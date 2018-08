Tenisz-világranglista: Babos Tímea maradt az élen párosban

Fucsovics Márton egy helyet rontva a 41. a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján. Babos Tímea továbbra is listavezető párosban a női teniszezők rangsorában, míg egyesben két helyet rontva a 42.

A legjobb magyar férfi játékos egy hete karriercsúccsal 40. volt, majd Winston-Salemben az első fordulóban búcsúzott. A hétfőn kezdődő US Open nyitókörében a 13-szoros Grand Slam-bajnok Novak Djokoviccsal találkozik, a mérkőzés a keddi programban kapott helyet.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 10 040 pont

2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 7080

3. ( 3.) Juan Martin del Potro (argentin) 5500

4. ( 4.) Alexander Zverev (német) 4845

5. ( 5.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 4615

6. ( 6.) Novak Djokovic (szerb) 4445

7. ( 7.) Marin Cilic (horvát) 4445

8. ( 8.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3790

9. ( 9.) Dominic Thiem (osztrák) 3485

10. (10.) David Goffin (belga) 3435

11. (11.) John Isner (amerikai) 3200

12. (12.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2425

13. (13.) Diego Schwartzman (argentin) 2380

14. (14.) Fabio Fognini (olasz) 2190

15. (15.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 2042

...41. (40.) Fucsovics Márton 1072

...167. (168.) Balázs Attila 335

Babos a múlt héten szervezési problémák miatt nem indult a New Haven-i tornán, a héten pedig a US Openen versenyez, ahol első ellenfele kedden a 11. helyen kiemelt orosz Darja Kaszatkina lesz. A második legjobb magyar továbbra is a US Open selejtezőjében búcsúzott Stollár Fanny, aki a 147. az egyéni listán.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Simona Halep (román) 8061 pont

2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 5975

3. ( 3.) Sloane Stephens (amerikai) 5482

4. ( 4.) Angelique Kerber (német) 5305

5. ( 5.) Petra Kvitova (cseh) 4885

6. ( 6.) Caroline Garcia (francia) 4725

7. ( 7.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4555

8. ( 8.) Karolina Pliskova (cseh) 4105

9. ( 9.) Julia Görges (német) 3900

10. (10.) Jelena Ostapenko (lett) 3787

11. (11.) Darja Kaszatkina (orosz) 3525

12. (12.) Garbine Muguruza (spanyol) 3500

13. (13.) Kiki Bertens (holland) 3260

14. (14.) Madison Keys (amerikai) 3212

15. (15.) Elise Mertens (belga) 2940

...42. (40.) Babos Tímea 1270

...147. (147.) Stollár Fanny 416