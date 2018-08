Három számban is rajthoz áll a vb-n a szülés után visszatérő Kozák Danuta

Kozák Danuta szülés után visszatérve három számban áll rajthoz a jövő heti, portugáliai világbajnokságon. Edzője szerint az ötszörös olimpiai bajnok kajakos szereti és keresi a kihívásokat, ezért is vállalták be első visszatérő évében a szoros vb-programot. A vállsérülése után szintén remek formában versenyző Kárász Anna párosban és négyesben segíthet neki a minél jobb szereplésben.

A magyar válogatott legnagyobb éremvárományosa egyértelműen Kozák Danuta, aki négy számban is indulhatott volna a világbajnokságon, de végül edzőjével, Somogyi Bélával úgy döntöttek, hogy „csak" három 500-as számban (egyes, páros és négyes) áll rajthoz. Elengedtük a 200 egyest, mert az időrend kedvezőtlen volt, több 500-as pályát is mennie kellett volna a 200 előtt. Emellett úgy gondoljuk, hogy 500 párosban több esélye van Kárász Annával" – kezdte Somogyi Béla, utalva arra is, hogy a nemrég összeült páros nagyon magabiztosan nőtt a mezőny fölé a válogatón.

De a szülés után visszatért Kozák Danuta egyébként is kirobbanó formában szerepelt a válogatón és az Európa-bajnokságon is, kérdés, hogy meg lehet-e ezt ismételni, vagy esetleg rá is lehet tenni még egy lapáttal. Edzője szerint ez nehéz feladat. „Egy hét múlva kiderül, de annál, ahogy a válogatón ment, nem igazán lehet jobban menni. Úgy volt tervezve ez az év, hogy a válogatóra és a vébére legyen a formája kihegyezve, hiszen a magyar válogatókon mindig jó formában kell lenni. Hogy sok lesz-e Danának a három szám?

Azért vállaltuk be, mert szeretjük a kihívásokat,és ha a világszínvonalú magyar mezőny fölé tudott nőni, akkor a világbajnokságon is van erre esélye. Úgy gondolom, hogy ha két számot vitt volna, akkor az egy biztonsági játék lenne, így viszont van benne izgalom."

Somogyi Béla azért óvatosságra int, hogy nehogy máris három aranyérmet lássunk Kozák Danuta nyakában. „Persze, hogy Dana mindig mindenhol nyerni szeretne, maximalisták vagyunk, de még nem látjuk a teljes mezőnyt, a párosok versenye is képlékeny, a világbajnokság menetrendje sem egyszerű, és azt se felejtsük el, hogy ez a visszatérő éve" - olvasható a Kajak-Kenu Szövetség honlapján.