Fucsovics Márton közel járt a csodához, de Novak Djokovic feltámadt

Fucsovics Márton 3:6, 6:3, 4:2-re vezetett Novak Djokovic ellen a US Open 2. napján a 64 közé kerülésért, de a 13-szoros Grand Slam-bajnok megállította a szárnyaló magyart és 3 órás csatában, sorozatban tíz gémet nyerve megfordította a meccset. Fucsovics Márton párosban folytathatja az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

Novak Djokovic 2004 tavaszán három héten át Magyarországon versenyzett. Előbb két ITF-versenyen indult: Szolnokon a világranglista 573. helyezettjeként megnyerte a 10 ezer dolláros tornát, a következő héten az 1. fordulóban búcsúzott Hódmezővásárhelyen. A nagy dobást, az áttörést Budapesten érte el, a 25 ezer dolláros Challengeren veretlen maradt, a 16 közé kerülésért Bardóczky Kornélt verte (6:4, 6:2) és majd 200 helyet ugrott előre a világranglistán. Gyakorlatilag Budapesten kezdődött minden: a selejtezőből indult, ahol legyőzte Kiss Sebőt (7:6, 6:4) is és ott nyert először meccset Challenger szinten. A szerb világklasszisnak akkor indult be a karrierje. A következő évben már Grand Slameket játszott és azóta sem versenyzett Magyarországon, illetve nem lépett pályára magyar játékos ellen. Fucsovics Márton 12 éves volt akkor, de kilenc évvel később már többször edzettek együtt Londonban az ATP Finals alatt, ahova a magyart, mint fiatal tehetséget hívták meg edzőpartnernek. Azóta is jó a kapcsolatuk, legutóbb Cincinnatiban ütöttek együtt augusztus közepén.

Novak Djokovic kétszeres US Open-bajnok (2011 és 2015), de összesen 7-szer játszott döntőt az Arthur Ashe stadionban. Tavaly nem indult az amerikai nyílt teniszbajnokságon, a Fucsovics Márton elleni találkozója a 73. meccse volt (62-t megnyert) Flushing Meadowsban.

Az idei Roland Garros után még nagyon úgy tűnt, hogy válságban van, egyre jobban frusztrálja, hogy nem képes a korábbi szinten teljesíteni. Meglebegtette, hogy kihagyja a teljes füves szezont, de aztán megtáltosodott. Döntőbe jutott a Queen's Club ATP 500-as versenyén, majd megnyerte Wimbledont. Újra arról beszélt mindenki, hogy a következő években megint uralhatja a férfi tenisz mezőnyét, mert összeállt a mindenre választ adó játéka, rendbe jött az önbizalma és a mentális ereje is a régi. A US Open előtt Cincinnatiban tenisztörténeti diadalt aratott. Roger Federert verve a döntőben megnyerte az egyetlen ATP 1000-es serleget, ami még hiányzott a gyűjteményéből. Ő az első teniszező, akinek ez sikerült. Nem csak az eredményei miatt az egyik legkomolyabb kihívás Djokovic ellen bárhol, bármikor pályára lépni. Fucsovics Márton azonban szereti a kihívásokat, doppingolja őt, hogy a világ legnagyobb teniszstadionjában játszhat a sportág egyik élő legendájával. Azt nem lehetett megjósolni, hogy a brutális New York-i kánikula kire milyen hatással lesz.

Nem indult jól a mérkőzés, mert Djokovic a klasszikus receptet követve egyből kihasználta az „újonc" kezdeti bizonytalanságát, megilletődöttségét. A szerb adogatott elsőként, és a magyar nem tudta játékban tartani a labdát. Jöttek szépen az első szervák, vezetett is 30:0-ra, majd 40:30-ra, de két ki nem kényszerített hibáért nagy árat fizetett. Különösen a második fájt, mert bréklabdánál, egy jó adogatás után jó helyzetben rontott tenyeressel. Djokovic úgy vezetett 12 perc elteltével 3:0-ra, hogy a magyar nem játszott rosszul.

Ettől kezdve Fucsovics futott az eredmény után és hiába teniszezett egyre jobban a visszabrék nem sikerült. Bátran belement hosszú labdamenetekbe Djokoviccsal és többnyire ő nyerte ezeket, gyönyörűen játszott, egyszerre volt agresszív és türelmes. A szerb viszont nagyon taktikusan a fontos pillanatokra koncentrált. Egyszer került csak veszélybe adogatóként, amikor a szettért szervált: 0:30-nál felcsillant a remény, de két ki nem kényszerített hiba tenyeressel elég volt ahhoz, hogy még a fogadóelőnyig se jusson el és elmenjen a játszma.

A folytatás maga volt a csoda. Fucsovics Márton egyre ellenállhatatlanabbul teniszezett és amire ritkán van példa: a szerbnek nem volt válasza a játékára. Hatalmas tenyeresekkel, okos fonák nyesésekkel nyerte a pontokat, és 3:2 után végre összejött a brék, amit meg is tudott tartani a játszma végéig, így egyenlített. A magyar láthatóan élvezte a játékot, nem lassított és a 3. szettben egyre inkább világsztár ellenfele fölé nőtt. Labdája volt a duplabrékes 4:1-hez, de még így is vezetett 4:2-re. Aztán Djokovic, aki korábban már összetörte az egyik ütőjét, rendezte a gondolatait, ahogy szokta és megfordította a játszmát.

Az extrém hőség miatt tíz perc szünetet kaptak a gladiátorok 6:3, 3:6, 6:4-es Djokovic vezetésnél és a két harcos egymás mellett vett jégfürdőt az öltözőben. Ez a szerbet felfrissítette, a magyart lefagyasztotta. A 4. játszmában már Djokovic akarata érvényesült és végül 3 óra alatt 6:3, 3:6, 6:4, 6:0-ra nyert, ami csak azért bosszantó, mert Fucsovics Márton a keddi teniszével legalább száz játékos ellen nyerő lett volna, de még Djokovic ellen is esélye volt a szenzációra a 3. szett közepéig.