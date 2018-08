Három magyar hajó is döntőbe jutott a kajak-kenu-világbajnokságon

Péntek délelőtt három magyar hajó is döntőbe jutott a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokságon.

Magyar szempontból nem a legjobban kezdődött a Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokság pénteki napja. A Noé Bálint, Illyés Róbert kajakos páros kamikaze üzemmódban kezdte az 1000 méteres középfutamot. Ez a taktika 500 méterig be is vált, ezt követően azonban elfogyott az energiájuk, és végül a hatodik helyen végeztek, így nem jutottak be az A-döntőbe. Ezt követően a kenus páros, Korisánszky Dávid és Mike Róbert próbálkozott ugyanekkora távon, ahol az első három hely valamelyike ért döntős szereplést. A magyarok fétávig a harmadik helyen álltak, azonban a hajrában leszakadtak és csak a hatodik helyen értek célba.

A női C-1 500 méteres középfutamból Lakatos Zsanett az első helyen jutott tovább a délután fináléba.

A 23 éves kenus remekül rajtolt a 4-es pályán, a féltávnál pedig második helyen állt a német Annika Loske mögött. A hajrában azonban Lakatos sebességet váltott és pár másodperc alatt a német elé került, végül egy hajóhossznyi előnnyel megnyerte a futamát.

Ezt követően a kajakos Nádas Bence az 500 méteres középfutamban szintén az első helyen végzett.

A 7-es pályán a dél-afrikai Chrisjan Coetzee minden kiadott magából a táv első felén, 250 méter után másfél hajóhossz előnye volt, míg a 22 éves Nádas a második helyen lapátolt a 4-es pályán. A hajrában azonban Coetzee elkészült az erejével, míg a magyar versenyző ekkor tett rá még egy lapáttal, így megnyerte az futamát, és bejutott a délután döntőbe.

Péntek délután a középfutamok mellett már döntőket is rendeznek a világbajnokságon.

K-1 1000 méteren Bodonyi Dóráért, C-2 200 méteren Hajdu Jonatánért és Fekete Ádámért, C-1 500 méteren Lakatos Zsanettért és Kiss Tamásért, K-1 500 méteren Nádas Bencéért valamint K-2 1000 méteren a Csipes Tamara, Medveczky Erika kettősért szoríthatunk.

A finálék 16.30 óra után rajtolnak. A magyar kajakosok és kenusok az eddigi 43 gyorsasági világbajnokságon 199 aranyérmet gyűjtöttek, így délután akár meglehet a 200. győzelem.