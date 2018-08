Rasovszky Kristófot még bántja a benyúlás, de jókor jött a pofon

Inkább most, mint az olimpián vagy a világbajnokságon. Rasovszky Kristóf az első olyan férfiúszó, aki az Európa-bajnokságok történetében mindhárom nyílt vízi távon érmet szerzett. Egy hajszálra volt attól, hogy három aranyérmet nyerjen, de a 10 km-en begyűjtött ezüst miatt sem kesereg nagyon.

„Egy picit dühös vagyok magamra, amiért így nyúltam be, és nem sikerült ezzel nyerni, de talán pont jó időben jött, hiszen jövőre világbajnokság, utána pedig – hogy ha megvan a kvalifikáció, akkor – olimpia. S hát inkább, most itt történjen ez velem, mint a következő években. Nincs miért csalódottnak lennem, jól hangzott volna, hogy háromszoros Eb-aranyérmes lettem, de azért az ezüst is szépen csillog" – nyilatkozta Rasovszky Kristóf a DIGI Sport híradójának.

Pluszmotiváció a nyílt vízi úszónak, hogy családja a legtöbb helyre elkíséri, ám van olyan, amiről a szeretteivel sem beszél szívesen a versenyek előtt. „Szeretek előttük versenyezni, de nem szeretem, ha a verseny előtt beszélünk. Régen anya nagyon szeretett arról beszélni, hogy mit, hogyan, merre, meddig. De én kifejezetten nem szeretem verseny előtt, ha arról beszélnek nekem, hogy mit, hogyan kell csinálnom, mert általában én két-három nappal előtte eldöntöm, hogy mik lesznek a terveim."

Pihenni egyelőre még nem tud az újdonsült bajnok. „Jövő hétvégén lesz egy Európa-kupa-verseny Koppenhágában, úgyhogy a héten csak naponta egyszer edzem, és én dönthettem el, hogy indulok-e a hétvégi versenyen, vagy sem. Ennyi könnyítést kaptam, de nincsen igazából megállás."

A világbajnokság 10 kilométeres távjának az első tíz helyezettje biztosan résztvevője lesz a 2020-as tokiói olimpiának. „Amíg nincs meg a kvalifikáció, addig nem is gondolok az olimpiára, úgyhogy most az az elsődleges, hogy a világbajnokság jól sikerüljön. Ha megszerzem a kvalifikációt, onnantól viszont már érdemes az olimpiáról beszélni."