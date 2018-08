Több ezren köszöntötték otthon az Európa-bajnok Rasovszky Kristófot

Több ezren köszöntötték Rasovszky Kristóf Európa-bajnok úszót Veszprémben az augusztus 20-i ünnepi tűzijáték után hétfő este.

A teljesen megtelt veszprémi Óváros téren Rasovszky Kristófnak a város polgármestere elismerő oklevelet adott át. Köszöntőjében Porga Gyula azt mondta: egész Veszprém büszke az Európa-bajnok úszó teljesítményére.

A köszöntés után Rasovszky Kristóf az MTI-nek úgy fogalmazott: pozitív érzésekkel érkezett haza az Európa-bajnokságról. Hozzátette: az, hogy tíz kilométeren csak rendkívül szoros versenyben lett második, erőt ad neki ahhoz, hogy jövőre még keményebben készüljön fel, és ne fordulhasson elő újra ilyen szoros küzdelem.

Elmondta: az Európa-bajnokság előtt edzőjének azt ígérte, hogy három éremmel tér haza, és végül sikerült is teljesítenie ígéretét. Az Európa-bajnok úszó szerint komoly terhelés volt, hogy mindhárom számban indult. Öt nap alatt nem volt egyszerű megcsinálni, nagyon kellett a tíz és a huszonöt kilométeres táv közt a rövid pihenő, mert mentálisan és fizikálisan is frissnek kellett maradni a leghosszabb távra - mondta.

Rasovszky Kristóf nem sokat pihenhetett az Európa-bajnokság után. A hétvégén Koppenhágában Európa-kupa, szeptemberben Szlovéniában újabb Európa-kupa, majd Kínában Világkupa-viadal vár rá, novemberben pedig Abu-Dzabiban áll rajthoz Világkupa-versenyen. Mint mondta: szeretne minél előrébb végezni futamaiban.

Rasovszky Kristóf nyíltvízi úszó az augusztusi Európa-bajnokságon Glasgowban öt és huszonöt kilométeres számban is aranyérmet szerzett, tíz kilométeren pedig ezüstérmes lett. Így ő az első nyíltvízi úszó, aki Európa-bajnokságon mindhárom távon a dobogóra állhatott.