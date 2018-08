Eltiltották az olimpiai bajnok kajakost

Az ukrán és azeri színekben is a világ élmezőnyébe tartozó Inna Oszipenko-Radomszkát négy évre szóló eltiltással sújtotta a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (ICF).

A szervezet szerdai közleményében kiemelte: a 36 éves olimpiai bajnok májusban nem volt hajlandó mintát adni egy versenyen kívüli doppingvizsgálat alkalmával. Simon Toulson, az ICF főtitkára hozzátette: a négyéves eltiltással egyértelmű üzenetet küldenek a sportolóknak, hogy mindig és mindenhol be kell tartaniuk a szabályokat.Oszipenko-Rodomszkának 21 napja van, hogy fellebbezést nyújtson be a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS).

A kajakos a 2008-as, pekingi olimpián 500 méteren egyesben aranyérmet nyert, négy évvel később, Londonban 200 és 500 méteren is ezüstérmes lett. Első olimpiai érmét 2004-ben, Athénban szerezte, akkor a négyessel harmadik volt. Oszipenko-Rodomszka 2014-től azeri színekben versenyez, két évvel ezelőtt, a riói olimpián 200 méteren egyesben bronzéremmel zárt.