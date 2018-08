Kedden Siófokon rajtol a 2018-as Tour de Hongrie

Siófokon, a Balaton-partján látványos pályán rendezik meg augusztus 14-én kedden a legnagyobb magyar kerékpárverseny, a 39. Tour de Hongrie prológját. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) Europe Tour sorozatában szereplő, 2.1-es kategóriájú nemzetközi országúti kerékpárverseny 133 fős mezőnye hat nap alatt 865 kilométert tesz meg az augusztus 19-i kazincbarcikai befutóig, az eseményekről 195 országban számolnak be a televíziós csatornák.

Tizenkilenc csapat, négy földrész huszonhét országának képviselői sorakoznak majd fel a siófoki rajtnál, ahol egyéni időfutam keretében mérik össze az erejüket. A táv 3,5 kilométer, ez a látványos versenyszám arra szolgál, hogy bemutassa a teljes mezőnyt, emellett gazdára találjon a Tour de Hongrie sárga trikója is, amelyet az összetettben élen álló kerékpáros viselhet majd.

2018-ra magasabb szintre került a verseny besorolása, s a résztvevők erőssége is felülmúl minden korábbit: három prokontinentális profi csapat ( az olasz Androni Giocattoli Sidermec, a lengyel CCC Sprandi Polkowice és az amerikai Team Novo Nordisk) és három nemzeti válogatott (a román, a szerb és a magyar) mellett tizenhárom további kontinentális profi csapat vesz részt a viadalon.

A magyar színeket három csapat – a válogatott és két kontinentális profi klub, a Pannon Cycling Team és a Kőbánya Cycling Team –, illetve néhány külföldi klubnál szereplő kerékpáros képviseli. Várhatóan tizennyolc magyar lesz ott a siófoki rajtnál: Rózsa Balázs (Differdange-Losch), Pelikán János (MyBike Stevens), a Pannon Cycling Team színeiben Dina Márton, Valter Tibor, Holló Botond, Szatmáry András, Dina Dániel és Simon Péter, a Kőbánya Cycling Team csapatában Lovassy Krisztián, Móricz Dániel és Lóki Bence, a válogatottban pedig Karl Ádám, Minkó Roland, Pályi Csaba, Solymosi Márton, Gönczy Gergő, Vígh Zoltán és Pápai Ádám indul. Rajtuk kívül több határon túli magyar kerékpárosért is szurkolhatunk, a Pannon Cycling Team és a csíkszeredai Team Novák együttesében.

Lehetett volna nagyobb is a magyar résztvevők száma, de Kusztor Péter szombaton a Cseh Körverseny harmadik szakaszán a befutónál nagyot bukott, kulcscsont-törést szenvedett, ezért nem indulhat a Tour de Hongrie-n.

A pekingi olimpikon Kusztor Péter jó formában volt, néhány napja megnyerte a magyarországi V4-futamot, a magyar reménységek közé tartozott volna a Magyar Körversenyen. A hazai menők közül érdemes lesz figyelni londoni olimpikonunkra, Lovassy Krisztiánra, illetve a Pannon két fiataljára, Dina Mártonra és Valter Attilára, de a nemzeti körversenyen jól szerepelni minden versenyző számára nagy dicsőség, ezért a többiek is extra motivációval szállnak a nyeregbe.

Ami a külföldieket illeti, a papírforma alapján a két legmagasabban jegyzett csapat, az idei Giro d'Italián is rajthoz álló Androni és a tavalyi Olasz Körversenyen résztvevő CCC irányíthatja majd a Magyar Körversenyt. Természetesen más csapatok is az összetett győzelem reményében állították össze sorukat, ha ki kell emelni néhány menőt, a 2015-ös Tour de Hongrie-győztes luxemburgi Tom Thill (Differdange-Losch), a már öt körverseny győzelmet számláló lengyel Mateusz Taciak (CCC Sprandi Polkowice), a korábban nálunk is jeleskedő szlovén Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice), az ugyancsak régi ismerős szlovák Marek Canecky(Dukla Banska Bystica), az osztrák körversenyen negyedik svájci Patrick Schelling (Voralberg Santic), a tavalyi Touron harmadik szlovén Tadej Pogacar (Ljubljana Gusto Yaurum), vagy az idei Gemenc Nagydíj-győztes szlovén Matej Mugerli (MyBike Stevens) egyaránt ott lehet az összetett végelszámolásnál.

