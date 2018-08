A magyar kajak-kenu válogatott számára a pályával való ismerkedésről és az átmozgatásról szólt a szerdai nap a Montemor-o-Velhóban sorra kerülő világbajnokságon. A paraversenyzők viszont már élesben eveztek, és mindjárt egy negyedik hellyel, valamint több döntős hellyel kezdtek.

A férfi 200 méteres parakajak előfutamából két magyar versenyző, a paralimpiai ezüstérmes Suba Róbert és Juhász Tamás (KL2) azonnal döntőbe jutott, míg Rozbora András (KL2), Török Dávid (KL3) és Kiss Erik a(KL3) a délutáni középfutamokba kvalifikálták magukat.

Ez követően Rozbora András a hatodik helyen ért célba a délutáni középdöntőben, így a B döntőbe kvalifikálta magát, akárcsak a még mindig csak 17 éves, utánpótláskorú Kiss Erik. Ugyanitt a 19 éves Török Dávid a középdöntőből nem jutott tovább.

A férfi parakenu VL2 200 méteres előfutamát a brazil Luis Silva nyerte, második helyen a spanyol Higinio Riveiro ért célba, míg Juhász Tamás harmadik lett, így bejutott a döntőbe. A negyedik helyen végző Suba Róbert pedig a középfutamba kvalifikálta magát. Ott aztán remekül kapta el a rajtot, már az első métereket követően az élre került, végül rajt-cél győzelemmel került be a döntőbe.

A női parakajak KL2 200 méteres előfutamban Varga Katalin a harmadik helyen végzett csaknem négy másodperccel megelőzve a negyedik német Anja Adlert, így bejutott a döntőbe.

A női parakenu VL3 200 méteres versenyszámában nem rendeztek előfutamokat, így Molnárné Tóth Julianna és Varga Katalin is döntőzött. Az orosz Larisza Volik, az ukrán Natalija Lahutenko és a brit Charlotte Henshaw viszonylag gyorsan előnyt szereztek, így az emberfelettit nyújtó Varga Katalinnak csak a negyedik helyre volt esélye, amit végül jó egy másodperccel a német Katharina Bauernschmidt előtt meg is szerzett. Molnárné Tóth Julianna végül a nyolcadik helyen ért célba.

„Abszolút elégedett vagyok, mert nem ez a fő számom. Az igazság szerint kíméltem is magam a csütörtöki kajakdöntőre. Ezt most nem akartam megtolni, de a versenyszellem dolgozik bennem, így amikor látom egy másik hajó orrát, akkor mégiscsak odarakom – kezdte Varga Katalin, aki elmondta, hogy a kajakos és a kenus mozgás teljesen más, de nem ettől vannak fájdalmai, hanem a kemény ágytól, amin alszik. A főnök azt mondta, hogy a negyedik helyet be kéne húzni a csütörtöki kajakos döntőben. A mai számok ezt támasztják alá, úgyhogy meglátjuk. Sok függ majd az időjárástól is" – tette hozzá Varga Katalin.

A felnőtt válogatott augusztus 21-én utazott ki Montemor-o-Velhóba, az idei világbajnokság helyszínére. A verseny augusztus 22-én, szerdán a para kajak-kenusok futamaival indult. A csütörtökön kezdődő vb-n pénteken, szombaton és vasárnap rendezik a döntőket