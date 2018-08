Aranyért lapátolnak a magyar kajakosok a portugáliai világbajnokságon

Hüttner Csaba, a kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya elégedett lenne tíz magyar éremmel a portugáliai Montemor-o-Velhóban rendezett világbajnokságon. Az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danutával egy lapon emlegetett Balla Virág a párosra koncentrál, míg a világelitbe idén megérkező Kopasz Bálint jó formában érzi magát, és aranyéremért száll harca a hazaiak sztárja, Fernando Pimenta ellen.

A magyar kajak-kenu válogatott magasra tette a lécet miután júniusban az éremtáblázat élén végzett a belgrádi Európa-bajnokságon. A kontinensviadal előtt Hüttner Csaba szövetségi kapitány elmondta, hogy a szerbiai Eb igazából csak a portugáliai világbajnokságra való felkészülésről szól, a csúcsformát augusztus végére időzítené Montemor-o-Velhóban.

A szakág legjobb 107 versenyzője februárban melegvizi edzőtáborokba utazott Dél-Afrikába és Portugáliába, hogy zavartalan körülmények között készülhessenek fel a májusi szegedi világkupára és az év legfontosabb versenyére, az augusztusi gyorsasági világbajnokságra. Az alapozás sikerességét bizonyítja, hogy a magyar kajak-kenu válogatott a Maty-éren is kimagasló teljesítményt nyújtott: az éremtáblázat élén végzett négy arannyal, nyolc ezüsttel és tizenkét bronzéremmel. Hüttner Csaba szövetségi kapitány a világkupát megelőzően úgy nyilatkozott, 15 éremmel lenne elégedett, ehhez képest alaposan túlszárnyalták az elvárásokat, hiszen a magyar válogatott 24 éremmel zárta a megmérettetést.

Ezt követően jött a júniusi belgrádi Európa-bajnokság, ahol a magyar válogatott ismét kiemelkedett a mezőnyből, remekül teljesítve 15 érmet - hat aranyat, öt ezüstöt és négy bronzot - gyűjtöttek, és az olimpiai számokat tekintve 3-3-2 volt a dobogós mérlegük. Ráadásul a női kajakosoknál olyan nagy nevek tértek vissza, mint Kozák Danuta és Csipes Tamara.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány az Origónak elmondta, hogy a világbajnokság előtt hárman is betegséggel küszködtek, de már mindenki egészséges, és már csak a finomhangoláson van a hangsúly.

Alapvetően jól sikerült a felkészülésünk, bár három női versenyzőnk, Takács Tamara, Csipes Tamara és Kárász Anna is megbetegedett. Az egyiket megtámadta egy vírus, a másiknak torokgyulladása lett, a harmadik pedig arcüreggyulladást kapott, ami nyáron gyakran előfordul a klíma miatt. Szerencsére ezen már túl vagyunk, mindenki egészséges. Most már a felkészülés utolsó szakaszában járunk, a formába hozó edzéseket végezzük" - kezdte a szövetségi kapitány.

A belgrádi kontinensviadal előtt Hüttner Csaba elmondta, hogy tíz dobogós helyezéssel lenne elégedett, a világbajnokság előtt is megmaradt ennél a kerek számnál.

„Azzal lennék elégedett, ha mindenki ki tudná hozni magából a maximumot, aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Az eredményt nagyban befolyásolhatják a külső körülmények, ugyanis ez az egyik legirreálisabb pálya a világon. Az óceán felöl elég intenzív jobbos szél van, de úgy érzem a válogatottban elég jó versenyzők vannak ahhoz, hogy ezt ki tudják szűrni. Reményeim szerint a tíz érem meglesz, és bízom benne, hogy minden szakágban legalább egy összejön” – folytatta a szövetségi kapitány.

Hüttner Csaba Portugáliában is Kozák Danutától várja a legtöbbet. Az ötszörös olimpiai bajnok két aranyat és egy ezüstérmét lapátolt össze Belgrádban.

