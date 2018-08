Az olimpikonok hajója győzött a nagyhajós országos bajnokságon

Lezárult a Balaton legnagyobb létszámú vitorlás pályaversenye: a négy napon át tartó Nagyhajós Országos Bajnokságon 13 hajóosztály 109 egysége, összesen közel 500 vitorlázó szállt vízre a bajnoki kupáért. Edzőjével szerzett bajnoki címet a tokiói olimpikon Érdi Mári, a legnagyobb előnnyel pedig a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára által kormányzott Regina osztályú hajó nyert. A Magyar Vitorlás Szövetség beszámolója a versenyről.

Változatos szélben négy pályán futották a nagyhajós osztályok idei bajnokságát: a Balatonfüred-Alsóörs-Siófok-Zamárdi-Tihany vízterületen, pályánként 3-3, illetve 4 osztály versenyzett. A legnépesebb a Sudár Regatta osztály 12 indulóval és a 11m One Design 11-gyel, de utóbbi mezőnyben vízre száll két norvég és egy svéd hajó is.

A verseny első két napján frissnek - csütörtökön 15-18 kilométerrel (8-10 csomós), pénteken 17-22 kilométerrel (9-12 csomó) - induló, de könnyebb keleti-északkeleti szélben a hajók 3-3 futamot, teljesítettek, így a bajnokság már pénteken délutánra minden osztályban érvényes volt. A futamok végére általában legyengült - helyenként 7 kilométer (4 csomó) körülire is - a szél, de mindkét napon csak 1-1 futamot kellett rövidítve befuttatni. A péntekre a pályákon emelkedett az adrenalinszint is: amíg az óvási bizottságnak az első napon kettő, a másodikon már öt beadott óvást kellett letárgyalnia.

Szombatra és vasárnapra 2-2 futamot tervezett a bajnokság főrendezője, Sipos Péter annak ismeretében, hogy az időjárási forgatókönyv az országot elérő front miatt várhatóan más lesz, mint az első két versenynapon.

A szombatra tervezett két futamot az eddigi könnyebb szelek után aztán valóban erősebb, 27-33 kilométeres (14-18 csomós) szelekben futották, de a nap végére helyenként komoly gyengülésekkel is "meg kellett küzdeniük" a hajóknak. A verseny utolsó napjára, vasárnapra aztán tényleg beütött a front, a rendezőség már reggel a parton halasztást rendelt el, miután a versenyterületen szelet mérő hajóból 55 kilométeres (30 csomó) körüli szélről számoltak be. Így - figyelembe véve, hogy az előrejelzések sem nagyon mutattak enyhülést - viszonylag hamar megszületett a döntés: aznap nem lesz futam, a szombati versenyek után kialakult sorrendek végeredménynek tekinthetőek.

A legnagyobb különbséggel, 11 ponttal a Regina mezőnyben a Holczhauser András (az MVSz főtitkára) kormányozta Amitié lett a bajnok, a 11m One Design osztályban pedig a norvég Erland Munkeby által irányított Watergate 10 pont különbséggel zárt az élen - egy második helytől eltekintve minden futamot megnyertek. Érdekesség, hogy ebben az osztályban a második helyet is norvég egység hozta el, a legjobb magyar a harmadik helyen végzett Obsession lett.

A Bravo pályán négy és fél olimpia is jelen volt: a 30-as cirkálók (schaerenkreutzerek) mezőnyében a Regulust kormányzó Ian Ainslie - ő három olimpiát jegyez (Barcelona 1992, Atlanta 1996 és Sydney 2000) - mellett Érdi Mári is tagja volt a háromtagú csapatnak - ő egyelőre másfélnél tart, azaz egy részvétellel (Rio 2016) és egy megszerzett kvótával (Tokió 2020) rendelkezik. Ez meg is látszott az összetett eredményen: egységük az összesen lefutott nyolc futamból hetet megnyert és egy második helyet futott, ezzel meggyőzően nyertek a Mágia és az Aurora Group Team (Kékmadár) előtt.

A versenyző 13 mezőny közül négyben dőlt el igazán szorosan a bajnoki cím: a Sudár Regatta és az Elliott-770 osztályokban két ponton belül állt az első három helyezett, míg a Sudár Sportnál az első kettő. A Scholtz 22-eseknél pedig az első két egység pontazonossággal nyerte a bajnokságot.

Minden szempontból izgalmas és sikeres bajnokságot zártunk, változatos szelekben korrekt versenyeket futott a több, mint száz hajó. Mind a négy pályán kiélezett, de sportszerű, küzdelmek folytak, a résztvevők részéről is pozitív visszajelzéseket kaptunk a rendezésről. Tíz futamból nyolc megrendezése bátran nevezhető sikerprojektnek, az összesen letárgyalt nyolc óvás pedig kiemelkedően korrekt versenyzésre utal" - értékelte a bajnokságot Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára.

A részletes eredményeket itt lehet megnézni.