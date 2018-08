Különleges verseny keretében csapnak össze szombaton, a Városligeti-tavon a világ leggyorsabb kajakosai és kenusai, akik a Red Bull Vízisprinten megmutatják, mire képesek 100 méteren.

A magyar szövetség (MKKSZ) szerdai hírleveléből kiderül, hogy a közönség több magyar versenyzőnek is drukkolhat majd, köztük az elmúlt hétvégén két világbajnoki aranyérmet szerzett Kárász Annának, a Montemor-o-Velhóban K-4 500 méteren világbajnoki bronzérmes Tótka Sándornak, valamint a K-2 200 méteren győztes Birkás Balázsnak és Balaska Márknak. De az eseményre elfogadta a meghívást például a cseh Martin és Petr Fuksa, a francia Maxime Beaumont, a lengyel Marta Walczykiewicz és a szerb Marko Dragosavljevic is.

"A 100 méter annyira rövid és gyors, hogy itt tényleg minden az erőről és a jó idegekről szól. Ezen a távon akár még az is kijöhet, hogy fizikailag én vagyok kettőnk közül az erősebb és előfordulhat, hogy elkapom Balázst" - idézte az MKKSZ Balaska Márkot. "Nagyon várom az eseményt, szerintem hatalmas reklámja lesz ez a sportágunknak. Örülök annak is, hogy a Red Bull Vízisprinten élőben láthatnak majd azok is kajakozni, akik szurkolnak nekem, de a világversenyekre nincs lehetőségük elkísérni" - tette hozzá a Birkás Balázzsal párosban már kétszeres világbajnok versenyző.

A szervezők a parton többek között extrém triál bemutatókkal várják az érdeklődőket, a vállalkozók pedig a vízisport-eszközöket is kipróbálhatják. A szombaton 14 órakor kezdődő rendezvényen a részvétel ingyenes, de a férőhelyek száma korlátozott, ezért azok elfoglalása érkezési sorrendben történik majd.