„A visszatérő Kozák Danuta teljesítménye meghatározó lehet a magyar csapat eredményességében, akárcsak a női csapat többi tagjának, ugyanis ez a szakágunk nagyon erős.

A férfi kajakosoknál Kopasz Bálint ebben az évben meghatározó szerepet töltött be, és reményeim szerint a világbajnokságon is be tudja váltani a hozzá fűzött reményeket. Nagyon bízom a vb-címvédő kétszázas párosban, Birkás Balázsban és Balaska Márkban. Örülnék, ha az eb-bronzérmes kajaknégyes (Tótka Sándor, Molnár Péter, Dudás Miklós, Kuli István - a szerk.) felállhatna a dobogóra, de nagyon erős a mezőny, úgyhogy a pontszerzés sem lenne rossz. A női kenuban a kétszáz méteres olimpiai számban Balla Virág dobogós lehet, és a Takács Kincsővel alkotta párosa is éremesélyes, de a legjobb formájukra lesz szükség.

A férfiaknál Kiss Tamásnak ötezer méteren van a legnagyobb esélye a dobogós helyezésre, a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám páros is odaérhet, és ha ezer méteren a Mike Róbert, Korisánszky Dávid duó a táv első felében versenyképes lesz a nemzetközi mezőnnyel akkor még egy érem benne van a pakliban."

A belgrádi Európa-bajnokság alatt sokan panaszkodtak a külső körülményekre. Szó volt a hajókra felakadó hínárokról és a felevező sáv hiányáról is. Ráadásul a nézők is strandoltak a kajak-kenu pályán, így a betonról visszaverődtek a hullámok. A szülési szabadság után visszatérő Csipes Tamara azt mondta, olyan volt, mintha egy úszó a Palatinus Strand hullámmedencéjében akarna leúszni egy 400 méter vegyest.

Ha valóban erős oldalszél lesz, akkor az alacsonyabb számú pályák előnyt fognak élvezni, az számunkra nem lesz annyira ideális. Ezen kívül minden a legnagyobb rendben van. A kiszolgálás világszínvonalú, csak a pálya fekvése nem a legideálisabb" – tette hozzá Hüttner Csaba, aki az időjárásról elmondta, hogy hasonlóak lesznek a körülmények, mint itthon, így a magyar csapat versenyzőinek minden bizonnyal harminc fok körüli hőmérsékletben kell majd versenyezniük.

A belgrádi kontinensviadalon a kenus Balla Virág robbantotta a legnagyobbat, hiszen két aranyérmet és egy bronzérmet nyert, ezzel Kozák Danuta mellett a magyar csapat legeredményesebb versenyzője lett. A 24 éves kenust az Európa-bajnokság után már az ötszörös olimpiai bajnokhoz hasonlították.

„Nagyon furcsa érzés, hiszen tavaly még szinte sehol sem voltam, most meg már egy lapon emlegetnek vele. Úgy érzem, nem érdemlem meg, hiszen ő többszörös olimpiai bajnok, mondhatni más kávéház” – kezdte Balla Virág, aki párosban az 500 méteres olimpiai versenyszámban álmodozik éremszerzésről.

Nagyon jól sikerült a felkészülésünk, Kincsővel (Devecseriné Takács Kincső – a szerk.) remekül működik a párosunk. A világbajnokság előtt a párosra fektettünk nagyobb hangsúlyt, úgyhogy eléggé elfáradtunk. Szeretnénk minél jobban szerepelni, jó lenne, ha összejönne egy érem, és akkor már nagyon boldogak lennénk.

Balla Virág 2017 májusában rendezett világkupán egyesben már nyert egy aranyérmet a portugáliai Montemor-o-Velhóban, így szép emlékekkel térhet vissza.

