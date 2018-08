Félbeszakadt Fucsovics és Wawrinka meccse

Fucsovics Márton és a svájci Stan Wawrinka Cincinnatiben, a keménypályás tenisztorna nyolcaddöntőjében tlaálkoztak magyar idő szerint péntek hajnalban.

A találkozó nem tartott túl sokáig, az első szettben Wawrinka vezetett 2:0-re, amikor eső miatt félbeszakadt a meccs.

A második játékban Fucsovics két bréklabdát hárított, a negyedik gémben egyébként 40:0-re vezet, innen jön majd a folytatás.Úgy tervezik, hogy magyar idő szerint ma (péntek) 18.30-tól folytatják az összecsapást.

Babos Tímea párospartnere, Kristina Mladenovic azon kevesek közé tartozott, akik egyesben be tudták fejezni meccsüket csütörtökön. A francia teniszező kikapott a nyolcadik kiemelt cseh Petra Kvitovától, s párosban sem állt jól, amikor az eső közbeszólt. A magyar, francia duó ugyanis 5:2-es hátrányban volt az Aojama Suko, Lidzia Marozava japán, fehérorosz kettőssel szemben. Babosék várhatóan 21.30-kor lépnek ismét pályára.

A játéknapon a nőknél hat egyes meccs fejeződött be, közülük több komoly meglepetéssel. Kikapott ugyanis a US Open-címvédő amerikai Sloane Stephens, a negyedik kiemelt német Angelique Kerber és a hatodik helyen rangsorolt francia Caroline Garcia is.

Eredmények férfiak (6,3 millió dollár összdíjazás):

2. forduló (a 16 közé jutásért):

Del Potro (argentin, 4.)-Csung (dél-koreai) 6:2, 6:3

3. forduló (nyolcaddöntő):

Raonic (kanadai)-Shapovalov (kanadai) 7:6 (8-6), 6:4

Carreno (spanyol, 13.)-Haase (holland) 6:4, 6:2

nők (2,9 millió dollár összdíjazás):

2. forduló (a 16 közé jutásért)

Anisimova (amerikai)-Martic (horvát) 6:4, 6:3

3. forduló (nyolcaddöntő):

Mertens (belga, 15.)-Stephens (amerikai, 3.) 7:6 (10-8), 6:2

Keys (amerikai, 13.)-Kerber (német, 4.) 2:6, 7:6 (7-3), 6:4

Szabalenka (fehérorosz)-Garcia (francia, 6.) 6:4, 3:6, 7:5

Kvitová (cseh, 8.)-Mladenovic (francia) 6:4, 6:2

Curenko (ukrán)-Makarova (orosz) 7:6 (7-5), 6:2

Halep (román, 1.)-Tomljanovic (ausztrál) 4:6, 6:3, 6:3