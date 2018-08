Kozák Danutát a három vb-aranyérem sem altatja el

A portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokság vasárnapi zárónapján a magyar versenyzők egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet gyűjtöttek a vasárnap kora délutáni döntőkben. A dobogóról lecsúszó Birkás Balázs csalódott, amiért nem tudott érmet szerezni. Dudás Miklós, a bronzérmes kajak négyes tagja nem bánná, ha csak a tokiói olimpián nyernének először aranyérmet. Medveczky Erika, a női aranyérmes kajak négyes tagja semmit sem érzékelt az új-zélandiak elleni csatából, míg az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta arra figyelmeztetett, hogy a tokiói olimpiáig még rengeteg munkára van szüksége a magyaroknak, mert az új-zélandiak rohamléptekben fejlődnek.

A 22 éves Birkás Bálázs egy hajszállal maradt le a dobogóról a K-1 200 méteres olimpiai versenyszámban.

„Csalódott vagyok, mert nem tudtam maximálisan azt csinálni, ami az eddigi tapasztalataim alapján jól ment. Azért a negyedik hely is nagyon értékes, mert nagyon rég volt kétszáz egyesen ilyen eredményünk. Az elején megbillentem, nem tudom mi lehetett az oka. A víz teljesen jó volt, és fejben is ott voltam, azonban ez benne van a kétszázban. Ez nagyon nehéz szám, amire sokat kell speciálisan készülni. De ezért szeretem, ezért csinálom. És úgy néz ki, jó vagyok benne” – mondta Birkás Balázs, aki szombaton Balaska Márkkal párosban aranyérmes lett K-2 200 méteren.

A férfi kajak négyes bronzérmet nyert a K-4 500 méteres versenyszámban. Az egység korelnöke, a 32 éves Molnár Péter bízik benne, hogy a jövő nyári szegedi világbajnokságon még ennél is fényesebb érmet nyerhet a magyar egység.

„Azért jöttünk, hogy a tudásunk legjavát nyújtsuk, persze titkon bíztunk benne, hogy ez elég lesz egy éremre. Azért szeretnénk a realitás talaján maradni, és a tavalyi évből kiindulva nekünk az volt a legfontosabb célunk, hogy előrelépjünk, és ezt a szintet tudjuk tartani. Ez sikerült is, hiszen mindegyik nemzetközi versenyről éremmel tudunk hazajönni (bronzérem a belgrádi Európa-bajnokságon, ezüstérem a szegedi és a duisburgi világkupán – szerk.). Bízunk benne, hogy jövőre hazai közönség előtt, a szegedi világbajnokságon is előrébb tudunk lépni. Aztán egy évre rá az olimpián még tovább – értékelt az Origónak Molnár Péter, aki a versenyről is ejtett néhány mondatot. Az egység nagyon jól elkapta a rajtot, tudtuk, hogy ezt a rajtgépet picit meg lehet viccelni. Ezt most sikerült kihasználnunk. A végén a jobbos szembeszél nem kedvezett nekünk, de nem akarom erre fogni, hiszen nagyon jó egységek vertek meg minket. Örülök neki, hogy fel tudtuk venni a világgal a kesztyűt, és bízom benne, hogy a jövőben is számolni kell majd a magyar egységgel” – tette hozzá a 32 éves kajakos.

A hároméves eltiltása után tavasszal visszatérő Dudás Miklós úgy gondolja, hogy az idén összeállt férfi kajak négyes még az út elején jár, és hamarosan meglesz az aranyérem is.

„Elégedettel vagyunk az eredménnyel, a srácok is látom, hogy mindenki boldog és jókedvű. Bronzérmet nyertünk, ami azt jelenti, hogy a világ harmadik legjobb egysége vagyunk. Ez a bronzérem pont arra jó, hogy a jövő évi szegedi világbajnokságra motivációt adjon, és ott maradjunk a tűz közelében. Ha becsületesen megcsináljuk a munkát, akkor pont a legjobbkor fogunk felérni a csúcsra. Hazai közönség előtt versenyezni óriási plusz motiváció, a szegedi pályán leírhatatlan a hangulat, úgyhogy muszáj lesz százhúsz százalékot nyújtanunk” – mondta Dudás Miklós, aki bízik benne, hogy az idén összeálló férfi kajak négyes jövőre is együtt maradhat. Erről még nem beszéltünk, de remélem, hogy a szövetség megadja a bizalmat ennek az egységnek. Idén ültünk össze, ahhoz képest karcoljuk a dobogót. Ha nem is vb-n, de az olimpián már mindenképpen szeretnénk a dobogó legfelső fokára állni. Az olimpiai előtt egy évvel nem feltétlenül kell világbajnokságot nyerni, mert olyankor az ember hajlamos elhinni, hogy sínen van, és ez nem biztos, hogy jó” – tette hozzá Dudás Miklós, akit nagyon motivál a 2020-as tokiói olimpia, ugyanis a hároméves eltiltása miatt nem utazhatott 2016-ban Rióba.

