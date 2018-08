Fucsovics Márton komoly elismerést kapott Novak Djokovictól

Mindkét magyar kiesett a US Open 2. napján egyéniben, de Babos Tímea és Fucsovics Márton is emlékezetes csatában búcsúzott. A kimerítő kedd végén Babos Tímea bánatosan, Fucsovics Márton büszkén nyilatkozott az Origónak.

Elképesztő kánikulában játszottak kedden a US Openen. A 36 fokos melegben 40 fok felett volt a hőérzet, mert a New York-i pára csak fokozta a teniszezők és a szurkolók megpróbáltatásait. A férfiaknál hat találkozó fejeződött be úgy, hogy az egyik játékos feladta a mérkőzést a vége előtt. Roger Federer simán győzött az esti programban, de a többi kiemelt is vette az első akadályt.

Nem történt a világelső Simona Halep korai búcsújához hasonló meglepetés, nyugodtan foglalkozhatunk a két magyar induló szereplésével.

Fucsovics Márton csatájáról Novak Djokoviccsal már beszámoltunk. Sajnos Babos Tímea sem járt jobban. Óriási meccset játszott a 11. kiemelt Daria Kaszatkinával. A 21 éves, az idei pontversenyben jelenleg 9. orosz ellen az első szettben 4:1-re, a másodikban 5:2-re, a döntőben 4:2-re vezetett Babos Tímea. Az elsőt elvesztette 6:4-re. A következőben hatalmasat küzdött és nem törte meg, hogy az orosz egyenlített 5:5-re. A 3. játszmában kétszer volt labdája az 5:3-hoz fogadóként, de 2 óra 21 perc alatt kikapott 6:4, 5:7, 6:4-re.

Nem nagyon láttam még Babos Tímeát ennyire jól teniszezni, összesen 46 nyerőt ütött. Látványos, fordulatos meccset játszottak, sokan nézték a párbajukat a 10-es pályán, Fucsovics Márton is kiült a lelátóra. Kicsit tanácstalan voltam, amikor a mérkőzés utáni interjúra vártam, hogy mit kérdezzek tőle, mert borzasztóan sajnáltam, megint egészen minimális különbség döntött az ellenfele javára (213 labdamenetet játszottak és 105 pontot nyert Babos Tímea.)

Nagy meccs volt. Nem tudnék kiemelni egy-egy helyzetet, hogy azt szúrtam el. Kaszatkina végig ott volt a meccsben, ha egy kicsit belehibáztam, akkor rögtön kihasználta – kezdte az értékelést Babos Tímea, majd a részletekről is beszélt. – Nagyon jól kezdtem, agresszívan, szerintem ő is meglepődött. Aztán ő játszott sokkal agresszívebben, nagyon akart mozgatni engem, nagyobbakat ütött, mint addig, amire nem reagáltam jól és elment az első szett. A másodikban végig nagy küzdés volt. A döntő szettben egy nagyon nagy gémben sikerült lebrékelnem, de az nagyon sokat kivett belőlem, rengeteget futottam. Igazából előtte is le a kalappal, mert egy pillanatra nem tört meg, nem volt olyan, hogy egy-egy könnyű labdát rontott volna, nem könnyítette meg a dolgomat.

Most úgy vagyok vele, hogy bár csak ne lenne a páros.

Az elmúlt nyolc napban rengeteget edzettem. Itt voltam minden nap már reggel 7-kor, napi 4-5 órát teniszeztem, mellette 2 órát kondiztam. A páros partnerem is kérdezte, hogy miért edzem ennyit. Kicsit igazságtalannak érzi az ember ilyenkor a sorsolást, mert ennél lehetett volna sokkal könnyebb az első fordulóm. Kaszatkina tipikusan az a teniszező, aki ellen könnyen elveszíti az ember a türelmét és a kedvét is a játéktól. Legalább öt különböző világelsőt vert már meg. Elég kellemetlen és speciális teniszt játszik. De tudtam hozzá alkalmazkodni, én sem törtem meg, amikor az első szett elment 4:1-ről. Nagyon jó meccset játszottam, fizikailag is jól bírtam. Tudtam, hogy sokat fogok hibázni, mert ő nem fog sok nyerőt ütni, neki az a célja, hogy a másik hibázzon. Tenyeres oldalról nagyon pörget, jól olvassa a játékot és remekül mozog. Ez teszi őt trükkössé, hogy ne siesd el, de érezd meg a pillanatot, amikor meg kell húzni, el kell vállalni. Ha nem játszottam agresszíven, akkor esélyem nem volt. Ha kevesebb hiba és kevesebb nyerő lett volna, akkor nem játszom ilyen meccset. De így, hogy 4:6 a vége és nem 6:4, az kicsit fájdalmas. Azt mondtam magamnak, hogy dolgozom tovább, de ilyenkor baromi nehéz.

Mi kellett volna ahhoz, hogy most végre Babos Tímea nyerjen 6:4-re a döntő szettben? Egészen minimális volt a különbség, de mi döntött? A szerencse, semmi más?

