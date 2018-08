Babos Tímea szerint fontos és érdemes volt kiállnia Fucsovics mellett

Babos Tímea úgy gondolja a US Open rajtja előtt, hogy nem vicces ellene kezdeni egy Grand Slamen, mert bárkinek képes kellemetlen perceket okozni. A statisztikai adatok egyértelműen azt mutatják, hogy ő a világ egyik legjobb adogatója és erre lehet építkezni. Tudja, mit kell játszania a 64 közé kerülésért Daria Kaszatkina ellen és nem bánta meg, hogy kiállt Fucsovics Márton mellett, mert úgy gondolta, ez fontos. Exkluzív interjút adott az Origónak New Yorkban, a US Open helyszínén.

Babos Tímea hatodszor főtáblás a US Openen. Az elmúlt két évben az Arthur Ashe stadionban búcsúzott. Tavaly Marija Sarapovától kapott ki a 32 közé kerülésért (6:7, 6:4, 6:1), 2016-ban Simona Haleppel játszott remek meccset a 3. fordulóban (6:1, 2:6, 6:4). Idén a 11. kiemelt Daria Kaszatkinával sorsolták össze és bízik abban, hogy vissza tud vágni a fiatal orosznak, bár a legutóbbi nyolc meccséből csak egyet tudott megnyerni. A vasárnapi edzés után először arról beszélt, mennyire jobb a lelke, a játéka, mint egy hete, amikor nem túl vidám bejegyzéssel jelentkezett a Facebook-oldalán.

Végül is jót tett az, hogy New Havenben nem tudtam indulni és így egyből idejöttünk, volt egy hetem felkészülni. Nagyon sokat edzettem és ez pozitívan hatott a fejemre és a játékomra is. Úgy érzem, készen állok a keddi meccsre.



Tavaly is volt egy nehezebb időszaka, de akkor a US Openre úgy érkezett, hogy már kimászott a gödörből. Az törvényszerű, hogy a mai profi teniszben egy top ötvenes játékosnak minden évben legyen egy komolyabb hullámvölgye?

Biztosan, mert rengeteget versenyzünk. Azon a szinten, ahol mi játszunk, tehát nem a top teniszezőkről beszélek, akik jóval kevesebb versenyen szerepelnek, törvényszerű, hogy van ilyen. Ahogy egy meccsen belül is vannak hullámvölgyek, úgy természetes, hogy az év folyamán is előfordulnak. A kérdés inkább az, hogy mennyi ideig tart, hogyan tud kilábalni belőle az ember. Most sokkal pozitívabban állok ehhez a héthez, illetve nem is csak a US Openhez, hanem a hátralévő 5-6 versenyhez. Meglátjuk, hogy alakul...

A tavalyi hasonló tapasztalat segíthet az idei könnyebb, gyorsabb átvészelésében, hogy ez ne mélyüljön el annyira?

Igen, alapvetően szeretem az idénynek ezt a szakaszát, az amerikai nyarat, többnyire jól szoktam játszani, most is voltak jobb meccseim és rosszabbak is nyilván. Összességében mindig élvezem az itteni játékot és kifejezetten a US Opent. A sorsolás nem egyszerű most sem, de remélem, hogy sikerül felszabadultan játszanom és akkor a teniszem elég lehet a sikerhez.

Mindjárt beszélünk Kaszatkináról, az első ellenfélről, de annyit még erről a mostani eredménytelenebb időszakról, hogy azért ez talán nem annyira súlyos, mint a tavalyi. Játékban nem zuhant vissza, elég csak a Görges elleni nagyon jó meccsre emlékezni. Talán egy pici szerencse, vagy valami kicsi plusz hiányzott...

Igen, ha például a Görges elleni meccsről beszélünk, ott valóban a szerencsén múlt és ilyet ritkán szoktam mondani. Az elmúlt időszakban a sorsolásom sem volt mindig kedvező, vagy az, hogy pont lemaradtam New Havenben a főtábláról. De ezekből a negatív tapasztalatokból is csak tanulni tud az ember és úgy könnyebb továbblépni.

Az edzőjével beszélgettem és Thomas Drouet-tól tudom, hogy az adogatással kapcsolatos összes statisztika alapján, ami figyelembe veszi az ászok és a kettőshibák számát, a szerva sebességét, az eredményességi százalékot, az adogatóként nyert pontokat, a bréklabdák hárítását, a 3. helyen áll az idei listán, csak Görges és Pliskova előzi meg, ami azért nagyon komoly eredmény, önbizalmat adhat.

A tenisz a statisztika játéka, néha jó ezekbe is belepillantani. Amikor picit mérgesebb vagyok magamra, mert nem úgy alakul egy adogatójátékom, vagy alacsonyabb szevaszázalékom, akkor azért jó arra gondolni, hogy a világ legjobb adogatói közé tartozom, ez a legnagyobb fegyverem. Így azt is könnyebb nézni, hogy mi az, ami egy picit gyengébb, de nem nehéz kitalálni, a ritörngémem. Tudom, miben tudok fejlődni, min kell változtatni.

