A magyarok nyerték a pontversenyt a kajak-kenu világbajnokságon

A magyar versenyzők kilenc érmet, hat aranyat, egy ezüstöt és két bronzot gyűjtöttek a portugáliai Montemor-o-Velhóban vasárnap zárult kajak-kenu világbajnokságon, ezzel az éremtáblázat második helyén zártak, az összetett pontversenyt pedig megnyerték, ráadásul Hüttner Csaba szövetségi kapitány a legjobb női kajakos nemzetnek járó különdíjat is átvehette. Ez nem is meglepő, hiszen az olimpiai számokat tekintve 3-1-1 volt a dobogós mérleg, az ötszörös ötkarikás bajnok Kozák Danuta pedig szülés után visszatérve triplázott a vb-n.

Az első döntős napon, pénteken két arany és egy bronz jutott a magyaroknak. A kajakos Bodonyi Dóra az 1000 méteres egyes versenyben győzött magabiztosan, majd a 29. születésnapját éppen aznap ünneplő Csipes Tamara és Medveczky Erika kajakos duója ugyancsak ezen a távon lett első. A harmadik magyar érmet a kajakos Nádas Bence szerezte 500 egyesben.

Szombaton három arany volt a magyar mérleg. Kozák kislánya tavalyi születése után parádésan tért vissza a vb-mezőnybe, előbb 500 méter egyesben, majd egy órával később Kárász Annával 500 párosban utasította maga mögé a mezőnyt. A Balaska Márk, Birkás Balázs kajakos duó is nagyszerűen teljesített, 200 méteren győzött, ezzel megvédte címét.

Vasárnap kora délután egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet gyűjtöttek a versenyzők, mindhárom dobogós hely olimpiai számban és 500 méteren született. A női kajaknégyes, Kárász, Kozák, Medveczky és Bodonyi óriási csatában szerezte meg az első helyet, míg Balla Virág és Takács Kincső a kenu kettesek versenyében lett második. A harmadik hely a férfi kajaknégyes - Tótka Sándor, Dudás Miklós, Molnár Péter és Kuli István - nevéhez fűződött.

A mieink az aranyakat tekintve túlszárnyalták a tavalyi vb-szereplést, ahol öt elsőséget gyűjtöttek be, míg most hat arany-, egy ezüst- és két bronzérmet nyertek, továbbá a paraválogatott is szerzett egy ezüstérmet Suba Róbert révén, aki másodikként zárt a KL1-es kategória döntőjében, 200 méteren.

Az éremtáblázaton csak a németek tudták a mieinket megelőzni hét arannyal, négy ezüsttel és két bronzzal. Olimpiai számokban három arany-, egy ezüst- és egy bronzérem a magyar mérleg Portugáliában, míg a pontversenyben az összetettben és a női kajakosok között is Magyarország lett a legeredményesebb nemzet.