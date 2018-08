Serena és Venus Williams megint összecsap

Rafael Nadal zárta a szerdai programot a US Openen és a címvédő spanyol simán nyert a kanadai Vasek Pospisil ellen (6:4, 6:2, 6:2.) A nőknél a Williams nővérek csatája lehet az első hét slágere, a 3. fordulóban találkoznak és Serena arról is beszélt, miért annyira nehéz neki Venus ellen teniszezni.

Nem lehetnek a legjobb 16 között a Williams nővérek együtt, mert a 3. fordulóban egymás ellen lépnek pályára a US Openen, pénteken. Ez lesz a hatodik találkozójuk az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Először 17 éve, 2001-ben a döntőben mérkőztek, majd a következő esztendőben megint ők játszották a finálét. Előbb Venus nyert (6:2, 6:4), majd Serena volt a jobb (6:4, 6:3.) Abban az időben gyakran vádolták őket azzal, hogy nem teljes erőbedobással küzdenek egymás ellen. A meccseiken alig volt izgalom, úgy tűnt, mintha előre megbeszélték volna, ki győz. Szerda este, Serena Williams magyarázatából talán többen megértették, miért kellettek évek ahhoz, hogy látványos csatákat játszanak. Összesítésben Serena vezet 17:12-re, de legutóbb Venus ment tovább, márciusban, Indian Wellsben. Igaz, Serena Williamsnek az volt az első hivatalos versenye a szülés után.

Nem mondanám, hogy izgalmas számomra Venus ellen játszani, de mindenképp egy nagyon nehéz meccsre számítok – kezdte Serena Williams a szerda esti sikere után az interjúszobában. – Megint egy verseny korai szakaszában találkozunk, ami nem szerencsés. A másik oldalon viszont szerencsés, hogy ennyit játszottunk egymás ellen, mert jobb játékossá tettük a másikat, mindig kihoztuk egymásból a maximumot. Ha ellene lépek pályára, tudom, hogy a maximumot kell nyújtanom, hogy legyen esélyem. Nagyon ismerjük egymás játékát, együtt nőttünk fel. Ez egy másik komoly kihívás, mert ellene szinte egy másik játékossá kell válnom, hogy meglepjem valamivel. Hozzászoktunk az ilyen helyzetekhez az évek alatt. Az a legnehezebb ellene érzelmileg, hogy soha nem szurkolok ellene. Ha mindig azért szorítasz, hogy valaki nyerjen, akkor furcsa ott állni és legyőzni őt. Tudom, hogy ezzel ő is így van. Ha legyőz, akkor is nekem szurkol. Ez a legnehezebb az egészben. Több mint 20 éve, Melbourne-ben játszottunk először, álmomban nem gondoltam, hogy ennyi évvel később még mindig itt leszünk"- magyarázta Serena Williams, aki őszintén bevallotta, hogy nem igazán emlékszik a 2001-es meccsükre, azt tudja, hogy akkor nem ő nyert.

Szerdán Venus Williams izzadt meg sokkal jobban. Egyrészt ő a brutális kánikulában játszott, délután kettőkor, amikor a legmelegebb volt és az olasz Camila Giorgi a húga életét is megkeserítette júliusban, Wimbledonban. Ahhoz képest Venus, most viszonylag simán nyert 6:4 7:5-re. Serena este parádézott az Arthur Ashe stadionban, már a bevonulása is különleges volt és a szurkolók talán csak azt sajnálták, hogy mindössze 67 percig tartott az előadás a német Carina Witthöft ellen (6:2 6:2.)

A US Open 2012-es bajnoka, Andy Murray közelít a korábbi formájához, Fernando Verdasco ellen biztatóan teniszezett, de körülbelül ott tart, mint Novak Djokovic tavasszal. Nem érte még utol önmagát fizikálisan és egyelőre az önbizalma sem a régi. Egy jó Verdasco ellen így nem lehet nyerni, a 34 éves spanyol szerdán parádézott időnként.



A mérkőzés egyes szakaszaiban úgy teniszeztem, ahogy az operációm óta még egyszer sem játszottam –mondta Andy Murray. – Sajnos, ugyanakkor még mindig sokat hibáztam. Amikor megsérültem, világelső voltam. Aztán 12 hónappal később minden teljesen megváltozott. Az emberben mindig vannak kételyek egy ilyen helyzetben, hogy képes lesz-e visszakerülni arra a szintre, amin korábban játszott.

Hiszek magamban, mert nem látok okot arra, miért ne sikerülhetne. De igazából nem lehetsz biztos benne, hogy menni fog, mert nem tudhatod, miként reagál majd a szervezeted a sorozatterhelésre, bírja-e majd a sérült rész. Azok után, amiken az elmúl évben keresztül menetem természetes, hogy van bennem fenntartás, bizonytalanság"- magyarázta a skót, aki nagyon pozitívan nyilatkozott a Williams nővérekről. Csodálja őket, várja a pénteki összecsapásukat, leginkább a mozgásukat értékeli, ahogy bejátsszák az egész pályát. Szerinte, amit ők ketten elértek, azt nem fogja még egy testvérpár megcsinálni a tenisz történetében.

Andy Murray és Fernando Verdasco meccsének volt még egy érdekessége. Szerdán is életbe léptették a rendezők az extrém hőség szabályt, ami a férfiaknál azzal jár, hogy a 3. szett után kapnak tíz perc szünetet. A szabály nagyon szigorú, az edzőkkel és senkivel nem lehet ebben a tíz percben beszélni, konzultálni, egyeztetni. Murray a meccs előtt külön rákérdezett, mert nem rendelkezett róla a szabály, hogy SMS-t sem olvashat a mobilján. Ehhez képest, amikor beért az öltözőbe, akkor azt tapasztalta, hogy a spanyolok megbeszélést tartanak. A meccs után, már kicsit lenyugodva úgy fogalmazott, hogy szerinte Verdascóék nem szándékosan szegtek szabályt, egyszerűen ők nem tájékozódtak és nem hívta fel senki a figyelmüket erre. A skót a rendezőket hibáztatta, hogy ez előfordulhatott, de azt ő is tudta, nem ezen ment el a meccs.



Csütörtökön még tart a kánikula, de pénteken megérkezik a lehűlés és újra emberi idő lesz New Yorkban. A US Open 4. napján bemutatkozik a 3. magyar is: Stollár Fanny a női párosban lép pályára.