Ha már a gyengébb láncszemeknél tartunk, akkor azt is elárulhatom, hogy az edzője szerint az a kihívás, hogy sokszor a hatalmas első szerva után visszajön egy puha, könnyű labda és azt nem tudja megfelelően megtámadni, kihasználni a jó szerva utáni előnyt és befejezni a pontot. Mi kell ahhoz, hogy ez másképp legyen, mert azért van befejező ütése.

Ez kedden kiderül, mert pont ilyen lesz az ellenfelem, hogy az alapvonal mögül hat méterről fogja visszatenni a szerváimat. Ezt türelemmel és önbizalommal is jobban kell bírni, hogy a szerva utáni első ütések is épp olyan jók legyenek, mint maga a szerva. De tisztában vagyok ezzel a részével is a játéknak, így azért könnyebb felkészülni rá.



Amikor egy Grand Slamen már csütörtökön kiderül, hogy ki az első ellenfél, akkor onnan kezdve csak rá készül, vagy folytatják az előre eltervezett munkát?

Vasárnap edzettünk először úgy, hogy kifejezetten azt is gyakoroltuk, amit Kaszatkina ellen kell játszanom. A hétfő inkább már csak örömtenisz, hogy érezzem a labdát, a környezetet. Az már csak arról szól, hogy ütő legyen a kezemben.



Azt lehet mondani, hogy ez az extra hét itt New Yorkban, New Haven helyett nagyjából rendbe tette a lelkivilágát és játékban is sikerült előrelépni?

Igen... igen, jól kihasználtam az időt és jól felkészültem a versenyre.

Tavaly januárban, Sydneyben szett és brékelőnye volt Kaszatkina ellen, de a végén a fiatal orosz nyert. Segíthet az a meccs, vagy kár volt felhoznom azt az emléket, mert nem is akar rá gondolni és jobban tettem volna, ha nem említem?

Nem, nagyon jó, hogy előhozta, mert szett és brékelőnyig esélye nem volt és pontosan tudom, hogy akkor mit változtatott és most biztosan úgy fogja kezdeni a meccset. Még hátrébb állt az adogatás fogadásnál, még több labdát próbált játékban tartani, picit agresszívabb is lett. Ha valaki nagyon passzív, azt én nagyon szeretem, mert tudok irányítani. Tehát most tudom, hogy mit várhatok, mire számítsak és felkészültebb vagyok erre. Azt is tudom, hogy akármennyire is éljátékos, másfél évvel ezelőtt bőven fölényben voltam. Ugyan nem nyertem meg a meccset, de abból okulván tudni fogom, hogy kell hozzáállni a mostanihoz.

A US Openen az elmúlt években nagyon jól ment a tenisz Babos Tímeának. Ha úgy játszik majd Kaszatkina ellen, mint egy éve Sarapova ellen, akkor elég jók az esélyei...

Jó lenne persze... Biztos, hogy neki is, magas kiemeltként az első kör sokkal nehezebb. Szerintem első körben nem olyan vicces ellenem játszani, inkább szeretnének egy 80-90-es ranglistájú teniszezőt. Tudok kellemetlen perceket okozni mindenkinek, ezt már azért bebizonyítottam. Ami nekem fontos, hogy felszabadultan álljak oda a pályára, élvezzem, amit csinálok, küzdjek végig. Ő azért elég trükkös játékos, elég sok mindent meg fog próbálni, hogy kizökkentsen a saját ritmusomból, de ezeket át kell vészelnem. Az, hogy a US Openen mérkőzünk plusz motivációt ad, mert szeretek itt játszani.



Ha Fucsovics Márton megkérdezné, hogy mire figyeljen az Arthur Ashe stadionban, akkor mit mondana neki, mint egy olyan teniszező, aki már többször pályára lépett ott?

Nagyon érdekes, hogy amikor feldobod a labdát szervánál, vagy lecsapást ütsz, adogatsz és felnézel, akkor elég érdekes látvány, hogy mennyire magasan tart a lelátó. nekem mindig ez volt az elképesztő. Máshol már az eget látja az ember, itt még mindig az üléseket. Az idén nem az Arthur Ashe-en játszom az első körben, de remélem, azért ott is lesz majd meccsem az idén.



Kívánom, hogy így legyen... Egy kérdés maradt a végére, de megértem, ha nem akar válaszolni. Egy szombati Facebook-bejegyzésben kiállt Fucsovics Márton mellett... Annyiról volt csupán szó, hogy sportoló a sportolóért mindig kiáll, vagy többről volt, van szó?

Igen, kiálltam mellette, de jól gondolja, hogy nem szeretnék erről beszélni. Abszolút úgy gondoltam, hogy ez fontos és érdemes, megéri kiállni Marci mellett, de a továbbiakat majd közösen meglátjuk, miként alakul.