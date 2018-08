Fucsovics Márton Novak Djokovic ellen kezd a US Openen

Fucsovics Márton a 13-szoros Grand Slam-bajnok Novak Djokovic ellen játszik az első fordulóban a jövő hétfőn kezdődő US Openen. A nőknél Babos Tímeának a 11. kiemelt Daria Kaszatkinát kell legyőznie a 64 közé kerülésért.

Csütörtök délután a két címvédő, Sloane Stephens és Rafael Nadal közreműködésével készítették el a hétfőn kezdődő amerikai nyílt teniszbajnokság egyéni főtábláinak a sorsolását. Egyik magyar induló sem örülhetett a ceremónia végén, mert Fucsovics Márton megkapta Novak Djokovicot, Babos Tímeára meg az orosz Daria Kaszatkina vár, aki a legutóbbi két Grand Slamen negyeddöntős volt.

Novak Djokovic és Fucsovics Márton pont két hete edzett együtt Cincinnatiban. Akkor valószínűleg egyikük sem gondolt arra, hogy a US Openen egymás ellen lépnek pályára a 64 közé kerülésért. Fucsovics csütörtökön edzett először a verseny helyszínén, de tekintettel arra, hogy ő nem kiemelt, neki a kerítésen kívül biztosítottak gyakorlópályát. Érdekes, hogy a szerb színekben versenyző Györe Lászlóval ütöttek egy órát, és amikor visszaért az öltözőbe, akkor tudta meg a hírt.

Babos Tímea is pont két edzés között, az edzőjével beszélgetetett a játékosok kertjében, amikor elkészült a 128-as tábla sorsolása. Nem mérkőzött korábban a 21 éves, nagyon tehetséges orosszal.

A címvédő Rafael Nadal végleg elbúcsúztathatja barátját, mert David Fererrernek ez lesz az utolsó Grand Slame, a szezon végén visszavonul. Az első kiemelt spanyol a negyedddöntőben találkozhat Kevin Andersonnal (tavaly ők játszották a döntőt New Yorkban), addig viszonylag sima útja lehet. A legjobb négy között megismétlődhet a tavalyi egyik elődöntő, mert a mallorcai ágára került Juan Martin del Potro. Az első forduló rangadója egyértelműen Grigor Dimitrov és Stan Wawrinka összecsapása lesz, a svájci szabadkártyával indul, ezért nincs is a kiemeltek között. Dimitrov mellett még Milos Raonic is ebből a negyedből rajtol, de érdekes lehet, hogy a nyár, sőt, az idény egyik legnagyobb felfedezettje Sztefanosz Cicipasz meddig jut, szintén innen.