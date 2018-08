Sakk: Carlsen és Caruana utoljára mérkőztek meg a vb-döntőjük előtt

Saint Louisban a 6. Sinquefild Cup viadalon három győztest ünnepeltek. A világbajnoki kihívó amerikai Fabiano Caruana, a norvég világbajnok Magnus Carlsen és az örmény Levon Aronjan holtversenyben végzett az élen, és a versenykiírást közös megegyezéssel megváltoztatva nem döntötték el az elsőséget. A Grand Chess Tour 2018 négy versenyből álló sorozatának pontversenyét az amerikai Hikaru Nakamura nyerte meg, fél ponttal előzte meg Aronjant. A francia Maxime Vachier-Lagrave lett a harmadik, Caruana honfitársát, Wesley So-t rájátszásban legyőzve biztosította részvételét a GCT londoni döntőjében.

Folytatódott Fabiano Caruana sikersorozata. A berlini világbajnok-jelölti döntőn elért elsőségével világbajnoki kihívó lett. Baden-Badenben, a GRENKE Chess Classic tornán a világbajnok Magnus Carlsent megelőzve lett első. Az amerikai bajnokságon két torna minden fáradtsága ellenére veretlenül második, majd Carlsent a Norway Chess 2018 tornán is maga mögé utasította. A 6. Sinquefield Cup félidejében ötös holtversenyben vezetett, izgalmas csatákat ígért a sok érdekességgel szolgáló viadal.

A hatodik fordulóban az amerikai nagymester könnyű győzelmet ért el az orosz Szergej Karjakinnal szemben. Bajban volt a norvég világelső, túlzottan kockázatos játékáért azonban elmaradt a büntetése, az orosz Alekszandr Griscsuk nyerőesélyt szalasztott el. Caruana a presztízsrangadót félpontos előnnyel várhatta. Kölcsönös hibák jellemezték az amerikai Hikaru Nakamura és az örmény Levon Aronjan négybástyás végjátékát, mindketten nyerhettek volna a sok tanulsággal szolgáló küzdelemben, döntetlen lett a vége. Pontosztozkodás született az azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarov és a francia Maxime Vachier-Lagrave, valamint az amerikai Wesley So és az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand partiban.

A sakkvilág fokozott érdeklődéssel várta a 6. Sinquefield Cup csúcsrangadóját, Magnus Carlsen és Fabiano Caruana harmincharmadik klasszikus összecsapását. A novemberi világbajnoki döntőjük előtt utoljára néztek farkasszemet. A puszta statisztika Carlsen előnyét mutatja, 10-5-re vezetett legnagyobb riválisa ellen. A játszmának még külön tétje volt, hogy Caruana esetleges győzelmével letaszíthatta volna Carlsent a világranglista vezető pozíciójáról. A várakozásnak megfelelően az amerikai sakkozó az orosz huszárjátékot választotta, a világbajnok ritkább változatot készített elő. A vezércsere ellenére világos királyszárnyi támadásba lendült, 24...He7? után úgy tűnt, hogy a világbajnok célt ér.

Magnus Carlsen (2842) – Fabiano Caruana (2822)

Carlsenről készült játszma közben egy fotó, ami azt tükrözte, hogy közel érezte győzelmét... A megoldást 27.f6! sugallta 27.Hg4 helyett. A világbajnokot nagyon bosszantotta, hogy nem hallgatott intuíciójára, érezte, hogy melyik a jó lépés, de a különbséget csak később fedezte fel. Caruana a reménytelennek látszó pozícióban nagy hidegvérrel védekezett, a világelső került időzavarba, de megoldást nem talált, háromszori tükörképpel lett döntetlen a játszma. Caruana a megmenekülés mellett annak is örülhetett, hogy riválisai csak remiztek, megőrizte félpontos előnyét.

A nyolcadik fordulóban mind az öt játszma pontosztozkodással zárult, a legérdekesebb Mamedgyarov és Carlsen összecsapása volt, az azerbajdzsáni sakkozó pontos játékkal hárította a világbajnok nyerési kísérleteit. Az átélt izgalmak után Caruana nem kockáztatott a torna doyenjével, Ananddal szemben. A döntetlenek neki kedveztek, félpontos előnnyel várhatta a befejező játéknapot.

