50 nap múlva kezdődik a budapesti birkózó-világbajnokság

Pontosan 50 nap múlva, október 20-án kezdődik a budapesti birkózó-világbajnokság, amely október 28-ig tart a Papp László Sportarénában.

Már csak 50 napot kell várni és kezdődik a 2018-as év egyik legjobban várt, hazai rendezésű sporteseménye, a birkózó-világbajnokság.

Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke még az év elején hangsúlyozta, milyen kiemelkedő helye van ennek a sportágnak hazánkban.

„A birkózásnak különleges helye van a magyar olimpiai mozgalomban, hiszen 19 arany-, 16 ezüst- és 19 bronzérmével a sportági örökranglista negyedik helyén áll. A MOB minden szakmai segítséget megad, hogy felejthetetlen világbajnoksággal gazdagodjunk" – mondta a sportvezető, hozzátéve, tavaly tavaszi megválasztása után az első útja épp egy birkózóversenyre, az újvidéki Eb-re vezetett, ahol nagy magyar sikereknek lehetett tanúja.

A szövetségi kapitányok közül Sike András (kötöttfogás) elmondta, 1986-ban ő is szerepelt hazai vb-n, ahol szenzációs hangulat uralkodott, hasonlót remél most is. Gulyás István (szabadfogás) kiemelte, hogy itthon általában jobban teljesít a szakág, Ritter Árpád (nők) pedig a legutóbbi, 2013-as egy arany, egy bronz mérlegre mondta, ezt bizony szívesen elfogadná most is.

Budapest legutóbb 2013-ban volt házigazdája a birkózók világbajnokságának.