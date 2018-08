Atlétikai Eb: egy érem és sok balszerencse

A magyar csapat egy érmet szerzett a vasárnap befejeződött berlini atlétikai Európa-bajnokságon, amelyen kis szerencsével sokkal jobb eredményeket is elérhetett volna. Spiriev Attila sportigazgató az Eb-t értékelve úgy fogalmazott: öröm és hiányérzet van benne.

"A magyar atlétika megmutatta, hogy már nemcsak egy-két klasszis vállát nyomja minden teher a sportág eredményességét illetően, hanem számos nemzetközi szintű sportolónk van" - írta a sportigazgató a magyar szövetség honlapján, amelyen hosszan sorolta azokat az eseteket, amikor az Eb-n egy-két centiméteren vagy a másodperc tört részén múlott a jobb szereplés, ami miatt hiányérzete van. Ide tartozik, hogy sérülés miatt a fedettpályás világbajnok súlylökő, Márton Anita és a gyalogló Madarász Viktória nem indult. A legnagyobb balszerencse pedig a szintén gyalogló Helebrandt Mátét érte, aki kirobbanó formában versenyezve rálépett egy eldobott vizespalackra és lábközépcsont-törést szenvedett.

"Végül, Halász Bence jóvoltából nem maradtunk érem nélkül, és többen is a legjobb nyolc vagy a legjobb 12 között végeztek. Sőt, még így is ugyanannyi 1-12. helyezésünk volt (6) mint két éve Amszterdamban, ami akár eggyel még nőhet is - női 10 000 m-en a hírek szerint várható egy utólagos kizárás. Csak éppen könnyen lehetett volna a duplája is... A fiatal generáció első tagjai már a felnőttek között is megmutatták, hogy számolni lehet velük a nemzetközi porondon" - hangsúlyozta Spiriev Attila.

A 21 éves Halász Bence 77,36 méterrel lett harmadik kalapácsvetésben. A hétpróbázó Krizsán Xénia a hetedik, Baji Balázs pedig 110 m gáton a nyolcadik helyen zárt az Eb-n.

Az éremtáblázat élén a britek végeztek 18 medállal, közte hét arannyal, de a lengyelek is hét elsőséget ünnepelhettek. A legtöbb dobogós helyezést viszont a házigazda németek szerezték (6, 7, 6) a berlini Olimpiai Stadionban.