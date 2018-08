Vonzza a tehetséges versenyzőket Hosszú Katinka úszóklubja

Bár Hosszú Katinka, az Iron Swim első leigazolt versenyzője már a frissen szerzett tizennegyedik Európa-bajnoki aranya után megkezdte a felkészülést az idei Világkupa-sorozatra, újonnan indult saját úszóklubjában csak most kezdődik az igazi munka.

Eddig több mint 50 úszó szavazott bizalmat a háromszoros olimpiai bajnok által felállított szakmai stábnak és az általa megfogalmazott programnak.

A klub otthona a Duna Aréna lesz a BP2017 nkft-vel kötött hosszú távú megállapodás alapján. Az Iron Swim vezetőedzője Petrov Árpád, szakmai igazgatója pedig Vízi Csaba, az ő irányításuk alatt dolgoznak a különböző csoportok edzői, hogy a klubban folyó szakmai munka egységesen magas színvonalat képviseljen. Petrov Árpád az elmúlt 10 évben Svájcban dolgozott a Schwimmclub Uster vezetőedzőjeként, illetve hat évig a svájci utánpótlás-válogatott vezetőjeként. Vízi Csaba a százhalombattai úszósport megteremtője, több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkezik úszóedzőként, szakosztályvezetőként, versenyszervezőként és sportdiplomataként.

„Nagyon izgatott vagyok az új projekttel kapcsolatban, mert úgy érzem, igazán kiváló szakmai hátteret és stábot állítottunk fel. Természetesen továbbra is ugyanazt a szemléletmódot és mentalitást képviseljük, ami engem, mint Iron Ladyt és mint Hosszú Katinkát jellemez, de Árpi tapasztalatával és az új dolgokra nyitott mentalitásával kiegészítve. Bízom benne, hogy sok leendő úszó számára nyújtunk majd vonzó alternatívát felnőtt és utánpótlás-szinten egyaránt, hisz egyik fő célunk, hogy kiemelten támogassuk a tehetséges és eredményes úszókat. Klubunknak van masters részlege, ahova az egészségmegőrzésen túl versenyzői ambíciókat is dédelgető úszókat várjuk. Emellett kiemelten fontos számunkra az utánpótlásképzés, ezért az Iron Swim keretein belül létrehoztunk egy úszóiskolát is Iron Swim School néven, amelyben már ősztől indul az oktatás" – mondta Hosszú Katinka, az Iron Swim alapítója és úszója.

Az Iron Swim klub tevékenységéről, felépítéséről, az ott dolgozók szakmai hátteréről, valamint az úszóiskola programjáról részletes tájékoztatást kaphatnak az újonnan indult www.ironswim.hu honlapon!