Kozák Danuta nem akarta elhinni, a kajak kettős sokkolta a riválisait

Kozák Danuta egyéniben K-1 500 méteren, míg párosban K-2 500 méteren nyert aranyérmet a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokságon. Az ötszörös olimpiai bajnok az Origónak elmondta, hogy amikor Kárász Annával célba értek, azt hitte, hogy csak másodikak lettek. A vb-címvédő kajak kettős mókamestere, Balaska Mára azt mondta, azért tudtak ilyen nagy fölénnyel nyerni, mert a remek rajttal sokkolták a riválisaikat.

Az ötszörös olimpiai bajnok a kislánya tavalyi születése után parádésan tért vissza a vb-mezőnybe, előbb 500 méter egyesben, majd egy órával később Kárász Annával 500 méter párosban utasította maga mögé a riválisokat. Kozák Danuta az Origónak beszélt az egyesben aratott sikeréről, és a Kárász Annával megnyert párosról is, ahol azt hitte, csak a második helyen végeztek.

„Kemény napon vagyok túl. Nagyon örülök, hogy az egyes jól sikerült, bár kicsit éreztem, hogy az emberek elvárják tőlem a kötelező győzelmet, függetlenül attól, hogy szülés után jöttem vissza. Próbálom ezt nem teherként kezelni, kicsit magam irányába is elvárás. Nehéz évem volt, sokat versenyeztem, ráadásul sok sérülés és betegség hátráltatott. Szerencsére a nyári szezonra ezek már elkerültek, úgyhogy ez a világbajnokság egy szép korona az év végére – mondta Kozák Danuta az Origónak.

„A páros nagyon szoros volt. Nem gondoltam, hogy ennyire jönnek majd az új-zélandiak. Meg is lepett, hogy el tudtak menni az elején. Annával szépen megcsináltuk azt, amit gyakoroltunk. Nagyon nehéz volt a két futam, hiszen alig egy óra különbség volt a kettő között – folytatta az ötszörös olimpiai bajnok, aki az új-zélandiakkal való befutónál nem tudta, hogy melyik egység végzett az élen. – Anna érezte, hogy nyertünk, én úgy gondoltam, hogy másodikak lettünk. Általában én vagyok a szkeptikusabb. Korábban Szabó Gabriellát is mindig félrevezettem. A mérlegelés előtt tudtuk meg, hogy nyertünk – folytatta Kozák Danuta, aki még a címvédő női kajaknégyes tagjaként is szerezhet egy harmadik aranyérmet a világbajnokságon. – A női négyes évről-évre szállítja az aranyérmeket, ezért sokan azt gondolják, hogy ez egy könnyű szám, de ez nem így vagy. Nagyon keményen meg kell dolgoznunk a győzelemért, mindent megteszünk azért, hogy jól sikerüljön a verseny. Azt gondolom, hogy itt is az új-zélandi négyes lesz a legkeményebb ellenfelünk – mondta az Origónak az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta, aki a női négyessel minden bizonnyal döntőzni fog vasárnap délután.

„Nem tartottam tőle, hogy Dana fáradt lesz, ugyanis az edzések alatt is hasonló ritmusban gyakoroltunk. Az utolsó száz méteren úgy éreztem, hogy mi vagyunk elől, de beértünk, kinéztünk, és akkor láttuk, hogy valószínűleg nem jól éreztük. Nagy kő esett le a szívemről, amikor kijött a hivatalos eredmény" – mondta Kárász Anna, aki úgy véli, hogy ez a siker lendületet adhat a női kajak négyesnek a folytatásban.

A vb-címvédő kajak kettős tagjai, Birkás Balázs és Balaska Márk örömittasan nyilatkoztak az eredményhirdetés után.

„Valamiben biztosan különlegesek vagyunk. Sokkal jobban mentünk, mint az előfutamban. A rajtot elkaptuk, a közepe is egy fokkal jobban sikerült. Egy pici még maradt bennünk, de így is nyertünk" – mondta Birkás Balázs, akinek rohanni kellett, ugyanis a K-1 200 méteres előfutamban volt jelenése.

„Szerintem azért nyertünk, mert a többiek sokkot kaptak, olyan jól rajtoltunk. Azt hitték, vissza fogják hívni a rajtolókat. Az elmúlt két napban nagyon bennem volt az ideg, de akkor még jobban besz.rtam, amikor Balázs mondta, hogy ő is izgul, mert ez nem rá vall. Mondtam neki, hogy mindent meg fogok tenni, és ez kirobbant belőlem – vette át a szót Balaska Márk, aki elárulta, hogy a remek rajt ellenére ezt viszonylag keveset gyakorolják. – A rajtgépes edzéseknél az edzőnk úgy szokott indítani minket, hogy bele tudjunk nyúlni. Nem szokott szívatni minket. A pillanatnyi koncentráción múlt. A versenyünk közelített a tökéleteshez, de nem volt az. Ezt inkább akaratból, pajszerből és erőből oldottuk meg, nem pedig technikából. A végeredményt tekintve ez biztató, mert tudtunk volna még ennél is jobbat menni – folytatta Balaska Márk, aki szereti a 200 méteres távot, de nem mondott még le róla, hogy bekerüljön egy 500-as hajóba az olimpiai előtt. – Az év elején benne voltunk az 500-as egységbe, jövőre pedig mi szeretnénk lenni az A-egység, amelyik indul egy nemzetközi versenyen. Persze a 200-at sem fogjuk hanyagolni, mert jövőre Szegeden lesz a világbajnokság és jó lenne behúzni egy hazai érmet" – zárta a szavait a világbajnok Balaska Márk.

A magyar válogatott öt arany-, és egy bronzéremmel áll, a parasportolók között pedig Suba Róbert is nyert egy ezüstérmet.