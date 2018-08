Kozák Danuta bebizonyította, hogy a világ legjobb kajakosa

Vasárnap este véget ért a portugáliai Montemor-o-Velhóban rendezett kajak-kenu-világbajnokság. Hüttner Csaba szövetségi kapitány a záróünnepségen két rangos díjat is átvehetett: a legjobb női kajakos nemzetnek járó kitüntetés mellett a mieink megnyerték a csapatpontversenyt is. Ennek ellenére a szövetségi kapitány a vb-t követően nem teljesen elégedett. Különösen a férfi kenu szakág eredménye maradt el a várakozástól.

Akik érmet szerezhettek volna

„Összességében jól teljesített a magyar válogatott, ahogy a pontverseny is mutatja, ennek ellenére van hiányérzetem. Gondolok itt elsősorban a férfi kenu szakágra, és persze akadnak apró tüskék is, mint a kenus Balla Virág kétszáz méteren nyújtott teljesítménye. Abban a futamban, ha belenyúl, akár érmet is szerezhetett volna. Nagyon sajnálom Kopasz Bálintot és Birkást Balázst, akik közel voltak ahhoz, hogy dobogóra állhassanak, nagyon nehéz számokban” – kezdte az értékelést Hüttner Csaba.

A magyarok számára nem indult jól a világbajnokság, ugyanis C-2 és K-2 1000 méteres távon sem sikerült kiharcolni a döntős szereplést.

„Át kell értékelnünk a férfi kenu és a férfi kajak szakágnak ezt a versenyszámát. Meg kell találnunk azokat az egységeket, amelyek akarják a sikert. Úgy, mint a lányok, akik mindent odatettek. Gondolok itt a Balla Virág–Devecseriné Takács Kincső párosra, akiket úgy kellett kiszedni a vízből, mert nem kaptak levegőt. Ez egy olyan sportág, ahol akarni kell a sikert, máshogy nem megy. Ők ketten nagyon sokat léptek előre, ugyanis a racicei világbajnokságon negyedikek lettek, most meg a kanadai párossal teljesen kilógtak a mezőnyből. Megvan bennük a kellő alázat, ami eljuttathatja őket akár az olimpiai éremig is. A férfiaknál is össze kell hoznunk mind kajakban, mind kenuban egy olyan ütőképes párost, amely bárkivel fel tudja venni a versenyt ebben az erős mezőnyben, a cél, hogy megszerezzük az olimpiai kvótát, és úgy menjünk Tokióba, hogy ott pontszerző helyen tudjunk végezni” – folytatta a szövetségi kapitány.

Kozák Danuta a világ legjobbja

A női kajakosok megnyerték az összes 500 méteres versenyszámot, Kozák Danuta a szülése után három aranyéremmel bizonyította, hogy még mindig a világ első számú kajakosa.

Danuta mindenki számára bemutatta, hogy az első számú női kajakos ebben a mezőnyben. Azért is van nagy értéke ezeknek a győzelmeknek, mert olyan ellenfelet kapott maga mellé az új-zélandi Lisa Carrington személyében, aki kiemelkedően teljesített a világbajnokságon. Dana mindhárom számban (K-1 500, K-2 500, K-4 500) le tudta győzni, az új-zélandi lány egyedül kétszáz méteren tudott versenyt nyerni. Ebből is látszik, kik azok, akikre lehet számítani. Amikor nagy csatákat kell megvívni, Kozák Danuta akkor is győztesen kerül ki a versenyből, ez mutatja, hogy ő a világ legjobb kajakosa.

Megvan a férfi kajak négyes magja

A férfi kajak négyes dobogós helyen végzett, ami azért fontos, mert négy olimpiai kvótát lehet gyűjteni a K-4 500 méteres versenyszámban.

„A kajak négyes teljesítményét már az év eleje óta elemezzük. Mind a négy idei világversenyen a dobogón voltak, így biztosan állíthatom, hogy az alapok megvannak. Egyelőre nem tudom, hogy a jövő évben is ezt a válogatási szisztémát használjuk-e, de azt látom, hogy van egy mag. Valami elindult. Még mindig közelednünk kell a német és a spanyol egységekhez, az a feladatunk, hogy lőtávolba kerüljünk az aranyéremért folytatott harcban.

A meglepetésemberek

Voltak a világbajnokságon kellemes meglepetések is. Ilyen volt például Nádas Bence harmadik helye a K-1 500 méteres versenyszámban.

Meg is emelem a kalapom előtte. Igaz, hogy nem olimpiai versenyszám, de a legnagyobb sztárok, mint a cseh Josef Dostál vagy a német Tom Liebscher, odaálltak, mégis sokukat legyőzte. Rajta kívül kiemelném a Birkás-Balaska párost. Ők a tavalyi győzelmük után bebizonyították, hogy jóval erősebb mezőnyben is hozni tudják ugyanazt a teljesítményt, és bármilyen helyzetben megállják a helyüket.

Az elismerés

Magyarország két különdíjat is kapott a világbajnokságon. Hüttner Csaba átvehette a legjobb női kajakos nemzetnek járó kitüntetést és az összetett pontversenyben az első helyezettnek járó díjat.

„A sportág erejét nézve ez természetes, hiszen a mi nemzetünk volt az, amely három szám kivételével mindenhol jól szerepelt. Maximálisan viszont nem lehetünk elégedettek, mert vannak szakágak, ahol nem szereztünk érmeket.

A magyar versenyzők kilenc érmet, hat aranyat, egy ezüstöt és két bronzot gyűjtöttek a portugáliai Montemor-o-Velhóban vasárnap zárult kajak-kenu-világbajnokságon, ezzel az éremtáblázat második helyén zártak, az összetett pontversenyt pedig megnyerték.