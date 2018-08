Sakk: St. Louisban Nakamura nyerte az izgalmas versenyfutást

Saint Louis-ban az amerikai Hikaru Nakamura győzött a Grand Chess Tour 2018 harmadik tornáján, a rapid-és villámversenyen. A kilencfordulós rapidversenyen Nakamura az azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarovval holtversenyben végzett az élen. A villámversenyen a francia Maxime Vachier-Lagrave remekelt, gyenge rapidozása után a 18 partiból 13,5 pontot gyűjtve lett első, az összetett versenyben a második. Mamedgyarov végig kiélezett küzdelmet vívott Nakamurával, a hajrában maradt alul és harmadikként zárt. Nakamura sikerével a GCT összetett pontversenyében átvette a vezetést. Az amerikai sakkozás fellegvárában szombaton kezdődik a GCT negyedik versenye. A 6. Sinquefield Cup viadalon a szabadkártyával játszó háromszoros világbajnok Magnus Carlsen és kihívója, az amerikai Fabiano Caruana novemberi londoni döntőjük előtt utoljára mérkőzik meg egymással.

Az amerikai sakkozás hazai pályán ünnepelhetett újabb sikert, Hikaru Nakamura fantasztikus versenyfutásban, végig kiélezett küzdelemben lett első. A sakkvilág ászai először 9 fordulós rapid tempójú tornán vettek részt. Játszmánként 25-25 perc volt a gondolkodási idő lépésenként 10-10 másodperc bónusszal, a győzelem 2, a döntetlen 1 pontot ért. Fabiano Caruana mesterhármassal kezdett, élvezetes partikat nyert, jól kombinált. A második játéknapon három döntetlennel folytatta, megőrizte kétpontos előnyét.

St. Louis-ban izgalmas hajrával fejeződött be a rapidverseny, néha érthetetlen hibákat, vagy éppen kolosszális megoldásokat is láthattunk. Az élő közvetítés segítségével nyomon követhettük a nagymesterek testbeszédét, a lépések utáni reakcióikat. A kommentátorok, Jennifer Shahade, Yasser Seirawan, Maurice Ashley hol visszafogottan, hol nagy lelkesedéssel, értetlenséggel elemezték a partikat. Az ötszörös olimpiai és nyolcszoros orosz bajnok Peter Szvidler jóval visszafogottabban értékelte a játszmák lefolyásait, tavaly saját bőrén is érezte, hogy milyen nehéz fenntartani a koncentrációt, amikor egy pillanatra sem szabad lankadni a figyelemnek, a legkisebb hibáért is nagy árat kell fizetni.

A hetedik fordulóban igazi drámát hozott Fabiano Caruana és Leinier Dominguez Perez összecsapása. Az elméleti párbajban Dominguez állta a sarat. Caruana elkerülte a remit, folytatta a sötét király elleni akcióját. Döntetlent ígért az állás, amikor a kölcsönös kapkodásban mindketten hibáztak. Caruana két bástyája és huszárja nagyszerű üteget hozott létre, Dominguez vezére erőn felül próbált védekezni. A világbajnoki kihívó többször is fonalas nyerést hagyott ki, az idő szorításában sem akart örökös sakkot tartani, majd ütésbe tette a bástyáját, első vereségével engedélyezte, hogy Hikaru Nakamura és Sahriyar Mamedgyarov riválisok elleni nyerésekkel befogják őt. A francia Maxime Vachier-Lagrave sorozatban három partit is vesztett.

A tornán Hikaru Nakamura elleni győzelemmel rajtoló, a tavalyi rapid vb-n remeklő és bajnoki címet szerző Viswanathan Anand négy vereséget is elszenvedett. A GCT sorozaton újoncának, Sahriyar Mamedgyarovnak jól kamatoztak eredeti ötletei, agresszív játéka. A Grand Chess Tour rapid versenyei során először alakult ki holtverseny az élen.