Mondhatom, hogy talán az első játszmát meg kellett volna nyerni, de inkább döntő szett 4:2-n gondolkodom, hogy az lehetett volna a kulcs. Nehéz megmondani, mi volt az a pillanat. Sok olyan dolgot csináltam, amit régóta nem.

Tenyeresem nagyon jól működött. Sokszor nem merem használni a farolós tenyeres ritörnt, második szervánál, mert mi van, ha elrontom, de most tízből kilencszer bevállaltam.

Az ad erőt, hogy, ha így teniszezik tovább, akkor annak ki kell majd jönnie?

Jelenleg nem ezen agyalok. Az motiváló, hogy egy Kaszatkina szintű játékossal ilyen meccsre vagyok képes, ennyire közel vagyok hozzá. Az a nehezebb, hogy ezek a meccsek nem az én javamra dőlnek el. Minél több ilyen meccset játszom, annál tapasztaltabb leszek. Remélem, holnaptól picit könnyebb lesz... vagy nem.

Babos Tímea és Fucsovics Márton sem pihenhet, szerdán mindketten pályára lépnek a párosban. Fucsovics Márton még azelőtt beszélt az Origónak a saját mérkőzéséről, mielőtt kiment volna Babos Tímeának szurkolni. Úgy készült Novak Djokovic ellen, hogy élvezze annak minden pillanatát. De lehet-e élvezni a teniszt brutális hőségben?

Kettős érzés van bennem. Büszke vagyok magamra, hogy világranglista 40.-ként a világ legnagyobb teniszstadionjában Djokoviccsal játszhattam. Szerintem nagyon jó meccset játszottam – kezdte a beszélgetést Fucsovics Márton. – Szinte közel voltam a győzelemhez, bár igazából elég távol. De 1:1-es szettállásnál brékelőnyben voltam. Ezért nagyon sajnálom, hogy nem tudtam megnyerni a 3. szettet. Kíváncsi lettem volna, hogy úgy miként alakul a meccs. Az elején szokni kellett ezt a légkört, hangulatot. Az első szett közepétől kicsit hátrább álltam az adogatás fogadáshoz, kicsit több időt adtam magamnak, nem rohantam le rögtön. Belementem a hosszú labdamenetekbe. Annyira nem lehetett élvezni ezt a meccset a közel 40 fokban, de így is volt, amikor extázisban játszottam. Többnyire a megfelelő taktikával játszottam és átvettem a vezetést. Az látszik, hogy a teniszem megvan. Tudok úgy teniszezni, mint akár a top tízes, vagy top ötös játékosok. A következő lépcső az lesz, hogy fizikálisan bírjam végig ezeket a 4-5 szettes meccseket, ezen a szinten.

Mikor gondolt először arra, hogy itt akár győzhetek is?

A 2. szett elején, amikor brékeltem és elmentem 5:2-re, akkor éreztem, hogy nincs nagy különbség, csak játszanom kell, nekem irányítani, a jó taktikát választani. Szép labdameneteket nyertem, megjött az önbizalmam. Aztán ez egy szett és 4:2-ig nagyon jól működött. Ott volt egy kritikus pont, ő is nagyon stabilan játszott,

csak extra megoldásokkal tudtam megnyerni a labdameneteket. Minden egyes labdamenet 8-10 ütésváltásból állt, nagyon kimerítő, fárasztó volt fizikálisan. Mindketten szenvedtünk. Én is kértem az orvostól extra magnéziumot, mert kicsit görcsöltem és éreztem, hogy mindent kiizzadok. Kiszolgáltuk a közönséget.

Le a kalappal Djokovic előtt, nagyon profin játszott, sok sikert kívánok neki a folytatásra.

A mérkőzés végén a hálónál mit mondott Djokovic?

Amikor kimentünk a tíz perces szünetre, akkor beültünk egymás mellé a jégfürdőbe és mondtuk, hogy katasztrófa, ami kint van.

Szinte csak röhögtünk. Sajnos nekem ott lefagytak az izmaim, amíg ő felfrissült. Legközelebb már fogom tudni, hogy nekem ilyenkor elég egy zuhany. Aztán a meccs után alig vártam, hogy újra beleüljek a jéghideg vízbe. A hálónál amúgy azt mondta, hogy it's always a pleasure to play against you (mindig öröm ellened játszani). Nagyon rendes srác, jóban vagyunk. Remélem, hogy párszor még fogunk játszani. Nagyon jó érzés, hogy most már ismerik a nevem és a nagy szupersztárok is úgymond barátként tekintenek rám. Örülök annak, hogy sikerült teljesen kizárnom mindazt, ami a pályán kívül történt az elmúlt napokban. Azt viszont nem tudom elfelejteni, hogy a szövetségi dolgozók múlt péntek óta folyamatosan lelkileg zaklató, bántó e-maileket és SMS-eket írtak nekem.