Rafael Nadal nem tudott teljes szívvel örülni az első győzelme után

A címvédő Rafael Nadal és a Williams nővérek is a legjobb 64 közé jutottak a US Open első napján. David Ferrer az utolsó Grand Slam-meccsét játszotta, visszavonul a 36 éves spanyol. Kedden lép pályára Fucsovics Márton és Babos Tímea.

Venus Williams júniusban múlt 38 éves, 1997-ben indult először a US Openen és első nekifutásra a döntőbe jutott, ahol 6:0, 6:4-re kikapott Martina Hingistől. Az elmúlt 21 évben 92 egyéni meccset játszott hazája Grand Slamén és 76-ot megnyert. Kétszer ért a csúcsra, még 2000-ben és 2001-ben, de tavaly is elődöntős volt. Egészen elképesztő számok.

Helyi idő szerint hétfő délután egy másik US Open-bajnok (2004) várt rá az Arthur Ashe stadionban, az idei amerikai nyílt teniszbajnokság első napján. Az orosz Szvetlána Kuznyecova ugyan öt évvel fiatalabb az amerikainál, de ő sem tudja abbahagyni a teniszt – persze, miért is kellene neki. Ők ketten 2003-ban találkoztak először a pályán, az Autralian Open első fordulójában, akkor Venus Williams 6:4, 6:2-re győzött, de összesítésben 5:5-re álltak a hétfői meccs előtt.

Emlékezetes csatát produkáltak a 30 fokos New York-i kánikulában. Az amerikai nyerhetett volna 6:3, 6:4-re, de a 2. szettben hiába adogatott a meccsért 5:4-nél, az orosz fordított és 7:5-tel egyenlített. Így lett egy viszonylag sima összecsapásból 2 óra 57 percig tartó ütközet. Venus Williams ugyan végig vezetett, de csak akkor nyugodhatott meg, amikor a 3. meccslabdáját egy pontot érő tenyeressel értékesítette (az volt a 47. nyerő ütése.)

Megkérdezték Venus Williamst, mit szeret csinálni, ha New Yorkban van, mire nemes egyszerűséggel rávágta, hogy meccseket nyerni. A 32 közé kerülésért szerdán az olasz Camila Giorgi vár rá, aztán jöhet a Williams nővérek családi csatája.

Az amerikai nyílt teniszbajnokság története 1881 óta íródik, de az idén az Open éra 50 évvel ezelőtti kezdetét ünneplik. Ennek a fél évszázadnak pont 50 egyéni bajnoka van: a nőknél 23 a férfiaknál 27. Az első bajnokok 14 ezer dollárt kaptak a serleg mellé (illetve a nők csak 6 ezret), az idei győztesek 3 millió 800 ezres csekket vehetnek át – 1973-ban a US Open volt az első Grand Slam, ahol bevezették az egyenlő díjazást a férfiak és a nők között. Az amerikai szövetség (USTA) az elmúlt öt évben 600 millió dollárt (170 milliárd forint) költött a létesítmény fejlesztésére. A legnagyobb beruházás a Louis Armstrong stadion teljes újjáépítése volt. A régit, ami egykor a centerpályaként funkcionált porig rombolták és egy teljesen új, mozgatható tetejű, 14 ezres arénát varázsoltak a helyére. Itt győzött hétfőn a brit Andy Murray és a nőknél címvédő Sloane Stephens is.

Egy év kihagyás után magabiztos sikerrel tért vissza Serena Williams. A US Open hatszoros bajnoka tavaly pont a bajnokság alatt, szeptember első napján szülte meg kislányát, Olympiát. Eredetileg már a januári Australian Openen szeretett volna pályára lépni, de a szülésnél komplikációk léptek fel, életveszélyes állapotban feküdt a kórházban, így később tudta csak elkezdeni a felkészülést. Az idén hat versenyen indult a US Openig és júliusban, Wimbledonban már döntőt játszott. Az Arthur Ashe stadionan 6:4, 6:0-ra nyert a lengyel Magda Linette ellen. A mérkőzés után az interjúszobában 3 perc elteltével jelezte, hogy már csak egy kérdésre válaszol, mert megígérték neki a szervezők, hogy gyorsan elmehet haza aludni. Gyakorló édesanyaként igyekszik egyszerre két fronton is maximálisan teljesíteni. A kislányát nem fogja kihozni, mert egyelőre nem könnyű vele az autóban utazni, öt percnél tovább nem bírja.

Szomorú befejezése lett két jóbarát összecsapásának. Rafael Nadal és David Ferrer 30 alkalommal álltak egymással szemben a pályán, de nyertek együtt Davis-kupát. A címvédő mallorcai 24-szer bizonyult jobbnak honfitársánál, de az egyetlen korábbi találkozójukat a US Openen Ferrer nyerte 2007-ben (6:7, 6:4, 7:6, 6:2.) Akkor a 4. fordulóban kerültek össze. Azt már az indulásnál lehetett tudni, hogy David Ferrernek ez lesz az utolsó Grand Slam-meccse. A vége, a búcsú a vártnál is szomorúbb lett, mert Ferrer megsérült és végül 3:6, 4:3-nál feladta a mérkőzést. A könnyeivel küzködve köszönt el a közönségtől és Nadal is méltatta őt. Még este 11 után is rendkívül párás meleg izzasztott mindenkit az arénában, Nadal talán csak annak örülhetett, hogy a meccs nem nyúlt az éjszakába, még éjfél előtt befejezték.

A hőség a következő napokban tovább fokozódik New Yorkban, az előrejelzés szerint kedden 36 fok lehet és a pára még elviselhetetlenebbé teszi majd a kánikulát. Az extrém időjárás akár a két magyar mérkőzését is befolyásolhatja a US Open 2. napján, mert egyáltalán nem lesz mindegy, ki alkalmazkodik jobban a körülményekhez, kit visel meg kevésbé a hőség.