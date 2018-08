Meccslabdáról fordítva győzte le a Grand Slam-bajnokot Stollár Fanny

Meccslabdáról fordítva verte a csehek Grand Slam-bajnokát Stollár Fanny a US Open selejtező első fordulójában és készülhet a korábbi világranglista 2. Vera Zvonarjova ellen. A szerdai találkozón 2 óra 33 perc alatt győzött 3:6, 7:6, 6:3-ra Barbora Krajcikova ellen.

A 22 éves Barbora Krajcikova az idén a Roland Garroson és Wimbledonban is győzött a női párosban, de az egyéniben azért nem tartozik a legjobbak közé, jelenleg 225. a világranglistán. Stollár Fanny tudta, hogy nehéz mérkőzés vár rá, de arra talán ő sem gondolt, mennyire mélyről kell majd visszakapaszkodnia. A találkozó elején a két legkomolyabb fegyvere mondott csődöt: rengeteget rontott tenyeressel és nem jöttek az első adogatások, sőt, szinte minden gémben ütött kettőshibát. A gyenge kezdés ellenére azért voltak a játékban bíztató jelek, egyértelműen látszott, hogy kicsit jobb tenisszel képes lehet megnyerni a meccset. Már 1:4-ről is visszajött 3:4-re, de egyenlíteni nem tudott, majd harmadszor is elbukta a szerváját (3:6.)

A 2. játszmában ő brékelt előbb, de nem tudta megtartani az előnyét és előbb 4:5-nél, majd 5:6-nál kellett a mérkőzésben maradásért adogatnia. A második alkalommal a brnói lány meccslabdához jutott, de a magyar magabiztos, pontos tenisszel túlélte a veszélyes pillanatot. A szettet záró rövidítésben már Stollár Fanny irányított és egyre inkább érezte, mikor kell türelmesen teniszezni, okosan mozgatni, futtatni a cseh versenyzőt, és mikor lehet meghúzni, elengedni a tenyerest. A 7:6-os szett után Krajcikova legalább 15 percre eltűnt, hogy száraz ruhát vegyen, de Stollár Fannyt ez sem zökkentette ki, pillanatok alatt ellépett 4:0-ra. Ő adogathatott, de ekkor már az is belefért, hogy megtorpanjon és a két brékből egyet visszaadjon. A cseh 1:4-nél ápolást kért és megint több mint tíz percig állt a játék, ami amúgy egy vicc.

Ma már minden szünetet mérnek az órán és komoly büntetés jár, ha valaki például túllépi a 25 másodperces szabályt. Az ápolási idő hivatalosan 3 perc, de senkit nem zavart, hogy Krajcikova lábán jóval tovább kezelték a vízhólyagokat.

Nem sokon múlt, hogy ez a szünet megzavarja Stollár Fannyt.