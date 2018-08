Djokovic legyőzte Federert és olyat tett, amit még soha senki

Novak Djokovic nyerte a szezon hetedik ATP 1000-es állomását, a döntőben 6:4, 6:4-re verte a Cincinnatiban hétszeres bajnok Roger Federert. A korábbi világelső szerb sikerével tenisztörténelmet írt, és pályafutása 70. serlegének örülhetett.

Vasárnap este negyedszer zárult a Western and Southern Open Roger Federer és Novak Djokovic párbajával. A svájcinak ez a legsikeresebb ATP 1000-es helyszíne, soha nem veszített itt döntőt, és hétszer ünnepelhetett. A szerbnek viszont Cincinnati az a város, ami Rafael Nadalnak Miami, vagy Andy Murray-nek Melbourne: mindhárman 5-5 alkalommal vesztettek a döntőben és soha nem nyertek (Federer Monte-Carlóval van így, de ő ott csak négy elvesztett finálénál tart és a szám már nem fog nőni.) A múltról, a statisztikáról még csak annyit, hogy Djokovic az öt vereségéből hármat Federer ellen szenvedett el Cincinnatiban (kétszer Murray bizonyult jobbnak nála.)

A svájci, aki wimbledoni veresége óta először versenyzett, úgy jutott el a döntőig, hogy egyszer nem vesztette el az adogatását és az ellenfelei összesen öt fogadóelőnyig jutottak. Az persze várható volt, hogy Novak Djokovic ellen ezt a sorozatát nehéz lesz tartania. Nagyon ismerik egymást, 46-szor találkoztak a pályán és 23:22-re a szerb vezetett, a legutóbbi meccsüket is ő nyerte Melbourne-ben, még a 2016-os Australian Open elődöntőjében (6:1, 6:2, 3:6, 6:3.)

Novak Djokovic az elmúlt két és fél napban három maratoni meccset játszott, a címvédő Dimitrovot, a mindig veszélyes Raonicot és az egyre jobb Cilicet is háromjátszmás ütközetben búcsúztatta. Arra azért senki nem gondolt, hogy majdnem hét és fél óra tenisszel a lábában esetleg fáradtan érkezik a fináléba. Akiben mégis akadtak kételyek ezzel kapcsolatban, azokat gyorsan megnyugtatta: az első pillanattól agresszívan teniszezett, de fogadóként is egyből nyomást gyakorolt a svájcira. Az első adogatójátékában még hárította a két bréklabdát Federer, de 3:3-nál már nem úszta meg. Djokovic adogatóként esélyt sem adott riválisának, mindössze négy pontot vesztett, így 40 perc alatt viszonylag magabiztosan hozta az első játszmát.

A második szett elején Federer váratlanul (az ő szempontjából 15:40-ről) lebrékelte a szerbet (2:0), de az előnyének nem örülhetett sokáig, a belgrádi egyből javított. Ettől kezdve a teher egyre csak nőtt Federer vállán, ő már nem hibázhatott többet. A sorsa a hetedik gémben pecsételődött meg: 40:0-ről bukta el a szerváját. Djokovic parádésan fogadta az adogatásait, támadta kitartóan a fonákját és, mint fénykorában: mindenre volt válasza, legalább 2-3 extra kellett Federertől egyetlen pont megnyeréséhez. Ez a dramaturgia, ez a játék fokozatosan bizonytalanította el a bázelit, aki nem érezte a ritmust és sokat rontott (39 ki nem kényszerített hiba, 20 a tenyeressel), a szervája sem működött elég hatékonyan.

A döntő után Federer gratulált elsőként Djokovicnak a tenisztörténeti teljesítményhez. A svájci rendkívül sportszerűen méltatta a legyőzőjét, hangsúlyozta, hogy elképesztő az, amit a szerb elért. Nagyon büszke lehetsz magadra! Szép munka volt – szólt elismerően a svájci, majd a saját produkcióját is értékelte. "Egyértelmű, hogy nem ez volt a legjobb napom, ami az adogatás fogadást illeti. Borzalmas volt. De ez van. Ő jól szervált. De, hogy minden második adogatásának a fogadását elrontottam a tenyeres oldalon, nem is tudom, mi lehetett ennek az oka. Egyszerűen nem is akarok magyarázatot keresni rá, miért történt ez. Novak teljesen megérdemelte a győzelmet ma, az én teljesítményem nem volt elég jó. Ezzel együtt jó hetet zárok, boldog vagyok, szükségem lesz egy kis pihenőre, tehát minden rendben van" - búcsúzott Roger Federer.

Nagyon különleges pillanat itt állni most ezzel a serleggel. Iszonyú nehéz időszakon mentem keresztül, a sérülés, az operáció után. Teljesen szürreális, hogy visszakerültem erre a szintre" - mondta a díjátadón Novak Djokovic, aki 1 088 450 dolláros csekket is kapott.

Ami két hónappal ezelőtt még szinte elképzelhetetlen volt: Novak Djokovic lehet Rafael Nadal legnagyobb riválisa az idei világelsőségért folyó versenyfutásban – természetesen Roger Federer is beleszólhat ebbe. A 31 éves szerb lett az első teniszező az ATP Tour történetében, aki mind a kilenc ATP 1000-es versenyen legalább egyszer győzni tudott. Amikor 2013-ban először megnyerte a Rolex Monte-Carlo Opent már lehetett sejteni, hogy egy napon megcsinálja ezt a példátlan bravúrt. Azóta küzdött az egyetlen hiányzó serlegért Cincinnatiban. Legutóbb 2015-ben játszott döntőt a Western and Southern Openen, de csakúgy, mint négy korábbi alkalommal, akkor is kikapott, Roger Federer állította meg (7:6, 6:3), az elmúlt két évben nem is indult. Mostani diadalával nem csak felzárkózott a 3. helyre az idei pontversenyben Rafael Nadal (6760 pont) és Roger Federer (4620) mögé, de a jövő hétfőn kezdődő US Open esélyesévé lépett elő könnyen a ranglista élén végezhet a szezon végén – egyelőre 2315 pont a hátránya. Cincinnatiban a 31. ATP 1000-es versenyét nyerte (ezen a listán Nadal még előtte jár 33-mal) és a Roland Garros óta 21 meccséből 19-et megnyert.