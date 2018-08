Hova tűnt 10 milliárd forint? - kérdezi Fucsovics Márton és Babos Tímea

Napok óta tart a szópárbaj a Magyar Tenisz Szövetség, valamint Babos Tímea, Fucsovics Márton és Sávolt Attila között. Az MTSZ közleményére reagált most a két teniszező, valamint Sávolt, akik szerint a szövetség mintegy 10 milliárd forint elszámolásával tartozik. Alább Fucsovics Márton menedzsmentjének közleményét olvashatják teljes egészében.

A Magyar Tenisz Szövetség szerdai közleménye tökéletes példa arra, hogy miért lehetetlen az együttműködés játékosként az MTSZ jelenlegi operatív vezetésével.

„A Magyar Tenisz Szövetség Facebook-bejegyzésekre eddig sem kívánt és a jövőben sem kíván reagálni."- kezdődik a közlemény.

Ehhez képest már múlt szombaton megjelentetett egy közleményt Fucsovics Márton Facebook-bejegyzésére reagálva, amit ráadásul úgy zárt, hogy „...a részletekről nem a nyilvánosság előtt kellene egyeztetnünk."

Ennek szellemében történt is egy megbeszélés hétfőn, ami sajnos nem hozott előrelépést, de mindkét fél kifejezte szándékát a párbeszéd folytatására, majd az MTSZ az egyeztetések folytatása helyett egy rendkívül méltatlan, a tényeket elferdítő, igaztalan állításokat megfogalmazó újabb közleményt jelentetett meg, pont akkor, amikor Babos Tímea és Fucsovics Márton is pályán volt a US Openen.

Nézzük a tényeket!

„Fucsovics Mártont a Magyar Tenisz Szövetség mindenkori szakmai és anyagi támogatási lehetőségeihez mérten gyerekkorától maximálisan támogatta." Nem igaz, egészen 2015 végéig a felkészülés, a versenyeztetés és minden egyéb költséget, több mint százmilliós értékben a menedzsere biztosította, a Szövetség ezen nélkülözhetetlen kiadásokhoz kevesebb mint 5 százalékban járult hozzá.

„Fucsovics Márton menedzsmentje 2015-ben kereste meg az MTSZ-t, hogy vegye át a versenyző menedzselését, mert ők nem kívántak tovább ezzel foglalkozni. Ekkor ajánlották az MTSZ figyelmébe Sávolt Attilát."

Nem igaz, nem történt ilyen. A menedzsment együttműködést ajánlott a Szövetségnek akkor is.

„Fucsovics Márton ezen eredményének elérése klasszikus példája a szövetség csapatmunkájának, mely szakember csapat tagjai kivétel nélkül az MTSZ szakmai gárda tagjai. Fucsovics Márton tenisz edzője Sávolt Attila, erőnléti edzője Vaskó Balázs, egészségügyi kontroll dr.Töllösy Judit, fizioterapeuta Muzer Tanja."

Fontos a csapatmunka, de Fucsovics látványos fejlődése elsősorban Sávolt Attila kitűnő munkájának, maximalizmusának az eredménye. Fucsovics természetesen nagyon hálás a szakmai stáb többi tagjának is, de erős csúsztatás, aránytévesztés az MTSZ sikereként beállítani az elért eredményeket.

„Fucsovics Márton a Nemzeti Edzésközpont létesítményét és annak teljes infrastruktúráját, ideértve a fedett és szabadtéri kemény és salak teniszpályák használata, konditerem, orvosi és rehabilitációs központ használatát, továbbá a személyi erőnléti edzői, fizioterapeuta, masszőri, orvosi szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe."

Ez így természetes, egy válogatott sportoló, a Davis-kupa csapat elsőszámú játékosa ilyen szolgáltatásokat kap sportága szövetségétől. Ez minden sportágban így működik, ezért is vannak a szövetségek és szerencsére az MTSZ-ben sem egyedi esetről van szó.

„Fucsovics Márton pénzbeli támogatásának legnagyobb hányadát Sávolt Attila fizetése teszi ki, amelyet az MTSZ az együttműködés kezdetétől 2018.07.31-ig a támogatási rendszer keretében összesen 69.575.000 Ft értékben Sávolt Attila rendelkezésére bocsátott.

Sávolt Attila a Fucsovics Márton év végi ATP ranglista helyezésétől függően 2018-tól bónusz prémiumot is kap MTSZ-től az év végén."

Az egyetlen konkrét összeg Fucsoviccsal kapcsolatban a közleményben, de ez is pontatlan. Sávolt Attila összességében sem kapott ennyi pénzt közel 3 év alatt, ez egy bruttó összeg lehet és nem egyedi esetről van szó, mert a szövetség még sok játékosnak biztosít edzőt, fizetve a fizetését.