Remek sprinterekben sem lesz hiány, a már Giro-szakaszt is nyerő olasz Manuel Belletti (Androni Giocattoli Sidermec) és a befutóknál ugyancsak remeklő segítője, az olasz Marco Benfatto (Androni Giocattoli Sidermec), a World Tour-szerződéssel rendelkező olasz Matteo Moschetti (Polartce.Kometa), a tizennégy profi győzelmet számláló szlovén Marko Kump (CCC Sprandi Polkowice), a Magyar Körversenyen már tavaly is bizonyító eritreai Meron Teshome (Bike Aid), vagy az idén a Kőbánya Cycling Teamet erősítő marokkói Ahmed Amine Galdoune egyaránt szakaszgyőzelmekre feni a fogát.

Lesz világbajnoki is a mezőnyben, méghozzá kettő is: a CCC versenyzője, Szymon Sajnok 2018-ban megnyerte a pályakerékpáros omnium versenyszám világbajnoki aranyérmét, a cseh Daniel Babor (Pardus Tufo Prostejov) pedig a juniorok között volt világ- és Európa-bajnok pályán, a scratch versenyszámban!

A prológ első indulója 15:30 órakor rajtol a siófoki kikötőből, de a kerékpáros programok már kora délután megkezdődnek a Balaton parti városban, bizonyára sokan szeretnék majd megtekinteni a csapatok ünnepélyes bemutatóját is, amely 14:20-kor kezdődik.

TDH a tévé képernyőjén és az interneten

A világ 192 országában minden szakaszról egyórás esti összefoglaló és a versenyt követően egyórás összefoglaló kerül adásba – ez összesen minimum hét óra adásidő minden országban, az ismétlések nélkül. További három országban egyórás összefoglaló lesz látható a hatnapos versenyről. Több mint száz országban (például Franciaországban, Horvátországban, Dél-Afrikában vagy Szingapúrban) két-három televíziós csatorna is adásba helyezi a Magyar Körversenyt, ezzel még nagyobb elérést biztosít a szervezők számára az A.S.O.

Magyarországon a Tour de Hongrie történetében harmadszor követhetik majd a nézők élő televíziós közvetítésen keresztül az eseményeket, s először lesz látható napi egy órás összefoglaló az Eurosport2csatornáján. A legnagyobb magyar kerékpárversenyről az M4Sport közvetít élőben, de az interneten, a mediaklikk.hu oldalán is élő képet láthatnak a nézők.

A prológot és annak összefoglalóját az alábbi időpontokban láthatják hazánkban:

2018. augusztus 14., kedd:

16:00–18:00 (prológ, élő, M4Sport)

22:00–23:00 (prológ, összefoglaló, Eurosport2)

22:45–23:45 (prológ, összefoglaló, M4Sport)

2018. augusztus 15., szerda:

10:00–11:00 (prológ, összefoglaló, ismétlés, Eurosport2)

10:00–11:00 (prológ, összefoglaló, M4Sport)

A program

Augusztus 14. (kedd): Prológ, egyéni időfutam, Siófok (3,5 km)

Augusztus 15. (szerda): 1. szakasz, Balatonalmádi–Keszthely (154 km)

Augusztus 16. (csütörtök): 2. szakasz, Velence–Székesfehérvár (190 km)

Augusztus 17. (péntek): 3. szakasz, Cegléd–Hajdúszoboszló (206 km)

Augusztus 18. (szombat): 4. szakasz, Karcag–Miskolc (182 km)

Augusztus 19. (vasárnap): 5. szakasz, Kazincbarcika–Kazincbarcika (128 km)