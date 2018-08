Nagyhajós OB: Olimpikonok a fedélzeten

Újabb három futamot rendeztek a Nagyhajós Bajonkság minden pályáján, így az összes hajóosztályban érvényes a bajnokság. A 30-as cirkálók mezőnyében három és fél olimpia is "pályán van".

A Bravo pályán három és fél olimpia is versenyez, azaz a Reguluson Ian Ainslie - ő két olimpiát jegyez - kormányzása mellett Érdi Mári is tagja a három tagú csapatnak - ő egyelőre másfélnél tart, azaz egy részvétellel és egy megszerzett kvótával rendelkezik. Ez meg is látszik az összetett eredményen: egységük a hat futamból ötöt megnyert és egy második helyet jegyez, ezzel meggyőzően vezetnek a Mágia és a Kékmadár előtt.

A csütörtökihez csaknem teljesen hasonló körülmények között futott le a pénteki 3 futam is, azaz reggel bíztató 9-12 csomós szélben vágtak neki a mezőnyök a futamoknak, majd némi gyengülést követően a harmadik futamok is stabil szélben zárultak. Egyetlen osztálynak kellett futamot rövidíteni, a Sudár Sport mezőnyének második futama ért célba hamarabb.

A pályákon emelkedett az adrenalin szint is, amíg az óvási bizottságnak az első napon kettő, a másodikon már öt beadtott óvást kellett letárgyalnia.