Roger Federer és Novak Djokovic újra egymás ellen játszik döntőt

Jöhet az óriások csatája! Azért az egészen hihetetlen, hogy Rafael Nadal nélkül is megint a legnagyobbak jutottak egy ATP 1000-es döntőjébe. A Cincinnatiben hétszeres bajnok Roger Federer és az ugyanitt ötszörös finalista Novak Djokovic párbajával zárul a Western and Southern Open vasárnap. A szerb eddig háromszor kapott ki az itteni döntőben a svájcitól. Szombaton mindketten olyan ellenfelet vertek az elődöntőben, akitől legutóbb kikaptak.

Teljesen megváltoztak a körülmények Cincinnatiben szombatra. A sok eső és viszonylag hűvösebb idő után nagyon meleg, izzasztóan párás lett a levegő. Ez azt is jelentette, hogy a pálya, a játék még gyorsabb. Az első férfi elődöntőben Novak Djokovic és Marin Cilic találkozott. A horvát nyerte a legutóbbi meccsüket júniusban, Londonban, a Quenn's Club döntőjében (5:7, 7:6, 6:3) meccslabdáról fordítva, de összességében még mindig a szerb vezetetett 14:2-re. Igaz, három éve nem tudott nyerni Cilic ellen, aki idén élete legjobb teniszét játssza, és rengeteget fejlődött fejben. Nem mellékes tényező, hogy Cilic kilenc mérkőzés óta nem kapott ki Cincinnatiben, ő nyert 2016-ban, és tavaly sérülés miatt nem indult.

A wimbledoni bajnok Djokovic kezdte jobban az összecsapást, de már az első játszma hajrájában látható volt, hogy Cilic egyre veszélyesebb, komoly kihívást jelent a letisztult, brutális tenisze a belgrádinak. A második szettben parádézott a horvát, 5:1-re vezetett, a mérkőzésnek ebben a szakaszában

nem volt válasza a feltett kérdésekre Djokovicnak.

Cilic szinte lenyomta a pályáról az agresszív, nagyon gyors játékával. A 12-szeres Grand Slam-bajnok pontosan tudta, hogy ennél több kell, ha meg akarja állítani Cilicet. Kereste is a megoldást, és képes volt sebességet váltani, átvenni az irányítást, de megtörni még akkor sem tudta ellenfelét, amikor a döntő szettben 3:1-re vezetett: Cilic egyből visszabrékelt.

A több mint két és fél órás csata a nyolcadik gémben dőlt el, amikor Djokovic megint fogadóként tudta nyomás alá helyezni riválisát. A harmadik fogadóelőnyét kihasználva lett meg a brék, és 5:3-ról már kiszerválta a meccset.

Hatodszor vagyok itt döntős, most megpróbálom megnyerni, remélem, most rátehetem a kezem a serlegre. Még inkább motivál, hogy tenisztörténeti rekord lehet a győzelmem. Pénteken és most is a döntő szettben, kritikus gémben, 4:3-nál tudtam brékelni. De nem egyszerűen csak becsuktam a szemem és lőttem a labdát. Igyekeztem taktikusan játszani, okosan, stratégiailag úgy felépíteni a pontot, hogy jobb helyzetbe kerüljek, mint az ellenfelem. Amikor Cilic vagy Raonic ellen teniszezel, akkor szerencse is kell ahhoz, hogy megérezd, hova ütik a szervát, és aztán valahogy játékban tartsd a labdát. Szerencsém volt, hogy olykor eltaláltam a vonalat. Ezeken a meccseken egyetlen nyerő ütés képes az egészet eldönteni, annyira szorosak, annyira minimális a különbség közöttünk” – magyarázta Novak Djokovic, aki a tenisztörténeti rekorddal arra utalt, hogy ő lehet az első férfi játékos, aki mind a kilenc ATP 1000-es versenyről gyűjtött trófeát – évek óta csak ez az egy hiányzik neki.

A második elődöntőben az a David Goffin várt Roger Federerre, aki a tavalyi ATP Finals elődöntőjében legyőzte a svájcit. Cincinnati hétszeres bajnoka még nem vesztette el az adogatását ezen a héten, és szombat este sem történt másképp, ráadásul a belga 7:6, 1:1-nél feladta a mérkőzést vállsérülés miatt.

Azt gondolom, hogy Cincinnatiben az győz, aki képes megnyerni a nagy pontokat. Nincs sok lehetőség egy meccsen, főleg ha biztosan hozod a saját adogatójátékaidat. Minden nagyon gyorsan történik. Nem tudsz úgy játszani labdameneteket, ahogy normálisan szeretnél, ahogy megszoktad. Fogadóként nem vagy túl aktív, a saját szervádra összpontosítasz. Persze, az mindig segít, ha megnyered az első szett rövidítését, mert az önbizalmadnak is jót tesz” – mondta Roger Federer, miután döntőbe jutott.

Jöhet tehát a 46. párbaja Roger Federernek és Novak Djokovicnak. Ez a második leghosszabb, legtartalmasabb rivalizálás a teniszben, a számok alapján csak Rafael Nadal és Novak Djokovic csapott össze többször, de persze a spanyol és a svájci versengése is egészen elképesztő.

Arról már írtunk, hogy Fucsovics Márton Winston-Salemben játszik még a US Open előtt, az ATP 250-es versenyen. Az első fordulóban az a Paolo Lorenzi lenne az ellenfele, aki vasárnap délután 6 órától még Olaszországban játszik döntőt egy Challengeren, nem mellékesen Valkusz Máté ellen. Nem lenne meglepő, ha a 36 éves olasz, aki volt 33. is a ranglistán, végül visszalépne az amerikai versenytől, mert legkorábban hétfőn érkezhet meg Winston-Salembe, és kedden mindenképp pályára kellene lépnie. Növeli a bizonytalanságot, hogy a 2. körben az első kiemelt David Goffin jönne, de ő épp szombat este adta fel a meccsét vállsérülés miatt, és nem valószínű, hogy a szezon utolsó Grand Slame előtt kockáztatna.

Könnyen lehet tehát, hogy Fucsovics Márton a selejtezőből kap ellenfelet, szerencsés vesztest.