Tavaly szerencsés voltam, ugyanis volt, hogy szélcsendes volt a pálya, de olyan is volt, hogy nekem kedvezett a szél. Remélem, most is kegyesek lesznek hozzánk az égiek, és küldenek egy kis szembeszelet, vagy hátszelet. Bármit, csak ne ezt a jobbos szélirányt. Az Európa-bajnokságon sikerült kizárnunk a zavaró tényezőket, remélem most is tudunk majd saját magunkra koncentrálni, és megoldunk minden szembejövő akadályt" – tette hozzá Balla Virág, aki úgy gondolja, hogy a kanadai, a kínai, az orosz és a fehérorosz egységek lesznek a legnagyobb riválisaik.

A 21 éves Kopasz Bálint az Európa-bajnokságon második helyen ért célba a férfi kajak egyesek 1000 méteres döntőjében, miután öldöklő csatát vívott a portugál Fernando Pimentával.

„Az Európa-bajnokság után pihentem négy napot, majd a szegedi Maty-éri pályán kezdtem el világbajnokságra való felkészülést. Miután leeresztették a pályát átköltöztünk az algyői Tiszára, ami változatossá tette a munkát, mert az évben még nem tudtam ott evezni, korábban mindig állóvízen voltunk. Itt hosszabbakat eveztünk, alapozó munkát végeztünk. Az utóbbi két és fél hétben már Szolnokon készültem, és elkezdtük a gyorsításokat. Az edzéstervünkön nem változtattunk, ami eddig bevált most is azt csináljuk. Nagyon jó formában érzem magam, úgyhogy bizakodva várom a világbajnokságot – mondta Kopasz Bálint, aki Belgrádban K-1 500 és 1000 méteren is elindult, a világbajnokságon viszont csak az utóbbi versenyszámban teszi próbára magát.

Meg akarjuk nézni, hogy az ötszáz egyes hanyagolásával milyen teljesítményre vagyok képes, ha csak erre a versenyszámra koncentrálok. A csütörtöki előfutamot követően szombaton lesz a középfutam és a döntő, így pénteken lesz egy pihenőnapom, ami sokat segíthet.”

A K-1 1000 méteres olimpiai versenyszámban az elmúlt húsz évben egyedül Dombvári Bencének sikerült érmet szereznie.

„Nem könnyű érmet szerezni ezen a távon, de szeretnék valami komolyat elérni. Tavaly is ott lett volna helyem, de sérülten versenyeztem (A racicei világbajnokságon Kopasz Bálint hajója leesett a bakról, s a versenyző úgy nyúlt utána, hogy zúzódott a jobb kezének hüvelykujja – szerk.), így nem volt esélyem. Most viszont az a célom, hogy felállhassak a dobogó valamelyik fokára. A szegedi világkupán és az Eb-n mutatott formám alapján ott van a helyem, de majd ki fog derülni. Sosem szoktam magamat elbízni" – folytatta Kopasz Bálint, aki vélhetően ezúttal is a portugál Fernando Pimentával vívja majd a legnagyobb csatát. A 21 éves algyői kajakos úgy véli, hogy a hazai szurkolók biztatása komoly lökést adhat Pimentának, ő viszont abból meríthet erőt, hogy 2015-ben ifjúsági világbajnok lett a portugáliai pályán.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány is sokat vár Kopasz Bálinttól. Az Európa-bajnokságot követően azt mondta, megérkezett a nemzetközi elitbe.

„Valóban beértem, de attól még hogy az első háromba várnak a nemzetközi versenyeken, még nem érzek magamon terhet. A formám nagyon jó, úgyhogy nem ijedek meg. Az a célom, hogy minél jobb eredményt érjek el, és felállhassak a dobogó legfelső fokára" – mondta az Origónak Kopasz Bálint.

Tavaly augusztusban a csehországi Racicében rendezett világbajnokságon a magyar válogatott megnyerte a vb-pontversenyt és a para szakág is érmet szerzett a legjobbak között.

A felnőtt válogatott augusztus 21-én utazik ki Montemor-o-Velhóba, az idei világbajnokság helyszínére. A verseny augusztus 22-én, szerdán a para kajak-kenusok futamaival kezdődik.

