Fucsovics Mártonnak most nem volt esélye Wawrinka ellen

Nem sikerült a negyeddöntőbe jutás Fucsovics Mártonnak Cincinnatiben az ATP 1000-es versenyen, mert Stan Wawrinka 6:4, 6:3-ra legyőzte őt a csütörtökön kezdődött, de pénteken befejeződött mérkőzésen.

Kicsit olyan lett az élet a Western & Southern Openen péntekre, mint amilyen az M7-esen Balaton felé egy nyári hétvége első napján: sűrű és mozgalmas. A csütörtöki eső miatt a férfiaknál hat játékosnak is dupláznia kellett volna, ha az időjárás engedi, mert péntekre is a záporok folytatását prognosztizálta a helyi meteorológia.

Fucsovics Márton és Stan Wawrinka már a csütörtököt is a várakozás jegyében töltötte. Este nyolckor ugyan elkezdték a meccset, de a második gém elején mehettek is vissza az öltözőbe. Egy órával később újra próbálkoztak, de 1:2, 40:0-nál befejezték. A magyar adogatásával folytatódott péntek délután a mérkőzés a 2. számú stadionban. Fucsovics Márton délelőtt Novak Djokoviccsal melegített, ütött be és akkor még nem lehetett biztos abban, hogy délután is pályára tud lépni.



Juan Martin del Potro és Nick Kyrgios játszott a magyar és a svájci előtt: az argentin 7:6, 6:7, 6:2-re verte az ausztrált. A centeren szinte párhuzamosan kezdődött Roger Federer és Leonardo Mayer találkozója, amelyet a svájci klasszis nyert 16, 6:7-re, ami azért volt érdekes, mert a két győztes elvileg újra pályára lép még pénteken a negyeddöntőben. Federerék előtt Novak Djokovic elbúcsúztatta a címvédő Grigor Dimitrovot (2:6, 6:3, 6:4), a szerbnek tehát jól sikerült a beütés Fucsovics Marcival. Azt pontosan lehetett tudni, hogy Stan Wawrinka nagyot lépett előre azóta, hogy a múlt héten Torontóban, négy meccslabdáról fordítva jobbnak bizonyult a magyarnál. Már azon a mérkőzésen is a szezon egyik legjobb teljesítményét produkálta, de másnap Rafael Nadal ellen még közelebb járt a tenisze a háromszoros Grand Slam-bajnok Wawrinkáéhoz. Cincinnatiba ugyan nem kísérte el az edzője, Magnus Norman, de a svájci játéka tovább fejlődött, az önbizalma egyre nőtt, főleg miután 6:4, 6:4-re verte Nisikorit. Azt is elkönyvelhettük tényként, hogy Fucsovics Mártonból rengeteget kivehetett a az első két forduló, közel hat órát teniszezett kedden és szerdán, az ajándékba kapott csütörtök sokat nem segíthetett ezen a fáradtságon.

Az első játszmában végig Fucsovics Marcinak jelentett nagyobb kihívást a saját adogatójátékát hozni: 4:4-ig, három gémben összesen négy fogadóelőnye volt Wawrinkának, míg a magyar nem jutott bréklabda közelébe.

Ezt a nyomást nehezen lehet tartósan elviselni és a teher csak fokozódik, amikor a játszmában maradásért kell szerválni. Sajnos, 4:5-nél nem is sikerült megoldani ezt a feladatot, mert Wawrinka a 2. játszmalabdáját megcsinálta.

A játék képe, forgatókönyve nem változott a folytatásban sem. A svájci dominált és adogatóként esélyt sem adott a magyarnak. Ilyenkor két menekülőút lehetséges: megpróbálni eljutni a rövidítésig, vagy abban bízni, hogy az ellenfélnek lesz egy gyengébb adogatójátéka, egy kis megtorpanása. Nos, a pénteki Wawrinka nem torpant meg, egyre jobban dominált és úgy tűnt, nagyon megtanulta, mit kell játszania Fucsovics Marci ellen. A 2. szettben a 6. gémben brékelt és 2:5-ről már nem volt út vissza a meccsbe a magyarnak. A héten ugyan fordított már játszma és brékhátrányból, de a jó Stan Wawrinka más klub, mint mondjuk Guillermo Garcia-Lopez.

Fucsovics Márton most kikapott 6:4, 6:3-ra, de az idei keménypályás mérlege így is ötven százalékos (16 meccsből nyolc győzelem) és a héten megint szintet lépett: a legjobb 16-ig jutott egy ATP 1000-es állomáson. Nincs megállás, a US Open előtt, Cincinnati után a jövő héten még Winston-Salemben versenyez.