Közben lázas számolgatás is kezdődött, hogy a pontversenyben vezető Nakamura mellett kik lesznek még a Grand Chess Tour decemberi négyfős döntőjének résztvevői. Többen pályáztak a bejutásra. Békés döntetlen született So és Caruana partijában, ők ketten nem kis feszültséggel várták a riválisok összecsapásainak végeredményét. A GCT sorozaton a részvételt visszautasító, de St. Louis-ban szabadkártyával játszó Magnus Carlsen döntetlent ígérő bástyavégjátékot nyert meg Hikaru Nakamura ellen, beérte Caruanát. Ki-ki partit játszott Aronjan és Griscsuk, az időzavar pecsételte meg az orosz sakkozó sorsát. A kritikus állásban a háromszoros olimpiai bajnok bástyát áldozott. Bátor vállalkozás volt, de sokak által svindlinek nevezett áldozattal végül célba ért. Griscsuk leblokkolt, 29...Bd8 lépésével azonnali vesztőt húzott, az időzavar átka lesújtott rá.

Levon Aronjan (2767) – Alekszandr Griscsuk (2766)

Maxime Vachier-Lagrave kilencedik döntetlenével váltotta meg londoni repülőjegyét. Mamedgyarov a spanyol megnyitás nyílt változatában csak remizett Ananddal. Hármas holtverseny alakult ki az élen, s hiába tanulmányoztuk oly gondosan a versenykiírást, az elsőséget eldöntő rájátszás elmaradt. Fabiano Caruana, Magnus Carlsen és Levon Aronjan osztották a helyezésért járó pontszámokat, a díjakat. Az összetett pontversenyben Caruana és So holtversenyét rájátszással kellett eldönteni. A 6. Sinquefield Cup viadalon a 45 lejátszott partiból csak 8 végződött döntéssel, a világossal játszók domináltak 7-1-gyel. Hatan megőrizték veretlenségüket, a viadal első négy helyezettje mellett Anand és Vachier-Lagrave, meglepő módon öten nyeretlenek maradtak, So, Nakamura és Karjakin sem tudott játszmát nyerni.

A 6. Sinquefield Cup végeredménye:

A Grand Chess Tour 2018 első két tornáján, a leuveni és a párizsi rapid-és villámversenyen Wesley So és Hikaru Nakamura játszotta a főszerepet, 21, illetve 20 ponttal vezették a pontversenyt. Fabiano Caruana nem tudott megbirkózni a gyorsított tempóval, sok hibával sakkozottt, mindössze 4 ponttal az utolsó helyen állt. A St. Louis-i versenyen egy jó formában rapidozó és snellező Caruanát láttunk, negyedik lett, 7 pontot szerzett, de még mindig reménytelennek tűnt a helyzete. Nakamura 33 pontjával már páholyban érezhette magát, Vachier-Lagrave 25, Karjakin 24, So 23 ponttal állt továbbjutó helyen. Arra kevesen gondoltak, hogy Karjakin ekkorát betlizik, So sem villogott, Caruana holtversenyes elsősége végül aranyat ért.

Kétjátszmás rapid párharc döntötte el So-val a holtversenyt. A 25-25 perces és lépésenként a késleltetett 10-10 másodperces bónusszal vívott meccs első partija békés remit hozott. A második ütközetben Caruana játszott világossal és drámai csatában győzött, a játszma befejező lépései őrületes kapkodásban történtek, Caruana bírta jobban a feszültséget. Magnus Carlsennel Londonban november 11. és 30. között játssza a 12 játszmásra tervezett világbajnoki döntőt, december 11-től ismét a brit fővárosban sakkozik. A nagy kérdés, hogy mi lesz a titulusa?

A Grand Chess Tour 2018 pontversenyének végeredménye:

Londonban különleges lesz a finálé lebonyolítása. Az elődöntőket Nakamura-Caruana és Aronjan-Vachier-Lagrave párosításban játsszák, a két győztes az első helyért, a két vesztes a harmadikért küzd meg. A párharcok két-két klasszikus partival kezdődnek, majd két-két rapid játszmával folytatják, végül 4-4 villámpartival fejeződnek be a mérkőzések. Eltérő a pontozás, a klasszikus partiban elért győzelem hat, a döntetlen hármat ér, a rapidban négy és kettő, a villámban kettő és egy szerezhető meg. A díjalap 300 ezer dollár, a győztes 120 ezret kap.

St. Louis-ban szeptember 11-től rendezik meg a Champions Showdown" viadalt. Ezúttal tizen „teregetik ki lapjaikat", a nagy szenzáció, hogy a sakkozás tizenharmadik világbajnoka, Garri Kaszparov is rajthoz áll. A Fischer Random Chess szabályai szerint küzdenek meg, a kezdőállást kisorsolják. Kaszparov a bolgár exvilágbajnok Veszelin Topalovval csatázik.

A további párosítás: Hikaru Nakamura – Peter Szvidler, Wesley So – Anish Giri. Samuel Shankland – Maxime Vachier-Lagrave és Levon Aronjan – Leinier Dominguez Perez. A 250 ezer dollárral díjazott tornán a nagymesterek 6-6 rapid és 14-14 villámpartiban mérik össze erejüket.