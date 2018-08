A portugáliai kajak-kenu világbajnokságon Kopasz Bálint a legjobb idővel jutott be a férfi K-1 1000 méteres versenyszám középfutamába, mégsem adott ki magából mindent. A szenzációs formában visszatérő Kozák Danuta nem akart belemenni az esélylatolgatásba. A Birkás Balázs, Balaska Márk alkotta vb-címvédő kajakos páros pedig ugyan kiharcolta a döntős szereplést, azonban korántsem tűntek elégedettnek, mert úgy érzik, gondjuk támadt a sebességváltással. Az erődemonstrációt tartó Bodonyi Dórának arra is maradt ideje, hogy tartalékoljon az erejével, míg a magyar csapat első érmét szerző parakajakos Suba Róbert nem volt maradéktalanul elégedett a második helyezéssel.

Egy előfutam-győzelemmel és egy második hellyel tért vissza a világbajnoki mezőnybe az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta, aki előbb egyesben, majd Kárász Annával párosban mutatkozott be 500 méteren a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu vb-n.

Egyesben a várakozásoknak megfelelően sokan - egészen pontosan 33-an - neveztek, így az első pálya megnyerésével nem lehetett egyből a döntőbe kerülni, azonban a 11-szeres világbajnok kajakos ennek ellenére sem adta alább az első helynél. Már a rajt után több mint fél hajóhossz előnnyel vezetett, és magabiztosan lapátolva nyert.

Kozák Danuta a parton elmondta élvezte a tavalyi évet, amelyet kislánya születése miatt kihagyott, de most örül, hogy újra itt lehet és versenyezhet. Az esélyekkel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni, mint mondta, még sok futam vár rá a hétvégén, ezekre összpontosít.

Folytatás pénteken, a középfutamban, majd a K-1 500 méter fináléját szombaton rendezik.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány is komolyan számol az érmes reményekkel érkező Kopasz Bálinttal, aki a 36 induló egyikeként próbál odaérni a dobogóra. Az előfutam remekül sikerült a 21 éves algyői kajakos számára, egy okosan felépített és jól végrehajtott pályával győzelemmel melegített a szombati folytatásra, azaz a középfutamra, és - reményei szerint - az aznap következő fináléra.

„Nem mentem maximum pályát, igazából kilencven százalékos erőbedobással versenyeztem. Ennek ellenére nem volt könnyű, mert nehéz volt a pálya a kemény víz miatt. Szoknom kell még a körülményeket, mert minden víz más. Csütörtökön és pénteken is fogok még evezni, és remélem, hogy szombaton még jobb formában fogom magam érezni" – mondta Kopasz Bálint, aki portugál Fernando Pimenta mellett a cseh Josef Dostált tartja a versenyszám egyik legnagyobb esélyesének.

Balaska Márk és Birkás Balázs, a 200 méteren vb-címvédő kajakos páros az orosz egység mögött a második helyen ért célba, ezzel bejutott a döntőbe.

„Az első pályánk minden versenyen rosszul sikerül, de ha rossz a főpróba, akkor jó lesz az előadás. Kívülről talán nem lehetett észrevenni, de mi nem éreztük jónak ezt a versenyzést. A lényeg, hogy van még ebben, és ennek nagyon örülök – mondta az Origónak Balaska Márk. Márk kicsit el van keseredve, én pozitívabban értékelném ezt az egészet. Elsőre jó volt ez a pálya, az összhang is megvolt, de kicsit úgy éreztük, hogy kijöttünk a rajt után negyedik sebességben, de nem tudtunk felváltani a hatodikra, hogy kihúzzuk a végéig. Ez az első pályán gyakran előfordul, hiszen új vízen evezünk, más a keménysége, másfajta mozgásokat kell csinálni – folytatta Birkás Balázs. – Az a kilenc egység, amelyik most döntőbe jutott, mind nyerni szeretne, úgyhogy nem fogadkozom. Remélem, hogy mi szeretnénk közülük a legjobban győzni" – tette hozzá Balaska Márk.

A női K-1 1000 méteres előfutamában a tavalyi racicei világbajnokságon 5000 méteren diadalmaskodó Bodonyi Dóra rajt-cél győzelmet aratott. 4:14.064-es második legjobb idővel jutott a döntőbe.

„Nagyon szeles volt a pálya, nem ment olyan könnyen, mint ahogy azt terveztem. Valahogy nem kerített hatalmába az érzés, de ez valószínűleg csak a szél és a hullámok miatt van. Szerencsére simán tudtam győzni, a végére maradt is erőm, így tudtam tartalékolni a döntőre" – mondta az Origónak Bodonyi Dóra, aki bizakodó a finálé előtt, mert kirobbanó formában érzi magát.

A női kenu 200 méteres előfutamában az éremesélyes Balla Virág gyenge rajtot követően győzni tudott, ezzel bebiztosítva szereplését a középfutamban.

„Ahhoz képest, hogy rossz helyezésre számítottam, egész jól sikerült ez a kétszáz méter. A rajtnál lemaradtam, de szerencsére gyorsan sikerült korrigálnom, és behoztam a lemaradást. Ennél nagyobb jobbos szélre számítottam, bár így is nehéz volt megtartani a hajót. Ennek ellenére tűrhető volt. Remélem, hogy a középfutamban nem kapok túl nehéz sorsolást. Az hogy a döntőben hogyan teljesítek, nagyban függ az időjárástól, de úgy érzem, jó formában vagyok, úgyhogy bízom a legjobbakban" - mondta Balla Virág, aki azt is elárulta, hogy a páros társával, Devecseriné Takács Kincsővel még nem edzettek együtt Portugáliában, de péntek délelőtt erre is sort kerítenek.

A csütörtöki nap végére a magyar válogatott megszerezte az első érmét a világbajnokságon. A férfi parakenu KL1-es mezőnyében Suba Róbert a második helyen végzett.

Elégedett vagyok, örülök a második helynek, de azért látok hibákat. Valahogy nem úgy jött össze, ahogy vártam. Bíztam benne, hogy ott lehetek az első háromban. Azt is tudtam, hogy a kajak jobban fog menni, mint a kenu" – mondta Suba Róbert, aki a parakenus döntőben az első hat hely valamelyikét szeretné megszerezni.

A döntőket pénteken, szombaton és vasárnap rendezik a vb-n, az első finálés napon nyolc éremcsatára kerül sor.