A női kenupáros ezüstérmet nyert az 500 méteres olimpiai versenyszámban. Balla Virág az origónak elmondta, hogy háromszáz méter után elkészült az erejével, Devecseriné Takács Kincső pedig már bizakodva tekint a 2020-as tokiói olimpia felé.

„Számítottam rá, hogy együtt fogunk menni a kanadaiakkal. Én a háromszázas bóját néztem, meglepett, hogy mennyire tudtuk tartani velük a tempót. Ezt követően, ők robbantottak, erre Kincső is hoppolt egyet, de én már csak arra figyeltem, hogy tartani tudjam magam a hajóban, mert nagyon elkészültem az erőmmel – mondta az Origónak a 24 éves Balla Virág. – A hetes pályán ki tudunk zárni mindenkit, így meg tudtuk csinálni azt, amit az edzéseken gyakoroltunk. Ezért is sikerülhetett ilyen jól a pálya – folytatta Devecseriné Takács Kincső. – Nagyon kellett nekünk ez az ezüstérem, mert a tavalyi világbajnokságon csak negyedikek lettünk. Nem akartam, hogy érem nélkül menjünk haza. Az ezüstéremnek, meg azért is örülök különösen, mert kaptam egy ölelést Kincsőtől, ami nagyon nagy dolog – tette hozza Balla Virág. Én is nagyon elégedett vagyok az ezüstéremmel, úgyhogy most már elkezdhetünk az olimpiára gondolni. Úgy érzem nagy léptekkel haladunk arrafelé, hogy Tokióban majd top pályákat menjünk" – mondta Devecseriné Takács Kincső.

A női kajaknégyes drámai küzdelemben, egy századmásodperccel végzett az új-zélandi egység előtt a K-4 500 méteres olimpiai versenyszámban. Tavalyi vb-győztes kvartettből csak Medveczky Erika maradt a hajóban, aki az Origónak elmondta, hogy a nagy izgalomban fogalma sem volt róla, hogy a magyar egység hogy áll a döntő futamban.

Nem tudtuk, hogy nyertünk-e. Ha nem érzem biztosan, hogy nyertünk, akkor inkább felkészülök a legrosszabbra. Kárász Anna, úgy érzete, hogy megvan, de fogadni nem mertünk rá. A kiszálló stégen mondta a versenybíró, hogy nyertünk, akkor kezdtünk megnyugodni – kezdte Medveczky Erika, aki elmondta, hogy számítottak arra, hogy az új-zélandi egység meg fogja szorongatni a vb-címvédő magyar egységet. – Tavaly harmadikok lettek, de akkor is nagyon szoros volt a verseny, nem egy hajónyival nyertünk. Figyelni kell rájuk, nekünk pedig – egyesben is – töretlenül hoznunk kell azt a munkát és színvonalat, amit eddig is. Egy pillanatra sem szabad kiengedni, mert látszik, hogy tepernek mögöttünk – folytatta Medveczky Erika, aki a verseny közben nem sokat érzékelt az állásról. – Én ott a harmadik lyukban amúgy sem látok sokat, maximum azt, ha egy hajónyival vezetünk. Körülbelül harminc lapát van ott mögöttem, úgyhogy csak Dana (Kozák Danuta – a szerk.) tarkóját néztem” – értékelt Medveczky Erika, aki Csipes Tamarával párosban is szerzett egy aranyérmet K-2 1000 méteren.

Kozák Danuta egyéniben K-1 500 méteren, míg párosban Kárász Annával K-2 500 méteren nyert aranyérmet. Ezt követően sokán elvárták a harmadik aranyérmet, ugyanis a női kajak négyest sokan elkönyvelték legyőzhetetlennek. Az ötszörös olimpiai bajnok azonban már szombaton megjegyezte, hogy az aranyéremért keményen meg kell majd dolgoznia a magyar egységnek.

„Az új-zélandiakat kicsit elkönyveljük sprintereknek, de évről évre jobbak. Ez komoly fordulópont lehet a sportágban, ezért nagyon oda kell figyelnünk, és nem hagyhatjuk őket nyerni. Van még két évünk az olimpiáig, ahol mindent bele kell adnunk, hogy nyerjünk – mondta az Origónak Kozák Danuta, aki úgy gondolja, hogy a női kajak négyest Magyarország négy legjobb női versenyzője alkotja. Amikor Kárász Annával megnyertük a párost, akkor csak beeveztünk a célba, most viszont megvolt az a plusz, hogy száz méteren belül indítani tudtunk egy nagy hajrát, és valószínűleg ez volt az, ami a szívünket bevitte” – tette hozzá az ötszörös olimpiai bajnok, aki Kárász Annával párosban szombaton is megélt egy hasonlóan szoros befutót, de ezúttal sokkal nyugodtabb volt, és érezte, hogy megvan az aranyérem.

Magyarország eddig hat arany-, egy ezüst- és két bronzérmet gyűjtött a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokságon.

Mindhárom vasárnapi magyar dobogós helyezés olimpiai számban és 500 méteren született.