A rapidverseny végeredménye:

1-2. Hikaru Nakamura és Sahriyar Mamedgyarov 12

3. Fabiano Caruana 11

4-6. Szergej Karjakin, Leinier Dominguez Perez és Levon Aronjan 9

7-8. Wesley So és Maxime Vachier-Lagrave 8

9-10. Viswanathan Anand és Alekszandr Griscsuk 6

A háromnapos rapidverseny után a nagymesterek még nagyobb sebességre kapcsoltak, a kétnapos, 18 fordulós villámversenyen játszmánként 5-5 perc és 3-3 másodperc gondolkodási idővel zajlottak a küzdelmek. Remek csatákat, nagy elnézéseket, jelentős fordulatokat, szerencsés győzelmeket, váratlan mentéseket, az idő szorításában is félelmetes gyorsaságot láttunk. Nem volt idő a kesergésre, a bosszantó vereségeket gyorsan felejteni kellett, a győzelmek felett sem lehetett sokáig örülni.Nakamura és Mamedgyarov versenyfutása folytatódott, a villámverseny kilenc fordulója után is holtversenyben álltak az élen.

Másfél pont volt az előnyük Caruana előtt. Remekelt Vachier-Lagrave, a 9 partiból veretlenül 7 pontot szerzett, két pontra csökkentette hátrányát a vezető duóval szemben.

A nagymesterek harci kedve egy pillanatra sem csökkent, a második játéknapon szinte fordulóról-fordulóra változott az élcsoport állása, hol Nakamura, hol Mamedgyarov szerzett félpontos lépéselőnyt, vagy éppen együtt vezettek. Vachier-Lagrave megbotlott Aronjannal szemben, de tovább üldözte a vezetőket, míg Caruana nem bírta az őrületes viaskodást, negyedik helye azonban nem forgott veszélyben.

A 16. fordulóban So besegített honfitársának Mamedgyarov elleni győzelmével, Nakamura egypontos előnnyel játszhatta az első hely sorsát eldöntő összecsapást. Eredeti ötletek, elpuskázott esélyek után Nakamuráé lett a pont és már tornagyőztesként küzdhetett meg Vachier-Lagrave-vel, aki győzelmével szenzációs hajrájának köszönhetően ezüstérmesként zárt, Mamedgyarov harmadikként. Caranának nem erőssége a gyorsított műfaj, egyértelmű siker a helyezése. A tavalyi viadal győztese, Levon Aronjannal egy pillanatra sem volt esélye az ismétlésre, meglepetés Szergej Karjakin mérsékelt szereplése. A torna doyenje, a 47 esztendős Viswanathan Anand nem tudott lépést tartani a jóval fiatalabb titánokkal.

Az összetett verseny végeredménye:

1.Hikaru Nakamura (amerikai) 21,5

2. Maxime Vachier-Lagrave (francia) 20,5

3. Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni) 21

4. Fabiano Caruana (amerikai) 20

5. Levon Aronjan (örmény) 18

6. Szergej Karjakin (orosz) 17

7. Leinier Dominguez Perez (kubai) 16

8. Alekszandr Griscsuk (orosz) 15,5

9. Wesley So (amerikai) 15

10. Viswanathan Anand (indiai) 13,5

A Grand Chess Tour 2018 összetett pontversenyének állása:

1.Hikaru Nakamura 33 pont

2. Maxime Vachier-Lagrave 25

3. Szergej Karjakin 24

4. Wesley So 23

5. Levon Aronjan 19

6. Sahriyar Mamedgyarov 15

7. Alekszandr Griscsuk 12

8. Fabiano Caruana 11

9. Viswanathan Anand 9

Az 1 millió 200 ezer dollár összdíjazású GCT 2018 sorozat Leuvenben indult útjára. A rapid-és villámversenyen, a Your Next Move viadalon Wesley So győzött. A rapidversenyen hárompontos előnyt szerző So a villámversenyen csak nyolcadik lett, nagy izgalmak közepette az összetett versenyt végül fél ponttal megnyerte Szergej Karjakin és Maxime Vachier-Lagrave előtt. Hikaru Nakamura lett a negyedik, Levon Aronjan ötödikként zárt. Az utolsó fordulóra maradt a döntés, hárman is pályáztak az elsőségre. mindhárman elvesztették a döntő ütközetüket.

A sorozat második versenyén, Párizsban is amerikai siker született. So egypontos előnnyel megnyerte a rapid tornát, Hikaru Nakamura a villámversenyen ledolgozta egypontos hátrányát Szergej Karjakinnal szemben, a hajrában az orosz nagymester két partit is vesztett. Nakamura egypontos előnnyel nyerte meg a 18 fordulós viadalt, a pontversenyben is az élen végzett. Két torna után az összetett pontversenyben So vezetett Nakamura és Karjakin előtt.