„Fucsovics Márton augusztus 24-én megjelent Facebook-posztjában megfogalmazott kritikai felvetésekkel kapcsolatban Richter Attila, az MTSZ főtitkára augusztus 27-én személyes megbeszélést folytatott Fucsovics Márton menedzserével és teniszedzőjével. Ezen megbeszélésen Fucsovics képviseletében megjelentek nem hozták a főtitkár tudomására sem a posztban felvetett kritikák konkrét okát, sem azt, hogy Fucsovics Márton hajlandó-e szerepelni a szeptemberi Davis-kupa találkozón."

Igen, sajnos nem közeledtek az álláspontok hétfőn, mert a megbeszélésen Fucsovics Mártont és Babos Tímeát is képviselő Joó György jelezte, a két játékos szerint nem maradhat következmény nélkül, hogy az MTSZ kommunikációs igazgatójának a férje, két nappal korábban a következő kommentet jelentette meg Babos Tímea Facebook-oldalán, a teniszező bejegyzése alatt: Szégyen amit itt muveltek élsportolók! A valóságot elferdititek és a szurkolókat használhatjátok Önös érdekre. Pénz, pénz és megtöbb pénz kell! Hamar felejtetek... majd erre magának reagálva "kihagytad a posztból, hogy a szövetség a hibás amiért nem nyersz egyéni meccset."

Horváth Csaba jelenleg is az MTSZ-en keresztül kapott hivatalos akkreditációval van jelen a US Openen, tehát a kommentje semmiképp nem tekinthető magánvéleménynek. Attól függően, hogy az MTSZ milyen döntést hoz az ügyben, folytatódhat az egyeztetés a szövetség és a játékosok között, az eredeti témákban. Sajnos Horváth Csaba kommentje hűen tükrözi az MTSZ hozzáállását a játékosokkal, a sportolókkal szemben. Babos Tímea és Fucsovics Márton úgy gondolja, hogy amíg ezen nem sikerül egyértelműen változtatni, addig nehéz konstruktív együttműködést kialakítani, mert a körülmények nem adottak hozzá.

„Babos Tímea és Fucsovics Márton által elért eredményekre, mint minden magyar sportszerető ember nagyon büszkék vagyunk és ahogy eddig is, továbbra is minden szükséges és lehetséges segítséget megadunk ahhoz, hogy továbbra is hasonló kimagasló eredményeket érjenek el."

Ha ez így lenne, vagy így lett volna, akkor nem születik meg a két játékos bejegyzése a Facebookon.

Még néhány tény:

1. Fucsovics Mártonnak soha nem volt semmilyen anyagi követelése a Szövetséggel szemben.

2. Fucsovics Mártonnak nem volt és ma sincs írásos szerződése a Szövetséggel.

3. Fucsovics Márton az elmúlt 9 évben minden alkalommal a Szövetség, a válogatott rendelkezésére állt.

4. Fucsovics Márton az elmúlt 3 évben bármilyen anyagi ellenszolgáltatás nélkül adta az arcát és egyéb marketingkommunikációs jogait minden szövetségi eseményhez, annak népszerűsítéséhez, a szövetségi szponzorok kiszolgálásához.

5. Fucsovics Márton azért dolgozik, hogy az idén, Magyarország színeiben a top 50-ben végezzen és jövő júniustól kiemelt céljának tekinti az olimpiai kvalifikációt Tokióra.

6. Fucsovics Márton az elmúlt években és a jövőben is annak tudatában versenyez, edz, hogy sok magyar fiatal példaképe, ami jó lehetőség arra is, hogy minél több gyerekkel szeretesse meg a teniszt.

7. Fucsovics Mártonnak szövetségi dolgozók múlt péntek óta folyamatosan lelkileg zaklató, bántó e-maileket és SMS-eket írtak, nem törődve azzal, hogy pályafutása egyik legfontosabb mérkőzésére készült.

8. Az MTSZ a tavalyi oroszok elleni és az idei belgiumi Davis-kupa-találkozóért összesen 285.940 dollárt (80 millió forintot) kapott az ITF-től, amiből 88.880 dollár hivatalosan a játékosok pénzdíja. Ebből az összegből a Szövetség egyetlen forintot nem fizetett ki az eredményt elért sportolóknak, bár erre a főtitkár többször ígéretet tett. Fucsovics Márton a fiatal csapattársai érdekében tette szóvá a kifizetés elmaradását, mert pontosan tudja, hogy az ő fejlődésükhöz mennyit számítana ez az összeg, amiért egyébként megdolgoztak.

9. Az MTSZ az elmúlt 3 évben több mint 10 milliárd forintból gazdálkodott, gazdálkodik, köszönhetően annak, hogy a Magyar Kormány a sportot stratégiai ágazatként kezeli. Azt már tudjuk, hogy ebből a hatalmas összegből mire ment el 69.575.000 Ft. Most már csak az a kérdés, hogy a maradék minimum 9.930.425.000Ft hova lett? A tenisztársadalom, a sportot szerető közvélemény valószínűleg erre is kiváncsi.

Babos Tímea és Sávolt Attila is reagált Facebookon: