíthatnak dobogóra, akik függetlenül attól, hogy nyernek-e futamot, a legtöbb jó helyezést érik el, a legkevesebb nagyon elrontott futammal. Berecz Zsombor beérett. Ezen a vébén sosem hibázott olyat, amin elúszhatott volna a vébé, ráadásul progresszív volt a versenyzése. Ahogy jött a véghajrá, úgy lettek egyre jobbak az eredmények. A döntő futamokban nem is szerzett 9-nél rosszabb helyet. A medal race végső futamában magabiztosan győzött. Addigra már a kvótát is megszerezte, a mindent eldöntő futamban pedig világbajnok lett.

Berecz Zsombor vitorlás sporttörténelmet írt

Elsőként lett világbajnok aktív olimpiai hajóosztályban. Korábbi Európa bajnoki második helye, és a friss világbajnoki címe, komoly esélyt jelent, hogy Tokióban, élete negyedik olimpiáján az áhított érmet is megszerezze. A Magyar Vitorlás Szövetség a Magyar Sport Háza helyszínen, a mai napon sajtótájékoztatót tartott a rendkívüli eredményekkel zárult világbajnokságról.

„Remélem, nem sértődik meg senki, de azt kell, hogy mondjam, hogy most érzem igazán, hogy eltűnt belőlünk az a kisebbrendűségi érzés, amit akkor éreztünk, amikor a legnagyobb nevek között, a tengereken vitorláztak a versenyzőink. Történelmi világbajnokság volt ez. "A magyar vitorlázás egyenrangú szereplője volt a 100 nemzetnek, köztük sok olyannak, akik nagyságrendekkel nagyobb anyagi forrásokkal és tengerrel is rendelkeznek" - árulta el Kelemen Tamás, Berecz Zsombor edzője.