A 2013-ban először megrendezett Sinquefield Cup torna a Grand Chess Tour 2018-es sorozatának negyedik versenye lesz. Öt éve Magnus Carlsen világbajnoki kihívóként diadalmaskodott, egy esztendővel később már világbajnokként csak második lett az akkor még olasz színekben játszó 22 éves Fabiano Caruana mögött. Nem ezüstérme okozta a nagy meglepetést, hanem a versenyen elért pontszáma. A 6 résztvevős, kétfordulós viadalon 5,5 pontot gyűjtött, míg a hetes(!) nyerősorozatot elérő Caruana 8,5 ponttal ért elsőként a célba.2015-ben Levon Aronjant ünnepelték tornagyőztesként, a kétszeres világbajnok Magnus Carlsen négyes holtversenyben lett második, a GCT pontversenyt végül megnyerte. Két esztendeje az amerikai színekbe „átigazolt", egykori Fülöp-szigeteki 22 éves Wesley So kápráztatta el a sakkvilágot, St. Louis-i elsősége után a sorozat befejező versenyén, Londonban is győzött, első lett az összetett pontversenyben, az értékes trófea mellé 295 ezer dollárt kasszírozott.

Tavaly Maxime Vachier-Lagrave nagyszerű sikerével fejeződött be az 5. Sinquefield Cup. A 26 éves nagymester félpontos előnnyel, veretlenül nyerte meg a GCT 2017 sorozat harmadik versenyét. Sikerében döntő szerepet játszott a viadal negyedik fordulójában a világbajnok Magnus Carlsen elleni, sötéttel elért győzelme. Carlsen és az exvilágbajnok Viswanathan Anand végzett holtversenyben a második helyen, Levon Aronjan a befejező játéknapon a világbajnoktól szenvedett vereséget, lecsúszott a dobogóról, negyedik lett Szergej Karjakin társaságában. Hazai pályán nagy meglepetés volt a bakui sakkolimpián aranyérmes amerikai válogatott triójának, Fabiano Caruanának, Hikaru Nakamurának és Wesley So-nak a kudarca, nyolc játszmát és 36,5 Élő-pontot vesztettek.

A 6. Sinquefield Cup viadalt fokozott érdeklődéssel várjuk, a norvég világelső Magnus Carlsen túlzsúfolt versenyprogramjára hivatkozva nem fogadta el a meghívást a sorozatra, de a St. Louis-i tornára végül „bejelentkezett", szabadkártyával játszik. Carlsennek idén ez már a hatodik szuperversenye, Wijk aan Zee-ben a Tata Steel tornán és Samkirban, a Gasimov emlékversenyen diadalmaskodott. Baden-Badenben, majd hazai pályán, Stavangerben is a világbajnoki kihívó Fabiano Caruanát ünnepelték győztesként. Bielben Sahriyar Mamedgyarov tört borsot a világbajnok orra alá.

Carlsen és Caruana novemberi londoni döntőjük előtt utoljára néz farkasszemet egymással. A 300 ezer dolláros díjalapból a győztes 75 ezret kap. Augusztus 18-án játsszák az első fordulót, augusztus 23-án pihenőnap lesz, 27-én vívják meg az utolsó ütközeteket. Az időkontroll a megszokott: 100-100 perc az első 40 lépésre, majd 1-1 óra a parti befejezéséig, az első lépéstől még 30-30 másodperc bónusszal. Az első helyen előálló esetleges holtversenyt rájátszással döntenék el.

A 6. Sinquefield Cup résztvevői az Élő-pontszámok sorrendjében:

Magnus Carlsen (norvég, 2842)

Fabiano Caruana (amerikai, 2822)

Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni, 2801)

Wesley So (amerikai, 2780)

Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2779)

Hikaru Nakamura (amerikai, 2777)

Szergej Karjakin (orosz, 2773)

Viswanathan Anand (indiai, 2768)

Levon Aronjan (örmény, 2767)

Alekszandr Griscsuk (orosz, 2766)

A Grand Chess Tour 2018 sorozat szervezői két változtatást vezettek be. Az egyetlen klasszikus tornán megemelték a pontszámokat, az egyedüli elsőség 18 pontot ér szemben a rapid-és villámversenyen kapott tizenhárommal. Az összetett pontverseny első négy helyezettje vívja decemberben Londonban a döntőt, 300 ezer dollár díjazással mindhárom műfajban megmérkőznek egymással.